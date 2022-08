Die DDR-Kulturpolitik bleibt voller Rätsel. Was zum Beispiel trieb die Genossen, am 20. Juli 1984 einen Thriller in den Kinos der Bezirksfilmdirektionen zu starten, in dem eine totalüberwachte Welt ohne jede Privatsphäre visioniert wird? In der die Mächtigen zynisch alle zivilgesellschaftliche Schranken ignorieren und ohne Skrupel über Leichen gehen, um ihre Herrschaft zu sichern? Und dies 1984, im Orwell-Jahr?! In John Badhams packendem „Blue Thunder“ ging es genau darum. Der Film lief in beiden Teilen Deutschlands unter dem Titel „Das fliegende Auge“. Er fand in der DDR hunderttausende Zuschauer, die sehr wohl ihre eigenen Schlüsse aus dem Gesehenen ziehen konnten.

Als in dieser Zeitung im Jahr 1999 eine Kolumne unter der Überschrift „Das fliegende Auge“ startete, schwang darin leise Ironie mit. Die DDR war seit zehn Jahren Geschichte; der Titel klang nun weniger bedrohlich, er zielte auf Orientierungshilfe in den Fluten des filmischen Überangebots der wiedervereinigten Hauptstadt. Lotse vom Dienst war der freiberufliche Journalist und Filmhistoriker Ralf Schenk, gemeinsam mit der damaligen Redakteurin Anke Westphal (später: Lieske) hatte er das Format entwickelt.

Woche für Woche durchforstete Schenk nun die Spielpläne, um Verborgenes oder Kurioses, in jedem Fall Sehenswertes aufzustöbern und durch seine Stimme zu besserer Wahrnehmung zu verhelfen. Er war das personifizierte „Fliegende Auge“ – ein allzeit neugieriger, unterstützender, manchmal auch sanft tadelnder Multiplikator ersten Ranges, dem zuallererst die Huldigung des Kinos als immanenter Teil der Lebenskunst und -lust am Herzen lag. Über 500 Mal hat Ralf Schenk diese, noch immer nach seiner Idee benannte Kolumne verfasst. Als er 2012 die Leitung der DEFA-Stiftung übernahm, holte er mich beim „Fliegenden Auge“ als Junior-Partner ins Boot; wir wechselten uns nun ab. Um sich noch besser auf die Rettung und Bewahrung des ostdeutschen Filmerbes konzentrieren zu können, stieg er 2015 endgültig aus der Kolumne aus.

Lieber Ralf, viel habe ich Dir zu danken. Du warst der Erste, der mich Anfang der 90er-Jahre als filmhistorischer Autor ernst nahm und zur Mitarbeit an Büchern einlud. Du warst neugierig auf meine vom sentimentalen DEFA-Kanon abweichende Stimme und hast diese gegen Angriffe verteidigt. Obwohl wir ja keineswegs immer einer Meinung waren. Unsere letzte Begegnung im Mai dieses Jahres schloss einen Kreis. Im Zeughauskino wurde das von Dir herausgegebene Buch über ostdeutsche Genrefilme vorgestellt. Du hattest mich eingeladen, über Richard Groschopp zu schreiben, einen Vielfilmer, der in drei politischen Systemen getreulich alle Aufgaben erfüllt hat.

Der Mann lag Dir am Herzen: er stammte wie Du aus Thüringen, Dein erstes gedrucktes Buch war 1987 eine Sammlung von Gesprächen, die Du mit ihm geführt hattest. Mir wiederum war Groschopp wegen seiner ideologischen Wandelfähigkeit suspekt. Nun ermuntertest Du mich sogar in dieser Skepsis, machtest mich aber auch auf Zwischentöne aufmerksam. Diese Deine heitere Souveränität und Toleranz habe ich stets bewundert. Nicht nur dafür: Danke.