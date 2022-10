„Wir haben wieder eine große Wohnungsnot, wir haben wieder die soziale Frage“

Ben Buschfeld ist einer von zwei Kuratoren der Triennale der Moderne, die seit 2013 bereits zum vierten Mal in Ausstellungen, Diskussionen und Vorträgen die Architektur der Moderne in Berlin, Dessau und Weimar thematisiert. Das Berliner Programm läuft noch bis Ende Dezember. Im Interview erklärt der Kurator, warum sich die Architekten der Moderne vor hundert Jahren schon mit denselben Fragen beschäftigt haben, die uns heute umtreiben – und warum man das in Berlin besonders gut sehen kann.

Herr Buschfeld, warum eignet sich Berlin besonders gut, um die Architektur der Moderne anschaulich zu machen?

Ben Buschfeld: Berlin ist eine Architektur-Metropole des 20. Jahrhunderts. Wir haben rund 8000 eingetragene Denkmäler in der Stadt, ein Drittel davon ist der Moderne zuzurechnen. Mit ihnen lässt sich die ganze Bandbreite der Entwicklung darstellen. Das geht los mit imposanten Bauten der einstigen „Elektropolis Berlin“, etwa von Peter Behrens und Hans Hertlein, geht weiter über die aus der Industrialisierung entstandene Wohnungsnot und die sehr überzeugenden Antworten, die man mit den sechs als Unesco-Welterbe geführten „Siedlungen der Berliner Moderne“ gefunden hat. Und dann geht es auch in die spezifisch deutsche Geschichte: der Kulturbruch des Nationalsozialismus, der zu einem Exodus vieler progressiver Architekten geführt hat, die dann aber zum Teil nach dem Krieg wieder in die Stadt geholt wurden, um sich beim Wiederaufbau zu beteiligen. Die Moderne entwickelte sich also weiter. Stichworte sind etwa: die wachsende Stadt, die autogerechte Stadt, Großsiedlungen der 1970er-Jahre, Brutalismus bis hin zur Postmoderne. Das ganze Kaleidoskop dieser Entwicklungen von etwa 1890 bis 1980 kann man in Berlin wunderbar ablesen.

Gibt es DAS moderne Bauen?

Nein, es ist eher eine Vielfalt. Wenn die Experten von der „klassischen Moderne“ sprechen, meinen sie zwar die 1920er/30er-Jahre, also das „Neue Bauen“, das aber natürlich eine Vor- und Nachgeschichte hat. Und es gab nicht nur eine Schule, sondern viele Akteure, Zentren und Spielarten, die sich in ganz Europa parallel entwickelt hatten. Das Motto der vierten Ausgabe der Triennale der Moderne ist ja „Wohnen.Arbeiten.Leben“, und damit finden viele Themen zusammen, die fast alle Planer damals umgetrieben haben. Rein chronologisch kam das Arbeiten zuerst und dann das Wohnen. Da ging es dann um die Frage: Wie gehen wir mit der Industrialisierung und der Verstädterung um? Wie kann Architektur darauf reagieren? Welche Lösungen wurden für das Wohnen gefunden? Wie und was hat man alles neu gedacht?

Blicken wir auf die Historie: Wann hat Berlin den großen Bau-Boom der Moderne erlebt?

Bezogen auf den Großraum Berlin kann man sagen, dass sich ab 1850 die Bevölkerungszahl alle 25 Jahre verdoppelt hat. Hier kam der Wohnungsbau nicht schnell genug nach. Die Folge waren dramatische Verdichtungen in den Arbeiterquartieren. Was die Stadt auszeichnet: Erst 1920 hat sich die Einheitsgemeinde Groß-Berlin gebildet. Damit hatte sich die Bevölkerungszahl „nur“ verdoppelt von 1,9 auf 3,8 Millionen – die Fläche an Bauland aber hatte sich verdreizehnfacht. Damit hatte Berlin eine Chance, die andere europäische Städte nicht hatten: Bis circa 1932 konnte man im großen Stil bauen und so der krassen Wohnungsnot gezielt begegnen. Dass 2008 sechs Wohnsiedlungen aus dieser Zeit zum Unesco-Welterbe erklärt worden sind, war 2013 Anlass für die Gründung des Formats Triennale der Moderne, eines Festivals mit Programm in Berlin, Weimar und Dessau.

Luftaufnahme der Hufeisensiedlung. Die Siedlung ist seit zehn Jahren UNESCO-Kulturerbe. Mit dem privat finanzierten Projekt «Tautes Heim» wollen die beiden im Denkmalschutz engagierten Inhaber, Katrin Lesser und Ben Buschfeld, mithelfen, das einzigartige Erbe der Siedlungen der Berliner Moderne und das Werk Bruno Tauts dauerhaft und exemplarisch zu erhalten. dpa

Man vergleicht die 1920er gern mit den gegenwärtigen 20er-Jahren. Wieder haben wir in Berlin Wohnungsnot. Ist die Situation vergleichbar?

Dass eine Metropole sich neu erfinden kann als polyzentrisches Cluster von verschiedenen schon vorhandenen Strukturen, um dann in die Fläche zu wachsen und neue Konzepte des Städtebaus zu erproben: Diese historische Konstellation war einmalig. Aber in Ansätzen ist die Situation schon vergleichbar: Auch jetzt haben wir wieder eine große Wohnungsnot, auch jetzt haben wir wieder die soziale Frage: Wer kann es sich leisten, in der Stadt zu wohnen? Und wir haben auch wieder die hygienische Frage. Jetzt beschäftigt uns Corona, im Ersten Weltkrieg war es die Spanische Grippe, die dafür gesorgt hat, dass man beim Bau neuer Wohnanlagen viel Wert auf Hygiene gelegt hat – etwa gute Durchlüftung dank eines entsprechend aufgelockerten Städtebaus.

Unter Wohnungssuchenden gibt es immer noch viele Fans des Altbaus. Wird die Architektur der Moderne zu wenig wertgeschätzt?

Der Gründerzeit-Altbau ist natürlich nach wie vor attraktiv, aber der Kreis der Freunde moderner Architektur wächst kontinuierlich. Eine Erfahrung aus Denkmalpflege und Kulturgeschichte ist, dass es mindestens 30 bis 40 Jahre braucht, bis man ein Zeitphänomen wieder schätzt. Das heißt, die 1920er-Jahre sind mittlerweile relativ Common Sense. Die Moderne der 1970er/80er hingegen wird erst langsam wieder rehabilitiert. Das ist aktuell noch eher ein Kreis von Eingeweihten, der etwa sagt: Wow, solche brutalistischen Bauten wie die Tschechische Botschaft, den Bierpinsel oder den Mäusebunker finden wir toll.

Info Das Berliner Programm der Triennale der Moderne läuft noch bis zum 31. Dezember.

www.triennale-der-moderne.de

Entgegen des Klischees sind im Osten nach dem Krieg nicht nur „Platten“ entstanden, sondern auch zum Beispiel die neoklassizistischen Wohnblöcke an der Karl-Marx-Allee. Berlin will sich jetzt mit dem Paket „Berlin Ost-West-Ost“ für das Unesco-Welterbe bewerben. Was beinhaltet das?

Wer mehr über die Bewerbung erfahren will, sollte sich den 25. und 26. Oktober merken. Da wird im Kino International und der Akademie der Künste am Hansaplatz ein Kolloquium stattfinden. Hier wird der Berliner Vorschlag näher erläutert: Das Land hat angeregt, die Bauten an der Karl-Marx-Allee gemeinsam mit den Bauten der IBA von 1957 gemeinsam als Unesco-Welterbe einzutragen. Das ist ein langer Prozess, aber die Konstellation, dass auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs Wohnungsbau entstanden ist, der aufeinander reagiert hat, ist tatsächlich einmalig: Zuerst kamen die für die Stalin-Ära typischen Bauten im Stil des Neoklassizismus, dann reagierte man 1957 mit der sich stark im Hansaviertel konzentrierenden IBA und deren Bauten im International Style und der Nachkriegsmoderne West. Beim zweiten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee glichen sich Architektur und Städtebau in Ost und West dann sichtbar an.

Karl-Marx-Allee, Blick auf Strausberger Platz und Fernsehturm imago/Dirk Sattle

Ist reiner Architektur-Tourismus ein wichtiger Faktor in Berlin?

Ich kann hier leider keine exakten Zahlen nennen, aber es ist ein wachsendes Segment, das auch weiter ausgebaut werden soll. Im Tourismusmarketing gibt es die Strategie going local. Sie reflektiert, dass viele Bauten der Industrialisierung und der Moderne der 1920er- bis 70er-Jahre eben nicht nur im Zentrum, sondern im ganzen Stadtgebiet zu finden sind. Das kriege ich selber mit, denn ich wohne in einer dieser Welterbe-Siedlungen, der Hufeisensiedlung in Neukölln-Britz. Dort betreibe ich mit meiner Frau das Projekt „Tautes Heim“ – kein Schreibfehler! –, ein museumsartiges Ferienhaus, das den gestalterischen Vorstellungen Bruno Tauts gewidmet und komplett im Stil der späten 1920er-Jahre eingerichtet ist. Wir haben viele Gäste, die explizit für Architektur-Besichtigungen nach Berlin kommen und das verbinden mit weiteren Reisen, etwa ins nahe gelegene Dessau.

Wenn man sich einen ganz schnellen Überblick verschaffen will, welche drei Orte der klassischen Moderne sollte man in Berlin gesehen haben?

Das ist natürlich schwierig. Aber wenn Sie wirklich nur drei haben wollen, dann würde ich sagen: Die Welterbe-Siedlungen und da zuvorderst die Hufeisensiedlung. Dann der Dialog Hansaviertel und Karl-Marx-Allee. Und das dritte wäre vielleicht das Kulturforum, wo so ikonische Bauten stehen wie die Neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe oder die Philharmonie von Hans Scharoun. Aber daneben gibt es eben eine unglaublich lange Liste von hochkarätigen Architektinnen und Architekten, die in Berlin gebaut haben. Und dann gab es hier auch noch eine kleine Zahl hochproduktiver Gartenarchitekten der Moderne.

Schaut die Triennale der Moderne auch in die Zukunft? Im Gegensatz zur klassischen Moderne sind heute ja Themen wie nachhaltiges Bauen oder ökologischer Stadtumbau wichtig.

Reuse, also Wiederverwertung, Bauen im Bestand, das sind unbedingt auch Themen des Festivals. Gerade dann, wenn es darum geht: Was macht man mit den Baudenkmälern, etwa mit großen Industrieanlagen heute? Man kann natürlich sagen, man macht alles platt. Dann vernichtet man aber wahnsinnig viel sogenannte „graue Energie“, also die Ressourcen, die etwa in Materialgewinnung und Errichtung der Bauten geflossen sind. Man kann aber auch sagen, man findet clevere denkmalverträgliche Nachnutzungskonzepte. Genau das treibt gerade viele jüngere Gestalter und Akteure der Zivilgesellschaft um. Ein gutes Beispiel ist unser Festivalzentrum: Der gläserne Pavillon „BHROX bauhaus reuse“ auf dem Ernst-Reuter-Platz heißt so, weil er aus Fenster-Elementen besteht, die von der DDR-Restaurierung des Bauhausgebäudes in Dessau stammen und hier erfolgreich wiederverwendet wurden. Hier sollten Sie unbedingt vorbeischauen – auch um sich die dort gezeigte Ausstellungsserie zur Moderne in der Ukraine anzusehen.