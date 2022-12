Benefizkonzert in Hamburg für den Nachwuchs In diesem Jahr wurde es endlich wieder laut in den Clubs und auf den Bühnen. Dennoch hat die Branche noch immer mit den Nachwirkungen der Corona-Zeit zu kämp... dpa

Hamburg -Um auf die enormen Nachwuchssorgen in der Musik- und Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen, sind am Dienstag zahlreiche bekannte Musiker bei dem Benefiz-Livestream-Konzert „All Hands on Deck“ in Hamburg aufgetreten. „Es ist sehr besonders, aber auch selbstverständlich“, sagte der Erfurter Sänger Clueso über das Event im Restaurant „Bullerei“ von Tim Mälzer. Viele Leute aus der Branche seien in den vergangen zwei, drei Jahren aus den verschiedensten Gründen weggegangen. „Wir haben einen Mangel in der Branche. Das ist einfach so.“ Doch die Musik sei Kunst und trage zur Orientierung bei und sei deshalb sehr wichtig für die Gesellschaft.