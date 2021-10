Berlin - Am Montag stellt Mathias Bertram ein Buch mit Aufnahmen des 2009 gestorbenen Fotografen Roger Melis im Pfefferberg-Theater vor, das gerade erschienen ist, „Thea – Porträts und Momente“. Die Bücherfrage der Woche geht an ihn: Herr Bertram, die Reihe heißt „Literatur live“, aber Fotos kann man nicht vorlesen – wie also soll das funktionieren?