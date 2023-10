Eigentlich hatte man geglaubt, dass diesem Mann zu Gold wird, was er auch anfasst. In der vergangenen Spielzeit hat Christian Spuck, der neue Intendant des Berliner Staatsballetts, das Programm schon wesentlich mitgestaltet. Und was meldete das Staatsballett stolz vor der Sommerpause? 92,7 Prozent! Die beste Auslastung seit der Gründung!

Immer das gleiche Muster

Also dachte man, dass es jetzt so weitergehen wird mit den Sensationserfolgen. Aber während sich auf der Bühne der Deutschen Oper Emma Bovary in ihr Unglück stürzt, ist man sich zwischendurch nicht mehr so sicher. Wie herausragend Weronika Frodyma Gustave Flauberts berühmte Romanfigur auch verkörpert, wie großartig auch jedes einzelne Duett wirkt, das sie sich mit ihrem Mann Charles liefert – von dem sie sich das große Glück erträumt, um dann noch im Brautkleid schon von seiner Tumbheit enttäuscht zu sein – es ist immer das gleiche Muster.

Mit Rodolphe, dem Großgrundbesitzer, ihrer ersten Affäre, der sie dann so eiskalt abserviert. Mit Léon, dem Studenten mit dem sie ihre romantische Verblendung teilt. Auf Liebesillusion folgt Desillusion. Irgendwann reicht es damit. Da helfen auch die schönen Ensembleszenen nicht weiter. Die Depressionen, von denen Emma so filigran umtanzt wird. Der üppige Ball auf Schloss Vaubyessard, der lustige Markt in Yonville, das schrill-dekadente Theater in Rouen.

So ist Flauberts Emma nicht beizukommen. Spuck hat die Herausforderung im Vorfeld selbst beschrieben. In Handlungsballetten sind die Frauenfiguren in der Regel große Liebende und keine ambivalenten Figuren. Wie soll sich das auch erzählen lassen in einem Handlungsballett, diese Verwechslung von Vorstellung und Wirklichkeit als grundsätzliches menschliches Drama? Fast glaubt man also, dass Christian Spuck an der berühmten Vorlage vielleicht nicht ganz, aber doch mehr als nur halb gescheitert ist. Seine „Bovary“, ein sehr gut gemachtes, aber laues Ballett, dem zur Vitalität vielleicht sogar etwas mehr Biederkeit fehlt. Wenn schon konventionelles Erzählballett, dann doch bitte auch mit allem Drum und Dran.

Dann kommt das Ende. Das lange Sterben der Emma Bovary, die ihren braven, sie abgöttisch liebenden Gatten Charles nicht nur betrogen, sondern mit ihrer Luxussucht auch in den Ruin getrieben hat. Es ist ein seltenes und merkwürdiges Phänomen, dass ein starker Schluss rückwirkend auch alles vorher Gesehene verändern kann. Eben das passiert an diesem Abend. Was sich Weronika Frodyma und Alexei Orlensco als ihr Mann Charles da liefern, ist herausragend. Er als bodenständig Liebender, der diese Emma genau für das liebt, was er nicht haben kann, ihr geradezu immaterielles, sich ins Jenseitige sehnende Wesen. Und sie, die im Sterben kurz den Anflug einer Ahnung von dieser Liebe bekommt, die sie kurz Erschauern lässt – und letztlich nur Sprit und Auftrieb ist, um noch einmal in ihre Traumwelten zu taumeln. Dafür hat es alle Mühen davor gebraucht. So viel steht fest: Christian Spuck will den Erfolg. Aber leicht machen will er es sich nicht – und das ist eine gute Nachricht.