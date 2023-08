Bibliothek könnte in Galeries Lafayette ziehen: Eine „Jahrhundertchance für Berlin“

Am Sonntag bekommt die Amerika-Gedenkbibliothek einen kleinen Ergänzungsbau, das AGB PopUp. Für die stets überfüllte Berliner Institution ist das ein großes Ereignis, das den ganzen Tag gefeiert wird, der Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Joe Chialo hat sich angesagt. Aber nun wird das alles überstrahlt von einer Meldung aus Chialos Verwaltung, die langem Klagen und ärgerlichen Unsicherheiten ein Ende bereiten soll. Das Quartier 207 in der Friedrichstraße, bisher vor allem bekannt als Galeries Lafayette, kann der neue Standort für die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) werden, gab der Senator am Montag im Abgeordnetenhaus bekannt. Volker Heller, Generaldirektor der ZLB, sprach sogleich von einer „Jahrhundertchance für Berlin“.

Alle Reparaturen nur Flickwerk

Der wichtigste Zweck, um den in Berlin seit der Wiedervereinigung der Stadt gerungen wird, wäre damit erfüllt: Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin könnte endlich zusammengeführt werden. Die beiden Standorte der Amerika-Gedenkbibliothek am Blücherplatz, dem 1954 eröffneten West-Hauptsitz, und in der Breiten Straße, der 1966 eingeweihten Stadtbibliothek für Ost-Berlin, haben jeweils Teilbestände, die per Shuttle für die Ausleihe hin und her transportiert werden. Sie sind außerdem beide zu klein geworden, der bauliche Zustand weist gravierende Mängel auf, einzelne Reparaturen bedeuten nur Flickwerk. Und das PopUp-Gebäude der AGB am Blücherplatz ist auch nur für fünf Jahre geplant, als Unterstützungsbau.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ideen zur Lösung der Probleme kursieren längst einige, 2015 und 2016 sind 14 mögliche Standorte zu Standort und Wirtschaftlichkeit geprüft und verglichen worden, einer war der ehemalige Flughafen Tempelhof. Die Entscheidung fiel 2018 für einen Neubau am Blücherplatz, dessen Kostenkalkulation wuchs an, und dann wurde das Vorhaben 2022 als Sparmaßnahme gar aus der Finanzplanung genommen. 2026 sollte eigentlich der Baubeginn sein, mit der Fertigstellung wurde nicht vor 2035 gerechnet.

Im Herzen der Stadt

Das Quartier 207 war bisher nicht im öffentlichen Gespräch, aber wie die Pressesprecherin der ZLB Anna Jacobi am Dienstag am Telefon sagt, wurde dieser Standort selbstverständlich geprüft, bevor der Kultursenator am Montagnachmittag die Abgeordneten informierte. Joe Chialo verwendete dabei große Worte: „Das ist eine einmalige Chance und ein starkes Zeichen des Aufbruchs für Berlin.“ Der Ort biete, sagte Chialo, ideale Bedingungen für eine zeitgemäße Bibliothek in einer Millionenmetropole, „und das mitten im Herzen der Stadt“. Das Gebäude wäre wesentlich nachhaltiger als ein kostenintensiver Neubau und schneller bezugsfertig – schon ab 2026.

Laut Kulturverwaltung ist die Idee im Austausch mit dem Eigentümer des Quartier 207 Tishman Speyer entwickelt worden. Mit vier Unter- und sieben Obergeschossen können alle erforderlichen Raumtypen im Gebäude untergebracht werden. Es heißt auch, die Nutzfläche liege mit gut 35.000 Quadratmetern leicht über dem ermittelten Bedarf an Fläche. Berechnet wurden laut Anna Jacobi 34.000 Quadratmeter – allerdings werde dann weiterhin das Außenmagazin im Westhafen gebraucht, in dem seltener entliehene Medien aufbewahrt werden.

Das Quartier 207 in der Friedrichstraße ist seit Februar im Besitz des New Yorker Immobilienunternehmens Tishman Speyer. Die US-Amerikaner hatten es vom deutschen Allianz-Konzern übernommen. Über die Kaufsumme ist nichts bekannt. Man darf aber von einem dreistelligen Millionenbetrag ausgehen. Jedenfalls hatte der Münchner Versicherer das Q207 kurz nach der Finanzkrise für 125 Millionen Euro erworben. Für das amerikanische Unternehmen, zu dessen Firmenbesitz auch das New Yorker Rockefeller Center zählt, bedeutete der Zukauf eine Erweiterung seiner Präsenz an der Friedrichstraße. Ihm gehört auch das zwei Blocks entfernte Q205 seit Mitte der 90er-Jahre. Dies allerdings mit einer Unterbrechung von acht Jahren.

Eine gute Mischung

Wie das Unternehmen mit dem 1996 eröffneten Luxuskaufhaus Galeries Lafayette umgeht, war nach dem Kauf lange unklar. Bereits vor der Übernahme raunte es immer wieder durch die Stadt, dass sich die Franzosen aus der Friedrichstraße verabschieden möchten. Seitdem ist das Kaufhaus-Geschäft nicht einfacher geworden.



Bei Tishman Speyer bezeichnete man den Erwerb des Q207 Anfang 2022 jedenfalls als eine „hervorragende Gelegenheit, hochwertige Büro-, Einzelhandels- und Wohnflächen in einer erstklassigen Innenstadtlage umfassend zu modernisieren und neu zu positionieren“. Auf Nachfrage erklärte seinerzeit Florian Reiff, Deutschland-Chef von Tishman Speyer, dass es darum gehe, „die richtige Mischung für das Quartier 207 und die Menschen in der Friedrichstraße zu finden“.

Eine gute Mischung für Menschen jeglichen Alters und biografischen Hintergrunds verspricht die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Mit mehr als 3,5 Millionen Medien vom Buch bis zum Film, von Druckgrafik bis zur Vinyl-Schallplatte und 1,5 Millionen Besuchen im Jahr ist sie die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands.



Der Bibliothekschef Volker Heller verweist in seiner Erklärung darauf, dass das Q207 von Jean Nouvel einst als Medienhaus entworfen wurde. Das architektonische Juwel sei perfekt geeignet, um diese Rolle für Berlin zu übernehmen. Der Kultursenator Joe Chialo nannte die Umnutzung des Gebäudekomplexes als Bibliothek übrigens auch „für die Anrainer in der Friedrichstraße einen echten Gewinn“. Dieser Straßenabschnitt gehörte in den vergangenen drei Jahren zu einer heißdiskutierten Fläche, ob mit oder ohne Auto, mit oder ohne Flaneure. Durch das Bibliothekspublikum wäre ihm in der Tat ein Zustrom von Menschen gewiss.