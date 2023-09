Benin-Bronzen: Nun bricht in Nigeria ein Machtkampf aus

In Nigeria gibt es offenbar einen Machtkampf um die Benin-Bronzen. Darauf weisen die jüngsten Äußerungen des Gouverneurs des dortigen Edo-Staates hin, er heißt Godwin Obaseki . „Bei der Restitution geht es nicht um die Rückgabe aller Stücke“, sagte Obaseki in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. So als könne er über die wertvollen Artefakte verfügen. Dabei hat der damalige nigerianische Präsident Mohammedu Buhari im März die Benin-Bronzen per Dekret dem Oba von Benin übereignet, dem spirituellen Führer des Volks der Edo.

Der Edo-Staat umfasst das einstige Königreich Benin, das heute Teil von Nigeria ist. Nach der Plünderung und Verwüstung des Königspalastes von Benin durch britische Truppen im Jahr 1897 waren mindestens 3000 Artefakte international verstreut worden.

Erst Ende 2022 hatten die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth 21 Benin-Bronzen persönlich nach Nigeria gebracht – ein hochsymbolischer Akt im Rahmen der Rückgabediskussion zu in kolonialen Kontexten erworbenen Artefakten, die sich in europäischen Museen befinden. Sie sei hier, um ein Unrecht wiedergutzumachen, sagte Baerbock damals.

Die Frage ist, welches Gewicht das Wort Obasekis hat. In dem am 23. März veröffentlichten Dekret Buharis heißt es klar und deutlich: „Nach dem vorgeschlagenen Gesetz müssen alle Artefakte an den Oba von Benin übergeben werden, der die Rechte des ursprünglichen Eigentümers ausübt. Dies gilt sowohl für die bereits zurückgegebenen als auch für die noch nicht zurückgegebenen Gegenstände.“ Der Oba von Benin Ewuare II. ist das derzeitige Oberhaupt der Königsfamilie. Er hat zwar keine politische Macht, spielt im Edo-Staat aber dennoch eine wichtige Rolle. Er ist der Nachfolger der Ende des 19. Jahrhunderts von den Briten beraubten Königsfamilie, der von den Briten gestürzte Oba ist sein Ururgroßvater. Das Dekret sorgte in Deutschland für heftige Diskussionen über die Restitution kolonialen Raubguts, manche Museen legten den Prozess auf Eis.

Bei dem Machtkampf geht es auch um das Museum, in das die Bronzen kommen

Der Präsident Mohammedu Buhari hat die Bronzen also ausdrücklich dem Oba überlassen und auch sein Nachfolger Bola Tinubu, seit Ende Mai im Amt, stellt dies nicht in Frage. Der Oba solle auch bestimmen können, was mit den Artefakten geschieht. Dass sich der Gouverneur Obaseki nun hinstellt und sagt, man wolle gar nicht alle Benin-Bronzen zurück, ist mehr als kurios. Damit übergeht er den Oba. „Wir haben genug Bronzen“, sagte Obaseki mit Verweis auf rund 400 Stücke, die sich in dem westafrikanischen Land befinden. Die Restitution sei ein Prozess, mit dem vor allem auch andere Entwicklungen wie die internationale Museumszusammenarbeit vorangetrieben werden sollen.

Zum Verständnis: Das präsidiale Dekret war auch insofern ein Affront gegen Obaseki, als er den Bau des Edo Museum of African Art (EMOWAA) unterstützt. Auch die deutsche Bundesregierung war davon ausgegangen, dass die Benin-Bronzen dort gezeigt werden, der Entwurf stammt von dem bekannten Architekten David Adjaye. Deutschland hat bereits vier Millionen Euro in dieses Projekt investiert, das kleinere Gebäude des EMOWAA, der sogenannte Pavillon, ist bereits im Bau. Der Oba dagegen kündigte nach der Veröffentlichung des Dekrets den Bau eines eigenen Palast-Museums an, in dem die Bronzen gezeigt werden sollen.

Durch seine in Berlin getätigten Äußerungen wird klar, dass Obaseki es noch nicht für beschlossene Sache hält, dass der Oba von Benin Eigentümer der Bronzen ist, ob sie sich bereits in Nigeria befinden oder noch in europäischen Museen. „Wir brauchen eine Beziehung des Vertrauens, mit welchem Eigentümer der Objekte auch immer“, sagte er. „Die Diskussion darüber, ob die Regierung oder der Palast zuständig ist, braucht Zeit. Das wird nicht über Nacht gelöst.“

Obaseki will offenbar den Plan des Oba ignorieren, ein eigenes Museum für die Bronzen zu bauen

Deutlich wird auch, dass Obaseki entschlossen ist, den Plan des Oba, ein eigenes Museum für die Benin-Bronzen zu bauen, zu ignorieren. Stattdessen hält er am EMOWAA fest. Es gehe darum, sich auf die Schaffung eines guten Museums, einer guten Infrastruktur und eines guten Programms zu konzentrieren, sagte er. „Unser Ziel ist sehr viel umfassender, als nur Benin-Bronzen auszustellen.“

Phillip Ihenacho, der Mitinitiator des EMOWAA, sagte: „Es wird nicht nur ein Platz für die Benin-Bronzen, sondern für kulturelle Entwicklung“. Benin-City solle „ein Epizentrum für Kunst und Kultur“ werden. Um das Museum solle ein Bereich geschaffen werden, der zeitgenössischen Kreativen genauso Entwicklungsmöglichkeiten biete wie Besucherinnen und Besuchern. Die Benin-Bronzen hätten die Debatte ins Rollen gebracht, sagte Ihenacho. „Nun geht es vor allem um Chancen für junge Kreative, um Erziehung.“