Benno Fürmann meditiert gerne in der Nacht

Berlin -Schauspieler Benno Fürmann („Babylon Berlin“) kann sich beim Meditieren eher zu später Stunde entspannen. „Ich meditiere gerne nachts. Weil in der Nacht ist der Raum ein bisschen freier, der ist subtiler, es ist leichter to get in the zone“, sagte Fürmann am Mittwochabend bei der Buchpremiere und Lesung des neuen Krimis „Blutmond“ von Jo Nesbø in Berlin. Früher habe er es immer als sehr aufregend empfunden, in der Nacht Filme zu drehen. „Mittlerweile guck' ich sehr regelmäßig auf die Uhr und will nach Hause“, verriet der 50-Jährige.