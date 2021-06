Berlin - Schon vor Covid-19 hätte das Stadtmuseum seine neue Ausstellung „Berlin Global“ im Humboldt-Forum eröffnen können. Aber die anderen Partner waren bekanntlich noch nicht so weit. Also wurde verschoben, jetzt sollen sich ausgerechnet am 20. Juli die Tore öffnen – offenbar plant das Stadtmuseum, die Geschichte des einzigen halbwegs erfolgversprechenden deutschen Aufstands gegen die Nazis als positives, speziell berlinisches Erbe zu beanspruchen.

Es ist eine wortwörtlich atemberaubend gut gelaunte, anregende, aufregende Ausstellung. Klischeebilder sollen hinterfragt werden, indem man sie erst einmal aufruft: Berlin als Revolutionsstadt, als Stadt mit Freiräumen, die von üblen Investoren zugebaut werden, als Stadt der Grenzen, auch der inneren Grenzziehungen, als Stadt der Beziehungen – was wäre hier ein Kapitel schön gewesen über die reich entfaltete Berliner Korruptionsgeschichte, als Stadt traditioneller Toleranz gegenüber Minderheiten. Da ist das großartige, Widerspruch geradezu erzwingende Wandgemälde der Brüder How und Nosm im ersten Saal: War Berlin wirklich schon im 15. Jahrhundert Teil einer Welt, die von Portugal und Spanien aus neu geformt wurde? Aber genau das ist heute der Sinn solcher einst für Museen typischen Historien-Bilder – Fragen aufzureißen.

Und wo bleiben die Kleingarten-Berliner?

Über den Türen stehen immer wieder, leider in englischer Sprache, Fragen: „Ich sorge mich um die Welt“ oder „Ich kümmere mich um mein Umfeld“. Aber ist das wirklich ein unlösbares Dilemma? Jedenfalls muss man die eine oder die andere Tür nehmen. Diejenigen, die ganz zu Beginn des Rundgangs ein Armband mit einem Chip angelegt haben, erhalten am Ende eine Auswertung ihrer „Dilemma“-Entscheidungen. Für die Debatte in der Lounge. Die ganze Ausstellung ist nämlich auf Gespräche hin angelegt, „partizipativ“ gestaltet mit allen möglichen Gruppen und Menschen. Doch schnell beginnt man sich zu fragen: Und wo sind die langweiligen Kleingarten-Berliner? Wo ist überhaupt das Berlin der Häuser und der Bauten, der Gärten, der Wälder und Seen, der Alten und der Kinder, das Berlin der Fabriken – ja, es gibt sie noch, auch in Berlin! Wo sind die Architektin, der Sekretär, die Friseurin, der Barber?

Berlin als unruhige Revolutionshauptstadt, so sehen wir uns gerne. 1848, 1918, 1953. 1968 fehlt, 1989 selbstverständlich nicht. Und wer hört schon genau hin, wenn ganz im Duktus der DDR behauptet wird, über dem Brandenburger Tor sei am Tag des Arbeiteraufstands am 17. Juni 1953 die Flagge der „Bundesrepublik“ gehisst worden – nein, dies war das Schwarz-Rot-Gold der deutschen Demokratie, die kurz anstelle der roten Fahne wehen konnte. Keine Petitesse. Wieder werden nur die drei monotheistischen Religionen als Berliner Glaubensleben vorgestellt, wieder die fast zwei Drittel der Bevölkerung, die sich als konfessionslos bezeichnen, als quantité négligeable behandelt.

Wir lernen Berlin als heitere Stadt des Volksvergnügens, der jüdischen Schriftsteller und Regisseure kennen – aber wo ist das Gegenbild, das Nazi-Berlin der großartigen Theater von Gustaf Gründgens, der Filme von Marika Röckk, Zarah Leander, des seinerzeit sehr erfolgreichen Hetzers Veit Harlan? Der Palast der Republik taucht auf, klar. Aber war er wirklich nur eine Stätte des Vergnügens, nicht auch eine, in dem Vergnügen als politische Inszenierung diente?

Wir stehen vor einer grauen Wand. „Deutsche Kriege“. Umstandslos werden die Kolonialkriege des Kaiserreichs in China und in Afrika in eine Linie gestellt mit dem Ersten Weltkrieg – der bekanntlich nicht alleine von Deutschland begonnen wurde – mit dem Zweiten Weltkrieg, der nun wirklich alleine ein deutscher Krieg war.

Der Spaß und das Berlin-Marketing

Und dann geht’s zu den Kriegen, an denen die Bundesrepublik seit 1990 beteiligt war. Alles eine Soße? Krieg sei immer schlecht, sagt Paul Spies, der Direktor des Stadtmuseums, sagt auch die Partei von Kultursenator Klaus Lederer, Die Linke. War auch der Krieg gegen Nazi-Deutschland schlecht? Brachten deutsche Friedensresolutionen Sarajewo den Frieden oder amerikanische Bomben? Die Freiheit West-Berlins wurde 1948 von amerikanischen, britischen und französischen Soldaten gerettet. Gerade die Gewalt-Geschichte Berlins fordert eigentlich, differenzierter über die Frage von Krieg und Frieden nachzudenken, als es hier geschieht.

Aber zu viel Differenziertheit, sagt Spies, schadet der Erzählung, und man soll doch auch „fun“ haben. Haben wir – und ärgern uns oft. Bei der Vorstellung des Projekts wurde ungeheuer viel Wert gelegt auf geschlechterneutralisierende Sprachformen. Aber im wirklich tollen Saal über die Modegeschichte bricht diese Neutralität vollständig in sich zusammen, wird Mode als rein weibliche Angelegenheit vorgestellt. Das ist einfach nur peinlich, auch wenn Berlin keine Savile Row hat.

Das Fazit dieses ersten Rundgangs: Er macht „fun“, bestätigt vollständig das positive Berlin-Marketing, dass diese Stadt zwar eine teilweise schreckliche Geschichte hat, diese aber aktiv bearbeitet und fröhlich, divers, integrativ, multiperspektivisch, antirassistisch und antikolonial ist. Was für ein schönes Berlin, zweifellos. Mal sehen, wie viel Prozent die AfD bei den nächsten Wahlen bekommt.