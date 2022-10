Libido auf Standby: Wie ich meine Lust auf Sex wiederfand

Nach dem Ende einer langen Beziehung hatte unsere Autorin keine Lust auf Sex und keine Periode mehr. Am Ende half nur eines: Feiern in Berlin. Im Berghain.

In meiner Beziehung war einfach die Luft raus. Das war der Grund, warum sich mein Verlobter und ich vor einem Jahr trennten. Ich wollte eine Familie, aber ich wollte eben auch begehrt werden. Und diese Lust empfand ich mit ihm schon lange nicht mehr. Ich hatte mich gar nicht prinzipiell gegen das Konzept der Familie entschieden, nur gegen das Konzept, mein Leben weiterhin leidenschaftslos zu beschreiten.

Vor der Zeit mit ihm war ich Künstlerin gewesen, die in der Bar 25 erwachsen wurde. Mit ihm lebte ich dann plötzlich sein standardisiertes Spießerleben mit. In diesem tristen Parallelleben tauschte ich die Sonntage im Sisyphos gegen den Sonntagslunch mit den Schwiegereltern. Ich sehnte mich nach dem sexuellen Feuer, das ich vor langer Zeit in mir getragen hatte.

Die Trennung war letztlich kurz und schmerzlos. Ich behielt den Ring, verpfändete ihn und machte mir mit dem Geld eine schöne Zeit auf Bali. Die Trennung war ein Befreiungsschlag. Doch dann blieben plötzlich meine Regelblutungen aus. Zu meiner Überraschung kam auch meine Lust nicht mehr wieder.

Durch meinen Ex hatte ich den Alltag einer Fünfzigjährigen

Pornos schauen, Vibratoren, Dating-Apps – es half alles nichts. Meine Lust kehrte nicht zurück, genauso wenig wie meine Erdbeerwoche. Nach etlichen Checkups vermuteten meine Ärzte, es könne an meinen zwei Covid-Erkrankungen liegen. Es wäre nicht prinzipiell auszuschließen, dass meine Periode einfach nie wiederkommen würde. Dass sei so etwas wie eine Menopause – nur eben ohne eine Menopause zu sein. Meine Welt zerbrach. „What the fuck!“, dachte ich. Ich bin Mitte 30 und lebe durch meinen Ex den Lifestyle einer Fünfzigjährigen. Ich trank kaum Alkohol, aß vegetarisch, und am Wochenende waren wir spätestens um halb zwei im Bett.

Natürlich hatte ich zudem auch noch einen Kinderwunsch. Zwar nicht mehr den Partner, aber doch den ganz klaren Wunsch, ein Kind großzuziehen, notfalls allein.

Meine Frauenärztin versuchte mich mit den Worten zu beruhigen, dass sich so etwas auch wieder ändern könne. Sie erwähnte, ich könne ja „in eine Kur gehen“. Unter Umständen könnte meine Periode auch einfach wiederkommen, noch wisse man nicht viel über Long Covid. Aber es wäre generell hilfreich, mich zu entspannen.

War ich denn in den letzten Monaten nicht entspannt? Immerhin kam ich gerade von einem Retreat auf Bali. Mein Chi und ich waren sprichwörtlich Zen. Oder etwa nicht? Selbstzweifel begannen, mich zu quälen. Mit Sätzen wie: „Dann adoptiere doch ein Kind!“ wurde ich von meinen Freunden abgefertigt. Schwachsinn, merkte ich. Denn als Single hast du in Deutschland gar nicht die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren.

Von Akupunktur bis Akupressur: Ich versuchte alles

Der Gedanke, niemals wirklich Mama sein zu können, stimmte mich tieftraurig. Innerlich kämpfte ich mit mir. Ob ich denn überhaupt eine richtige Frau wäre, ohne aktive Eierstöcke? Nicht mehr gebärfähig zu sein ist die eine Sache. Keine Menstruation zu haben nochmal eine ganz andere. Lag meine Lustlosigkeit womöglich gar nicht an meinem öden Ex? Lag es tatsächlich an mir selbst? Fakt ist: Keine Periode, kein Eisprung. Kein Eisprung, verminderte Libido. Online las ich die verrücktesten Theorien darüber, wie frau ihre Menstruation wieder zurückbekommen könne. Von Vulva-Yoga bis hin zu speziellen Heilpraktikermethoden. Von Globuli bis Eigenbluttherapie.

Ich ließ nichts unversucht: Akupunktur, Akupressur, Maya-Massage. Für meine ausbleibende Regel wurde ich sogar zur Veganerin, und das, obwohl ich Käse über alles liebe. Damals war meine Blutung eine Konstante in meinem Leben gewesen, mein ständiger Wegbegleiter. Ich begann sogar die monatlichen Unterleibskrämpfe und Stimmungsschwankungen zu vermissen. Weil alles nichts half, ging ich zu einer Psychotherapeutin, die mir helfen sollte, die Situation als das zu akzeptieren, was sie war.

Ich hatte keine Lust mehr auf Mütter in Balenciagas

Irgendwann war mir diese ganze Tortur zu viel. Es reichte mir, dass meine Gedanken nur noch um das eine Thema kreisten. Ich hatte genug von Ärzten, Psychologen und liebgemeinten Ratschlägen. Am meisten aber hatte ich genug von Frauen in meinem Alter, die mit Babys und Baggies in Balenciagas durch den Botanischen Garten joggten.

Ich beschloss, die Kontrolle über mein Leben wieder in meine Hände zu nehmen, kaufte mir einen Welpen und nannte ihn Minime.

Ein neuer Haarschnitt musste her, ich widmete mich wieder der Kunst und zog zurück in meinen alten Kiez. Auf die vegane Ernährung pfiff ich und kaufte mir gleich drei verschiedene Käsesorten, die ich auf dem Heimweg aß – ohne Brot! Das war erst der Anfang. Ich tat das, was mein früheres Ich getan hätte. Ich ging feiern, exzessiv. Ich verbrachte 18 Stunden im Berghain. Nach einiger Zeit gehörten mein Leben und mein Körper wieder mir. Das Berghain war genau das, was ich wollte: laut, schwitzig, betörend.

Von Minute zu Minute spürte ich, wie der Stress der letzten Monate von mir abfiel. Plötzlich traf mein Blick den des heißesten Mannes im Raum. Mein Gehirn setzte für einen Augenblick aus. Er sprach mich an und sagte mir, dass er Mitte 20 sei und in Wien lebe. Vor meiner Periodenpause hätte ich mit jüngeren Männern niemals etwas angefangen. Schon gar nicht mit einem Touristen. Denn in meinem Kopf hatte ich ja bis vor kurzem noch den Plan, eine Familie zu gründen. Dieser Plan war nun obsolet. Dieser Mann jedoch nicht.

Ich ging davon aus, dass ich ihn nicht mehr wiedersehen würde. Aber auch das nahm ich in Kauf. Wir vögelten uns die Seele aus dem Leib. Erst im Berghain, später im Hotel. Zu meiner Überraschung wollte er mich wieder treffen. Und, vielleicht noch überraschender: ich ihn auch. Wir führen jetzt ein lockeres Long-Distance-Ding. Minime und ich pendeln also regelmäßig zwischen Wien und Berlin. Er liebt Minime und Minime liebt ihn.

Und dann, wie aus dem Nichts, bekam ich plötzlich wieder meine Tage. Meine Periode kam wie ein Phönix aus der Asche geschossen. Es gibt keine medizinisch fundierte Antwort, wieso meine Reproduktionsleistung so lange auf Standby geschaltet war. Vielleicht lag es daran, dass ich mich einfach selbst verloren hatte. Vielleicht an der Tatsache, dass ich nicht verliebt war. Oder eben an dem Long Covid, wer weiß. Heute kreise ich täglich kopfüber mein Becken zum Vulva-Yoga, genieße die Zeit mit meinem Käse essenden Ich und meinem zehn Jahre jüngeren Boyfriend.