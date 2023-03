Beethovens Leiden und Tod – rekonstruiert aus fünf Haarsträhnen

„Schade, schade – zu spät!“, sagte Ludwig van Beethoven am 24. März 1827. So ist es überliefert. Die letzten Worte in seinem Leben galten einer Lieferung von Weinflaschen. In einigen befand sich mit Kräutern versetzter Rheinwein, der ihm offenbar als Arznei von seinem Arzt empfohlen worden war. Sein Sekretär Anton Schindler brachte ihm die Flaschen ans Bett. Doch Beethoven konnte den Wein nicht mehr trinken. Er starb am 26. März 1827, mit 56 Jahren.

Drei Tage später wurde Beethoven in Wien beigesetzt. Etwa 20.000 Menschen sollen an dem Trauerzug teilgenommen haben. Zuvor hatten zwei Wiener Mediziner den Komponisten im Sterbehaus im alten Wiener Schwarzspanierhof obduziert. Einer von ihnen war Johann Wagner vom Pathologischen Museum. Dabei wurde Beethovens Schädel recht grob aufgesägt. Die Ärzte wollten offenbar die Ursache von Beethovens Taubheit entdecken. Sie fanden unter anderem verkümmerte Hörnerven und beim Aufschneiden des Leibes eine geschrumpfte, verhärtete Leber.

Beethoven selbst hatte bereits 1802 in einem Brief an seine Brüder – dem „Heiligenstädter Testament“ – darum gebeten, seine Krankheitsgeschichte nach seinem Tod öffentlich zu machen, um zu erklären, warum er so störrisch, harsch und misanthropisch wirkte, obwohl er doch „mit einem feurigen lebhaften Temperamente geboren“ worden sei. Damals litt er bereits unter einer fortschreitenden Taubheit, und keine Heilmethode konnte ihm helfen. „Nur die Kunst“ habe ihn zurückgehalten, sich das Leben zu nehmen, schrieb er.

Der Komponist starb vermutlich an einer Leberzirrhose

Beethoven litt häufig unter Leibschmerzen, Koliken, Durchfall und Fieber. Am Ende überstand er noch eine Lungenentzündung. Kurz vor seinem Tod hatte er Wasseransammlungen in Beinen und Unterleib, wodurch er unförmig auftrieb, sowie eine schwere Gelbsucht – Symptome einer Leberzirrhose. Punktionen und andere Behandlungsversuche halfen nicht mehr. Im Obduktionsbericht des Arztes Johann Wagner heißt es: „Die Leber erscheint auf die Hälfte ihres Volumens zusammengeschrumpft, lederartig fest, grünlichblau gefärbt und an ihrer höckerigen Oberfläche sowie an ihrer Substanz mit bohnengroßen Knoten durchwebt.“

Immer wieder machten sich Forscher daran, die Ursachen für all die vielfältigen Leiden Beethovens zu ergründen. Die neueste Studie ist vor wenigen Tagen im Fachjournal Current Biology erschienen. Beteiligt waren daran unter anderem die Universität und das Universitätsklinikum Bonn, das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, die britische University of Cambridge, die American Beethoven Society sowie ein Gentestunternehmen in Houston, USA.

Die internationale Studie beruht auf modernsten Methoden der Genforschung, der sogenannten Archäogenetik. Acht Haarsträhnen, die Ludwig van Beethoven zugeschrieben werden, seien genomischen Analysen unterzogen worden, schreiben die Wissenschaftler. Sie stammen aus Sammlungen in verschiedenen Teilen der Welt. Enttäuschend für manche Sammler wird sicher sein, dass mindestens zwei der Haarlocken nicht Beethoven zugeschrieben werden können. Daraus konnten die Forscher auch einige bisherige Vermutungen zu Beethovens Krankheiten korrigieren.

Beethovens gesamtes Genom in einer einzigen Locke

Fünf Haarsträhnen seien „mit ziemlicher Sicherheit authentisch“ und stammten aus den letzten sieben Lebensjahren Beethovens, schreiben die Studienautoren. Die Haare befinden sich heute im Beethoven-Studienzentrum der kalifornischen San José State University, im Bonner Beethoven-Haus und in den Händen eines privaten Sammlers. So fand sich Beethovens gesamtes Genom in der sogenannten Stumpff-Locke, der am besten erhaltenen Probe. Sie gehört heute Kevin Brown, einem Mitglied der American Beethoven Society.

Eine weitere Locke aus dessen Sammlung hatte Beethoven im April 1826 dem Pianisten Anton Halm übergeben, mit den Worten „Das ist mein Haar!“. Offenbar war es damals Mode, sich gegenseitig Haarsträhnen als Andenken zu schenken. Nach dem Tod Beethovens sollen Verehrer und Souvenirjäger ins Sterbehaus gekommen sein, um dem Meister Locken vom Haupt zu schneiden.

Die sogenannte Stumpff-Locke, aus der Beethovens gesamtes Genom sequenziert wurde, mit einer Notiz des ehemaligen Besitzers Patrick Stirling Kevin Brown

Den Wissenschaftlern ging es vor allem darum, Licht in die Krankengeschichte Beethovens zu bringen. Diese wird in einer Darstellung zur Studie noch einmal zusammengefasst: Der fortschreitende Hörverlust Beethovens setzte bereits in einem Alter von etwa 25 bis 29 Jahren ein. 1818 war der Komponist „de facto taub“, wie es heißt.

Schon in seinen Bonner Jahren litt er unter „elenden“ Magen-Darm-Beschwerden, die sich in Wien fortsetzten und verschlimmerten. Im Sommer 1821 hatte Beethoven zum ersten Mal eine Gelbsucht, der mindestens eine weitere folgte – ein Symptom seiner Lebererkrankung, wie es im Bericht zur neuen Studie heißt.

Nicht erwähnt wird, dass Beethoven auch die Masern und die Pocken gehabt hatte. Sein Gesicht sei voller Pockennarben gewesen, schrieb das Ärzteblatt 2002. Auch über rheumatische Beschwerden, Nasenbluten, Asthma und starke Kurzsichtigkeit sei berichtet worden.

Der Meister hatte eine genetische Veranlagung für Lebererkrankungen

Waren die Taubheit, die Magen-Darm-Probleme und die Lebererkrankung genetisch begründet? Das wollte das Forscherteam wissen. Für die Schwerhörigkeit fand sich dabei „keine eindeutige genetische Ursache“, wie Axel Schmidt vom Institut für Humangenetik des Universitätsklinikums Bonn, einer der Studienautoren, sagte. Dennoch könne man eine solche auch nicht völlig ausschließen. „Die Referenzdaten, die für die Interpretation individueller Genome notwendig sind, werden stetig besser. Es ist daher möglich, dass Beethovens Genom in Zukunft Hinweise auf den Ursprung seiner Schwerhörigkeit liefern wird.“

Auch für Beethovens Magen-Darm-Beschwerden fand sich keine genetische Erklärung. Aber die Forscher schlossen zumindest Gluten- und Laktoseintoleranz als Ursachen weitgehend aus. Ebenso ein Reizdarmsyndrom, gegen das Beethoven sogar einen gewissen genetischen Schutz besessen habe.

„Obwohl wir keine genetische Erklärung für Beethovens Hörstörung oder Magen-Darm-Probleme finden konnten, fanden wir heraus, dass Beethoven eine genetische Prädisposition für Lebererkrankungen hatte“, schreiben die Forscher in ihrer Studie. „Metagenomische Analysen ergaben außerdem, dass Beethoven zumindest in den Monaten vor seinem Tod eine Hepatitis-B-Infektion hatte.“

Viele Flaschen Wein und eine Infektion mit Hepatitis B

Hinzu komme ein jahrelanger Alkoholkonsum. Zusammen mit der genetischen Veranlagung und der Hepatitis-B-Infektion ergebe sich eine plausible Erklärung für Beethovens schwere Lebererkrankung, die am Ende zum Leberversagen und zum Tode führte, so die Autoren. „Künftig muss noch erforscht werden, in welchem genauen Umfang jeder einzelne Faktor beteiligt war“, sagt Tristan Begg, Hauptautor der Studie von der University of Cambridge.

Wie viel Beethoven trank, wisse man nicht genau. „Auch wenn die meisten seiner Zeitgenossen behaupten, sein Alkoholkonsum sei für Wiener Verhältnisse des frühen 19. Jahrhunderts mäßig gewesen, gibt es auch Quellen, in denen sich andere Aussagen dazu finden“, sagt Begg. Manche berichten sogar, dass Beethoven täglich mehrere Flaschen Wein getrunken habe, allein zum Essen eine Flasche. Er sei ein Wohlstandstrinker und Spross einer Alkoholikerfamilie gewesen.

Insgesamt schätzen die Forscher ein, dass es sich bei Beethovens Alkoholkonsum um Mengen gehandelt haben dürfte, von denen man wisse, dass sie für die Leber schädlich sind. Wo und wie sich Beethoven mit dem Hepatitis-B-Virus infizierte und wie lange diese Infektion schon bestand, könne man derzeit nicht sagen, so die Forscher. Das Virus wird vor allem über Blutkontakt und beim Sex übertragen und ist sehr ansteckend. Es findet sich in Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Samen und Urin.

Die Syphilis-These hat sich nicht bestätigt

Manches aus Beethovens Leben wird also für immer ein Geheimnis bleiben, obwohl man seit 196 Jahren den möglichen Ursachen für seine Leiden auf der Spur ist. Zweimal wurde Beethoven exhumiert. Das erste Mal geschah dies 1863, um seine Gebeine zu vermessen, den Schädel zu fotografieren und alles in einen Metallsarg umzubetten. Das zweite Mal passierte es 1888, um Beethovens Skelett in den Ehrenhain des Wiener Zentralfriedhofs zu überführen.

Lange wurde vermutet, die Geschlechtskrankheit Syphilis sei die Ursache für Beethovens Taubheit gewesen – und vermutlich auch für seinen Tod. 1970 lieferten dann zwei amerikanische HNO-Spezialisten der University of Colorado die für sie plausibelste Erklärung, wie das Magazin Der Spiegel damals schrieb. Die Symptome der Krankheit wiesen auf eine cochleäre Otosklerose hin, eine erbliche, langsam fortschreitende Mittelohrschwerhörigkeit aufgrund von überschießender Knochenbildung, so die Mediziner. Dafür sprächen auch die Ergebnisse der Obduktion Beethovens.

Beethovens Schädel, Fotografie von Johann Batta Rottmayer, Wien, 1863 Beethoven-Haus Bonn

Leider könne man die Theorie nicht mehr überprüfen, weil die wichtigsten Beweisstücke fehlten, so die Mediziner. Dazu gehörten die Felsenbeine, die bereits bei der Obduktion 1827 entnommen worden seien, wie berichtet wurde. Sie enthalten laut Pschyrembel das Mit­telohr und das In­ne­nohr. Auch fehlte ein Teil des Schädeldachs in der Scheitelgegend.

Locke stammt nicht von Beethoven, sondern von einer Frau

Die Knochen Beethovens spielten allerdings eine Rolle bei der Überprüfung einer weiteren Theorie. Diese besagte, dass Beethoven unter einer Bleivergiftung gelitten habe und vermutlich auch daran gestorben sei. Zur Untersuchung von Beethovens Überresten gab es im Jahr 2005 ausführliche Berichte. Einer alten Geschichte zufolge hatte der Wiener Arzt Romeo Seligmann im Jahre 1863 Schädelfragmente Beethovens erworben – wie auch immer. Sie wurden zunächst in der Familie weitergegeben und landeten später in den USA, im Beethoven-Studienzentrum der kalifornischen San José State University, wo auch eine Haarsträhne Beethovens liegt, die sogenannte Hiller-Locke.

Diese Haarsträhne soll der junge deutsche Musiker Ferdinand Hiller 1827, einen Tag nach Beethovens Tod, bei seinem Besuch vom Haupt des toten Meisters abgeschnitten haben. Sie befindet sich heute in einem Medaillon. Die Locke und die Knochenfragmente wurden 2005 von US-Forschern untersucht und für echt befunden.

Man stellte dabei fest, dass Beethovens Überreste eine sehr hohe Konzentration an Blei enthielten. Und es war klar: Beethoven litt an einer chronischen Bleivergiftung. Auch sein früher Tod könnte damit zusammenhängen, hieß es. Die Quellen des Bleis könnten alte Wasserrohre, bleierne Flaschenverschlüsse, mit „Bleizucker“ versetzter Wein oder Bleisalz und Bleiseife in der medizinischen Behandlung gewesen sein.

Die sogenannte Hiller-Locke, bei der sich jetzt herausstellte, dass sie nicht von Beethoven stammt William Meredith/Ira F. Brilliant Center for Beethoven Studies, San Jose State University

Bereits 2015 allerdings erschien in der kalifornischen Zeitung The Mercury News ein Artikel, der aussagte, dass die untersuchten Schädelfragmente „höchstwahrscheinlich nicht von Beethoven“ stammten. Es gebe keine DNA-Tests, die dies schlüssig nachwiesen. Und bei der sogenannten Hiller-Locke sei inzwischen auch klar, dass sie nicht von Beethoven stammt, sondern von einer Frau, sagen die Forscher nach ihren neuen Genanalysen.

Beethovens Vorfahren stammen aus Nordrhein-Westfalen

„Da wir jetzt wissen, dass die ‚Hiller-Locke‘ von einer Frau und nicht von Beethoven stammt, trifft keine der früheren Analysen, die ausschließlich auf dieser Haarprobe basieren, auf Beethoven zu“, erklärt William Meredith, Musik-Professor an der San José State University. „Künftige Studien zur Untersuchung auf Blei, Opiate und Quecksilber müssen auf authentischen Proben basieren.“ Meredith, der als langjähriger Leiter des Beethoven-Studienzentrums großen Anteil an den früheren Untersuchungen hatte, gehört mit Tristan Begg zu den Initiatoren der aktuellen Studie.

Diese untersuchte auch die Herkunft Beethovens. Denn auch dazu gab es viele Vermutungen – bis dahin, dass Beethovens Vorfahren gar nicht aus Europa, sondern aus Afrika stammten. Das Erbgut Beethovens zeigt allerdings, dass er mit Menschen, die im heutigen Nordrhein-Westfalen leben, die stärkste Verbindung hatte, wie die Forscher sagen. Dies stimme auch mit der bekannten Herkunft von Beethovens Vorfahren überein. Bei noch lebenden Verwandten Beethovens in Belgien habe man keine Übereinstimmung mit dem Erbgut des Komponisten finden können.

Einige von ihnen hätten allerdings vor mehr als vier Jahrhunderten einen gemeinsamen väterlichen Vorfahren mit Beethoven gehabt, so die Forscher. In Beethovens direkter väterlicher Linie müsse es seit den 1570er-Jahren mindestens ein Kind aus einer außerehelichen Beziehung gegeben haben. Hinweise darauf, dass Beethoven selbst solch ein außereheliches Kind gewesen sei, habe man aber nicht gefunden.