Die Schau ist Balsam nach der Turbokommunikation der Art Week: eine stille Kabinettsausstellung im gediegenen Ambiente der Villa Grisebach, Berlins Auktionshaus Numero uno in der Fasanenstraße. Wo sonst die Star-Lose zur nächsten Versteigerung locken, hängen derzeit 39 kleine Gemälde und Zeichnungen von Daniel Richter, die dem Künstler selbst gehören und definitiv nicht zu kaufen sind.

Dazu im Foyer zwei neue Großformate und Richters tierischer Talisman, ein ausgestopfter Fuchs mit Filzhütchen, der von der historistischen Wendeltreppe zu winken scheint. Willkommen zum Spaziergang durch das 30 Jahre überspannende bisherige Oeuvre eines Künstlers, der es in sich hat.

Daniel Richters „Nadeschna“ von 2023 im Grisebach-Foyer. Ausgangspunkt dieser neuen Werkserie war ein Foto aus dem Ersten Weltkrieg mit zwei auf Krücken humpelnden Kriegsversehrten. Stefanie Loos

Daniel Richter ist so etwas wie der westdeutsche Bruder und Antipode des Leipzigers Neo Rauch. Wie der zwei Jahre ältere Rauch gehört der 1962 geborene Richter zu einer deutschen Künstlergeneration, die gegen die Pinsel-Goliaths davor – die Gerhard-Richter-Baselitz-Kiefer-Generation mit ihrem politischen Pathos und sturen Nachkriegs-Machismo – kaum eine Chance zu haben schien. Beide nutzten sie trotzdem.

Während Rauch sich mit zäher stilistischer Konsequenz und weitgehender Abschottung die Aura eines Kunstorakels ermalte, verfolgt Daniel Richter seit jeher die konträre Strategie. Der in Ostholstein aufgewachsene und seit 2010 in Berlin wohnende Künstler wechselt so oft die malerischen Ausdrucksmittel, bleibt so dicht dran am Zeitgeist und tritt so offensiv weltgewandt auf, dass mancher ihn schon als Wiedergeburt des Salonmalers abschreiben wollte. So à la: Dieser irritierende Daniel Richter mit seinen kalauernden Bildtiteln, ich sage nur: „When the Shit hits the Fan.“ Früher Punk und Antifa-Radikaler, jetzt im Look eines Harvard-Alumnus! Gern wird dann auch noch der übelste Gemeinplatz nachgeschoben: Daniel Richters Bilder seien doch eindeutig zu ästhetisch. Viel zu schön anzusehen, um wahre, gute Kunst aus teutschen Landen zu sein.

„Vieles bei Daniel Richter wird so klischeehaft immer wiederholt, diese ewige alte Leier ‚vom Hausbesetzer zum Hausbesitzer‘, und keiner weiß, worüber wir eigentlich reden“, sagt Eva Meyer-Hermann, Herausgeberin und Autorin einer eben bei Hatje Cantz erschienenen Daniel-Richter-Monografie.

Mit den Tieren hat er’s: Auf Doppelseiten dokumentiert der neue Prachtband die Meilensteine in Richters Karriere. Hier die Jahre 2002 und 2003, rechts eine Einladungskarte mit seinem Porträt und ein Äffchen aus seinem Archiv historischer Postkarten Hatje Cantz

Der zur Art Week gelaunchte Band widerspricht dem Klischee nachdrücklich, was bereits mit seiner schieren Wucht beginnt: fast drei Kilo schwer, 464 Seiten, gespickt mit Abbildungen und einer Dichte an Referenzfakten, die sich einem Catalogue raisonné annähert. Und dann das: Statt der bei solchen Projekten üblichen „Besinnungsaufsätze von Kritikern“ (Daniel Richter anlässlich der Buchpräsentation) erzählt Eva Meyer-Hermann des Künstlers bisherige Karriere entlang der signifikanten Werke, die dabei entstanden. Als Erforschung der Qualitäten seiner Malerei und der formalen wie inhaltlichen Überlegungen, die dafür eine Rolle spielten. „Wir hatten das hochgesteckte Ziel eines Entwicklungsromans“, resümiert die Autorin, sichtlich nur halb ironisch.

Schlauer Fuchs, leicht angeschlagen: Daniel Richters „Fuchs auf Ei“ von 2007 grüßt von der schmucken Treppenkanzel der Villa Grisebach. Stefanie Loos

Ein Beispiel gefällig für die sprachliche Klarheit, mit der hier einiges auf den Punkt gebracht wird, was im Kunstliteraturjargon schnell mal nebulös bleibt? „Für Daniel Richter fließt nicht die Ästhetik in die Politik, sondern die ästhetische Haltung ist bereits politisch“, heißt es da auf Seite 39. Genau so ist es wohl.

Berlin Art Week: Daniel Richter in der Villa Grisebach bis 24. September

Die nur noch bis zum Wochenende (am 24. September ist Schluss) laufende Grisebach-Ausstellung ist dazu die ideale, weil betont light daherkommende Ergänzung. Daniel Richter hat sie selbst gehängt, nicht chronologisch, sondern einzig nach visuellen Kriterien geordnet. Darunter sind kleine Abstraktionen, Skizzen und Zeichnungen, aber auch Vorstufen zu Gemälden, die in großen Museen und Privatsammlungen hängen, etwa aus der Phase von Richters viel figurigen aggressiven „Wärmebildkamera“-Gruppen der Nullerjahre oder seiner berühmten „Taliban-zwischen-Isolinien“-Periode. Und nicht nur Kunstexperten werden Einflüsse jener Ahnen erspähen, zu denen sich der Künstler in Interviews stets freimütig, ja geradezu bildungsbeflissen bekennt, von Munch, Bonnard und Hannah Höch bis James Ensor, R.B. Kitaj oder Asger Jorn.

Man entdeckt hier, dass der Erzähler im Vordergrund von Richters ikonischem 4-Meter-Tableau „The Owner’s Historic Lesson“ (2006) in der Vorstudie noch Teufelshörner trug. Und dass das von einem glatzköpfigen Faschisten und einem McDonalds-Clown gemeuchelte Pferd im Großformat „Das Recht“ von 2001 bereits in einer Ölstudie von 1999 alle viere so anklagend gen Himmel reckte, als wolle es sich für Picassos „Guernica“ bewerben.

Dazwischen tauchen betont private Szenen auf, etwa der nächtliche Heimweg des Künstlers von 2004 mit einem Laternenspalier, bei dem man an Lesser Ury denken muss, und ein gezeichnetes Selbstporträt als erschöpfter „Bettraucher“. Man erfasst Richters malerische Eloquenz und bekommt dank der Skizzenhaftigkeit auch einiges mit vom paranoiden Mix aus Größenwahn und Angst vor dem Scheitern, dem einsamen Künstlerlos im Atelier. Das Ringen ums Gelingen, um auch mal zu kalauern.

464 Seiten, fast drei Kilo schwer: Die neue Monografie dokumentiert Daniel Richters bisheriges Oeuvre in eindrucksvoller Optik und mit klugen Texten. Hatje Cantz

Mittendrin versteckt sich das früheste Richter-Werk dieser besonderen Schau, ein Aquarell von 1993, also aus seiner Zeit als Student von Werner Büttner an der Hamburger Kunsthochschule und Assistent von Albert Oehlen: eine theatralisch hingestreckte männliche Schlenkerpuppe in Giftgrün mit verknautschtem Entengesicht, an deren Goofy-Schuh sich ein kleines gelbes Kükenwesen lehnt. Als wollte es den – offenbar volltrunkenen – Düsterling und sich selbst trösten.

Naturgemäß spekuliert man als Betrachterin sofort, dass die anrührende Innigkeit der Szene von Daniel Richter nur ironisch, wenn nicht zynisch gemeint sein kann. Aber: Hätte er das Blatt dann drei Jahrzehnte lang aufbewahrt? Und überhaupt: Glaubt man der neuen Monografie, sind solche Fragen für ihn ohnehin unerheblich. Hauptsache, das Blatt existiert und berührt. Was es tut. Alles gut.



Daniel Richter in der Villa Grisebach. Ausstellung noch bis 24. September. Fasanenstraße 25, 10719 Berlin. Mo.–Fr. 10–18.30 Uhr, Samstag 11–16 Uhr



Eva Meyer-Hermann: Daniel Richter – Bilder von früh bis heute. Hatje Cantz, Berlin, um 74 Euro