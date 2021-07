Berlin - Die Erinnerung reicht zurück in die achtziger Jahre, in eine Altbau-Wohnung im Friedrichshain, aus der als bleibende Eindrücke die hohen Decken und Hinnerk geblieben sind, wie er mit witzigem Getöse und unbändiger Energie durch die Zimmer fegt. Er war damals 11 und seine Cousine meine beste Freundin, als wir die Ferien bei seiner Familie verbrachten.

Dreieinhalb Jahrzehnte später sitzen wir an einem schwülen Juliabend in den Loungestühlen einer Hamburger Hotelterrasse an der Elbe. Hinnerk Schönemann kommt gerade aus dem Umland vom Set der ARD-Reihe „Nord bei Nordwest“, seinem eigenbrötlerischen Tierarzt und Kommissar Hauke Jacobs sahen zuletzt über 10 Millionen Menschen zu. Oberes „Tatort“-Niveau. Im Rekordflug auch sein balzwütiger Jürgen Simmel im ZDF als Teil des Ermittler-Duos in „Marie Brand“ (knapp neun Millionen).

Schwer gelobt ist er dazu. Niemand könne „das Unberechenbare“ spielen wie er, „mit zusammengekniffenen Lippen derart viel sagen“ („Die Welt“). „Wo ist Hinnerk Schönemann, wenn man ihn braucht?“ („Spiegel Online“ in einem „Tatort“-Verriss). „Wir fanden einen wundervollen Schauspieler mit dem Namen Hinnerk Schönemann“, sagte Regie-Ikone Steven Spielberg nach dem Dreh zu „Gefährten“ (sechs Oscar-Nominierungen). Schönemann hatte nur eine Szene. Spielberg: „Das war die Szene, auf die ich am meisten stolz bin im ganzen Film.“

Wenn Regisseure durch Macht zu Arschlöchern werden

Er trägt ein enganliegendes Shirt, an der linken Hand drei hellblau lackierte Nägel und im Gesicht den Ausdruck des Aberwitzes, als ich frage, ob er sich nach so einem Drehtag lieber ausruhen würde. Eigentlich würde er jetzt laufen gehen, Energie abbauen. So bestellt er einen Rosé. Wann er denn Zeit und Ruhe habe, hatte ich bei Planung des Interviews wissen wollen. Die habe er nie, sagte er, müsse er sich nehmen. Beruflich bis Weihnachten komplett dicht, zudem die Sorge, „ein stabiles Hoch“ zu verpassen, „das brauche ich dringend“, stöhnt er, als er auf der Hotelterrasse über das Smartphone nochmal das Wetter checkt. Er muss Heumachen auf dem Land neben seinem Hof im Mecklenburgischen, mähen, wenden, pressen, „das schönste Hobby, das man sich vorstellen kann“.

WDR Hinnerk Schönemann als irrer Vergewaltiger und Mörder im „Tatort“.

Nebenbei steckt der 46-Jährige in den Vorbereitungen für etwas, was ihm „schon lange in den Fingern juckt“. Sei exklusiv, wisse noch niemand: „Ich mach Film Nummer 19 bei ‚Nord bei Nordwest‘.“ Seine erste Regiearbeit. Anfang September geht es los, nachdem er in über 90 TV-Produktionen und mehr als 30 Kino-Filmen vor der Kamera stand, aber das dahinter „im Kopf immer mitgemacht“ habe. Einigen Regisseuren vertraue er blind, doch es gäbe auch die „Honks“, bei denen er sich frage, was die da machen. Oder jene, die durch die Macht, die sie am Set haben, zu „Arschlöchern“ werden. Hasst er wie die Pest.

Ihm selbst ist eine ihrer Aufrichtigkeit seltene Freundlichkeit eigen, wobei er gern irritiert. Das mit den lackierten Fingernägeln macht er schon seit 20 Jahren so, um die Reaktionen zu beobachten. Hat mit seinem Ideal als Schauspieler zu tun: „Ich würde die Leute gern verstören. Verstören ist die Steigerung von unberechenbar.“ Er will Figuren, die im Verhalten unverstanden bleiben, nicht greifbar, „nicht dieses Erklärfernsehen machen“.

Schönemann als Sexualmörder - verletzlich und sympathisch

Wenn er dafür den Platz bekommt, kann er TV-Geschichte schreiben. So wie 2014 in der „Tatort“-Folge „Franziska“. „Der Regisseur hat mich laufen lassen wie ein Pferd“, womit der Abschied der beliebten Kölner Kommissar-Assistentin Franziska zum Politikum mutierte, zum „Schönemann-Tatort“ („sueddeutsche.de“). Er spielt einen Sexualmörder, verletzlich, sympathisch, so wie man ihm in keinen seiner Rollen wirklich böse sein kann. Im Knast nimmt er die Assistentin als Geisel, legt ihr einen Kabelbinder um, zieht in fast voller Filmlänge immer weiter zu.

Die Unberechenbarkeit, dieses infantile Kerlchen, das bis zum Schluss eher Opfer als Täter scheint, bevor er sie tötet, so verstörend, dass die Folge als einzige in einem halben Jahrhundert „Tatort“ auf 22 Uhr verschoben wird. „Das war eine ganz große Auszeichnung für mich“, sagt Schönemann und „ganz einfache Arbeit“. Anders „Nord bei Nordwest“. „Der Hauke Jacobs ist sehr nah an mir dran, ich bin auch so ein Eigenbrötler, eher introvertiert. Aber komischerweise ist die Rolle am schwierigsten zu spielen, weil er sich so zurücknimmt und trotzdem interessant bleiben muss.“

imago/Future Image Thomas Heinze, Alexandra Petzschmann, Jürgen Vogel, Paula Renzler, Lilli Lacher und Hinnerk Schönemann bei der Premiere des Kinofilms „Die drei Fragezeichen“.

Klappt auch wegen der seit sieben Jahren verdruckst wabernden Erotik zwischen Jacobs und seiner rothaarigen Tierarztkollegin, von Schönemann mit nordischer Sprödigkeit skurril unterspielt, wobei dann doch irgendwann sein jungenhafter Schalk mit ihm durchgeht, dann, wenn man es als letztes erwartet. Der dreifache Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt schrieb ihm die Rolle auf den Leib. Weniger hintergründig und geheimnisvoll ist sein Kommissar Jürgen Simmel in „Marie Brand“ an der Seite von Mariele Millowitsch, aber witzig. „Allein wenn der eine Augenbraue hebt, kann ich mich bepissen“, sagt meine gute Freundin Katrin. Sie schaut die Reihe nur wegen ihm. „Der schmeißt sich an eine aufgemotzte Autofelge ran, als seien das nackte Brüste. Wer macht denn so etwas?“ Außerdem: „Der ist schon ganz attraktiv.“

Roter Teppich, Partys, Smalltalk und Menschenaufläufe

Wortkarg und scheu sei er, heißt es über Hinnerk Schönemann. Roter Teppich, Partys, Smalltalk, nah am Albtraum. „Ich kann das einfach nicht, weiß nicht, was ich reden soll.“ Seine Ecken und Kanten, auch darüber rede er nicht, nicht solange „das Ding“ an sei, das Diktiergerät, sagt er zu mir, die ihn aus späteren Jugendtagen näher kennt. So etwas würde von bestimmten Medien später aufgebauscht. Umso größer der Trubel wird, desto mehr lässt er Privates außen vor. Von sich, seiner zweiten Frau, den drei Kindern (1, 5 und 8). Zwei Tage zuvor kam es auf Fehmarn zum Menschenauflauf, als er zum Dreh auf den Kutter seines Alter-Egos Hauke Jacobs wollte. Er kam nicht mehr durch, musste die letzten 150 Meter gefahren werden.

Überall wird er erkannt. Das sei auch gut und schön, und er meint das auch so. Er mag die Aufmerksamkeit. Dafür sorgt auch der hübsche Sportwagen des Autofreaks, zumal in Meck-Pomm, wo er bei Plau am See einen riesigen Schweinestall für sich und Familie ausgebaut hat. Selfie, Autogramm, kein Problem. „Ich bin immer freundlich. Schlimm ist nur, wenn sie einfach abklicken, dann wieder ins Handy gucken und wegschicken. Wo man denkt: Hey, ich bin doch keine Ware. Fragt doch!“

Aber er wundere sich schon, wie das Leben so laufe: „Ich bin ja auch jemand ganz Normales. Ich will irgendwo sitzen und beobachten und werde selber die ganze Zeit beobachtet. Das ist schon echt absurd.“ Ein Konzertbesuch mit seiner Frau, „geht nicht, da hätten wir keine ruhige Minute.“ Wie seine Figuren würde auch er lieber nicht groß erklärt werden, findet es aber okay, wenn ich mit seinem Onkel über ihn rede, dem ehemaligen DEFA-Regisseur Hannes Schönemann. „Er hat als Kind jede Menge erlebt“, sagt der, „musste sich immer wieder anpassen. Das kommt ihm sicherlich in der Schauspielerei zugute.“

Ich war nicht der Coole, wo die Mädels automatisch hingegangen sind Hinnerk Schönemann

1975 in Rostock als Sohn eines Ärzteehepaares geboren, zieht er nach der Scheidung mit vier Jahren, der Mutter und der jüngeren Schwester nach Berlin. Erst Marzahn, Platte, 18. Stock, dann Friedrichshain. Er ist dreizehn als die Familie nach einem Ausreiseantrag in den Westen übersiedelt. Die erste Zeit leben sie beim zuvor ausgereisten Onkel auf St. Pauli, in einer Nebenstraße der Reeperbahn. Tagelang verlässt der hyperaktive Hinnerk nicht die enge Wohnung, in der man nun zu neunt lebt.

„Wenn er merkte, er wird übersehen, setzte er sein komödiantisches Talent ein“, so der Onkel. Hinnerk sei schon früh sehr frei gewesen, habe sich nicht vereinnahmen lassen, gebe sich nicht anders als er ist, möchte dabei aber gemocht werden. Er sei wesentlich intelligenter als sein Image, früher allerdings wahnsinnig anstrengend gewesen. Die Schule ist Tortur, aber auch Bühne. „Ich war auf jeden Fall nicht der Coole, wo die Mädels automatisch hingegangen sind und gesagt haben: ‚Hey hallo, was machst Du denn nach den Hausaufgaben?‘ Die Aufmerksamkeit habe mir dann wahrscheinlich auch über eine gewisse Art von Humor oder Witz geholt.“

Neues Selbstbewusstsein durch Kickboxen

Alle Komiker haben einen Schmerz, den sie verarbeiten, so sieht es Schönemanns großes Vorbild Jim Carrey. „Das kann auch schon irgendwie sein, weil man natürlich auch verletzt wurden ist als Kind oder nicht anerkannt wurde, wie man das haben wollte.“ Mit 17 kommt er zum Kickboxen und neuem Selbstbewusstsein.

Nina Hermann Hinnerk Schönemann bei einer Pause während des Interviews mit der Berliner Zeitung.

Beruflich legt er sich früh fest: Zoohändler, den Traumberuf Tierarzt schminkt er sich wegen der Schulnoten ab. Er züchtet Schildkröten („die haben irgendwie zu mir gesprochen“), Schlangen, Leguane und Geckos kommen hinzu. Als er nach der Wende mit der Familie zurück nach Berlin zieht, diesmal Pankow, arbeitet er neben der Schule im Tierpark auf der Schlangenfarm. Dann jene Nacht, der Himmel weiß, was in ihr passierte.

Es war nach dem Zivildienst, der Kredit für das Zoogeschäft beantragt, als er morgens aufwacht und sich fragt: Warum nur habe ich all diese Tiere? „Das war verrückt, am Tag vorher habe ich noch alles dafür gegeben, dann gab ich alle mehr oder weniger an einem Tag ab, in gute Hände, ohne Geld zu nehmen. Dann war ich frei.“ Da hatte er bereits auf der Bühne eines kleinen Off-Theaters gestanden, ermutigt durch einen Freund. Als der es an die ehrwürdige Schauspielschmiede Ernst Busch schafft, geht er auch hin. „Dann habe ich die Leute gesehen, die vorgesprochen haben und dachte: What? Was macht ihr da? Vorher haben die noch ganz normal geredet und sich dann plötzlich voll verändert. Ich glaubte denen gar nichts mehr, also gar nichts. Das war völliger Humbug.“

Immer noch fassungslos presst er ein trotzig-entschlossenes „Pfff“ durch die Lippen, denn da war klar: „Das lasse ich nicht zu. Das kann ich viel besser.“ Er wird aufgenommen, nach einem Jahr wieder vor die Tür gesetzt. Die Stimme, da müsse ein Logopäde ran. Schönemann pfeift drauf, studiert Schauspiel an der Hochschule der Künste, bekommt ein Engagement am renommierten Thalia Theater in Hamburg, stellt fest, dass seine Bühne woanders ist und wechselt zum Film.

Der geht auf Angriff, wenn er Angst bekommt Hinnerk Schönemann über seinen Schauspiel-Kollegen Christian Ulmen

Bei jeder Szene kämpft er gegen die Angst, auch nach über 20 Jahren. „Wenn einen die Leute angucken, die alle etwas von dir erwarten, es ganz still wird und dann heißt: Ja bitte!“ Wie er diese Angst „gut wegpacken kann“, lernte er 2006 am Set von „Dr. Psycho – Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich“. Von einem „extremst guten Menschen und Schauspieler“, Christian Ulmen. „Der geht auf Angriff, wenn er Angst bekommt. Der kommt mit der Angst so gut klar, dass das Gegenüber nie weiß, woran es ist.“

Schauspielerin Jana Klinge, die neue Kommissarin an Hauke Jacobs Seite, erlebte es beim ersten gemeinsamen Dreh. Sie kommt aufs Revier, er sitzt mit blutigem Kopf am Schreibtisch, „erzählt irgendwas von einer Notschlachtung, was gar nicht im Drehbuch stand und fragt, ob ich das auch mal machen wolle.“ Das sei ihr „Initiationsritual“ gewesen, erzählt sie folgenden Tages am Filmset.

Schönemann, das Kriegspferd und Steven Spielberg

Schönemann: „Diese Irritation liebe ich, da kann es schon reichen, die Haltung zu ändern. Wenn die Leute dann richtig gut reagieren, könnte ich die sofort umarmen. Dann entsteht eine Dynamik, die alles sehr viel reicher macht. Das bedeutet auch weniger Angst, für die Kollegen und mich.“ Letztendlich sei die Angst „nichts Negatives, sondern was ganz Tolles. Wenn ich sie kontrollieren kann, habe ich auch keine Angst mehr. Dann kann ich machen was ich will.“ Das trainiere er, sei harte Arbeit, „aber die Guten machen das.“ Vielleicht wolle er auch deshalb in die Regie, um sich noch mehr auszutoben.

Auf immer der Kommissar? Trotz der Kritiken und einem Grimme-Preis klebt an ihm die Etikette des Unterschätzten. „Der Körper gibt mir schon vor, wenn ich mich wieder neu erfinden muss. Das kann dann auch ganz schnell gehen. Vielleicht gehe ich auch mal ins Ausland.“ Vielleicht werden die Rollen ihn finden, so wie bei Steven Spielbergs „Gefährten“, der Geschichte eines Pferdes während des 1. Weltkrieges.

Hinnerk Schönemann erzählt wie der Hengst an der Front zwischen die Schützengräben der Engländer und Deutschen gerät, voll Panik „rennt und rennt und rennt und …“, sein Körper galoppiert mit, „immer schneller rennt, und dann rennt er durch Stacheldraht, den er so“, macht es vor, „mit der Brust mitnimmt, und Du hörst diesen Stacheldraht, wie er reißt, Piiiin, und er rennt immer weiter und wird aber immer langsamer, weil immer mehr Stacheldraht kommt, und irgendwann ist überall Stacheldraht, und dann stolpert er, und dann hast du nur noch ein Pferd, das so da liegt“, er schnaubt (auf für mich nicht beschreibbare Weise), dreimal, „einen ganz kräftigen Hengst, eingewickelt in Stacheldraht, überall“, er streicht sich über den linken Arm. „Gänsehaut. Entschuldigung.“

Jim Carrey? Ein Genie!

Als deutscher Soldat Peter steigt er mit weißer Fahne aus dem Schützengraben, so wie ein Engländer von gegenüber. Zusammen schneiden sie das Tier frei. Noch ein launischen Pläuschchen über Frauen und die vielen Ratten, bevor ein jeder zurück in seinen Graben geht und der Krieg weiter. „Er rettet gerne Tiere“, sagt sein Onkel, das sei sein hervorstechendes Merkmal neben der Freundlichkeit. „Wenn er erfährt, dass ein Pferd kurz vorm Abdecker steht, fährt er hin und holt es auf seinen Hof.“

Seine Traumrolle? „‚Dumm und dümmer’ auf modern gemacht.“ Die durchgeknallte Komödie brachte Komiker Jim Carrey die Goldene Himbeere als schlechtester Newcomer des Jahres 1994. „Der war zu weit in seinem Spiel. Ein Genie. Die haben überhaupt nicht verstanden, was der eigentlich sagen will: Dass er ein ganz verletzlicher und ein total sympathischer Mensch ist.“ Gnadenlos unterschätzt bis zu seiner Rolle als Bilderbuch-Normalo in „Die Truman-Show“, in der er herausfindet, dass sein Heimatort ein gigantisches Filmstudio ist, er seit Geburt der Star eines TV-Experimentes, umgeben von Schauspielern. „War gar nichts echt?“, fragt er den allmächtigen Showmacher zum Schluss. Dieser antwortet: „Du warst echt. Deshalb hat man dir so gern zugesehen.“

Nachtrag: Als ich Hinnerk Schönmann seine Zitate, wie erwünscht, zum Gegenlesen schicke, erreicht mich fünf Minuten später eine WhatsApp-Sprachnachricht. „Hallo Nina, Gruß aus dem Trecker! Ich habe gemäht, gewendet und jetzt schwade ich gerade, also lege alles so in lange Bahnen, damit die Presse morgen die Ballen machen kann. Es scheint alles zu klappen! Die Zitate habe ich gelesen, alles super, bis dann.“