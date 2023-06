Angsterkrankung: Wie Theaterspielen hilft, soziale Hemmungen abzubauen

Als Pia Pützsch die hintere Autotür öffnet, erschrickt sie. „Was ist das denn für ein dreckiges Taxi?!“, meckert die kurzhaarige Frau. Doch nirgendwo ist ein Fleck zu sehen. Die zwei anderen Fahrgäste schauen sie genervt an. Ein paar Minuten später sitzt Pützsch auf dem Beifahrersitz. Gesche Weiß ist die Fahrerin. Die Frau mit den langen, braunen Haaren dreht am Lenkrad, während die anderen durcheinanderquatschen. Nur Wortfetzen wie „rechte Straßenseite“ dringen nach außen. Plötzlich fängt Weiß an, Pützsch zu streicheln. Sie legt einen Arm um sie und lächelt: „Wollen Sie mir wirklich sagen, wie ich hier Auto zu fahren habe?“

Das Auto ist kein echtes Auto. Es besteht aus vier hölzernen Stühlen, die in einem Raum der Fabrik Osloer Straße stehen. Und Pützsch und Weiß sind keine echten Fahrgäste. Um sie herum erstreckt sich ein dunkler Vorhang über die Wände. Vor ihnen sitzen etwa zwanzig Zuschauende. Sie alle haben sich wie jeden Mittwoch zur Theaterprobe getroffen. Doch keine gewöhnliche.

Denn für Pützsch und Weiß ist Körperkontakt oder ein Vorsprechen alles andere als selbstverständlich. Wenn sie mit Fremden in Kontakt gehen, bekommen sie normalerweise schwitzige Hände, das Herz rast, sie erröten. Die beiden Frauen haben wie die meisten anderen in dem Raum eine soziale Angsterkrankung. Doch sie überwinden ihre Befürchtungen gerade mit dem, das von Berührungen lebt, dem Kontakt zu anderen und sogar Auftritten auf der Bühne: durch Impro-Theater.

Szene bei einer Theaterprobe Sebastian Wells/OSTKREUZ

Unsichtbare Erkrankung

Das Improvisationstheater für soziale Ängste wurde vor 13 Jahren durch den Coach Harald Polzin ins Leben gerufen. Seitdem, erzählt Polzin, kamen die unterschiedlichsten Menschen zu den Proben: etwa jener Mann, der sein Physikstudium abbrach, weil er Angst vor Vorträgen hatte. Oder der Spezialist für Solaranlagen, der sich davor scheute, vor zwei oder mehr Menschen zu reden. Die meisten kommen aus Selbsthilfegruppen aus ganz Berlin, manche haben eine Psychotherapie hinter sich oder warten gerade darauf.

Je nach Studie leiden zehn bis fünfzehn Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben unter einer sozialen Angsterkrankung. Das bedeutet, sie bekommen bei Präsentationen oder in Gesprächen Symptome wie Herzrasen oder Zittern. Das lässt sie danach oft soziale Interaktion vermeiden oder nur unter extremer Angst ertragen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Zahlen während der Pandemie gestiegen sind. Vor allem Jüngere litten unter den Folgen der Isolation.

Bei der Impro-Theater-Probe sind Menschen von 20 bis 70 Jahren dabei. Ein jüngerer Mann stellt sich zu Anfang der Probe ein paar Meter von den anderen weg, ein Älterer kichert fast ununterbrochen, und eine Frau presst sich später bei den Übungen eher an eine Wand, statt sich locker an sie zu lehnen. Die meiste Zeit plaudern die Menschen aber vergnügt miteinander oder zeigen sich Musik auf dem Handy. Pützsch spricht mit einem anderen Teilnehmenden über ihre trockenen Hände durch die Arbeit in der Altenpflege.

Die Psychotherapeutin Susanne Knappe, Professorin an der Evangelischen Hochschule Dresden, untersucht seit über zehn Jahren soziale Ängste. Laut ihr sei es „eine irrige Annahme zu denken, dass alle betroffenen Personen graue Mäuschen seien“. Da gäbe es etwa jene, die im Alltag gut zurechtkommen, Freunde treffen oder auf Konzerte gehen. Doch sie fürchten sich immens davor, Vorträge zu halten. Das führt sogar dazu, dass sie Schul-, Ausbildungs- oder Uniabschlüsse nicht schaffen, weil sie die Prüfungen vermeiden.



Ist man sich unsicher, kann man den Hausarzt darauf ansprechen oder durch die 116 117 ein Erstgespräch mit einem Therapeuten ausmachen. Hier wird entschieden, ob eine Psychotherapie notwendig ist. Dann beginnt Knappe mit der Behandlung. Dabei gibt es viele Parallelen zu den Übungen der Therapeutin und dem Spielen von Impro-Theater.

Habe ich eine soziale Angsterkrankung? Das Buch „Diagnostische Kriterien DSM-5“ wird von Psychiatern herangezogen, um zu beurteilen, ob eine ernsthafte Erkrankung vorliegt. Die soziale Angststörung hängt demnach unter anderem von folgenden Faktoren ab:

- Ausgeprägte Furcht oder Angst vor einer oder mehreren sozialen Interaktionen. Zum Beispiel Gespräche mit anderen oder Momente, in denen man beobachtet wird.

- Die sozialen Interaktionen werden vermieden oder nur unter intensiver Angst ertragen.

- Die Furcht, Angst oder Vermeidung ist andauernd, zum Beispiel sechs Monate oder gar länger. Sie verursacht Leiden oder Beeinträchtigungen im Alltag.

Eine Frau tritt in die Mitte, ihre Hände sind zu Fäusten geballt, eine Zornesfalte zieht sich über die Stirn. „Ich bin die Wut!“, schreit sie und stampft auf den Boden. „Ich bin lauter als du!“, schreit ein Mann zurück. Beide fangen an, einander anzubrüllen. Ihre Schreie hallen durch den Raum, in dem die rund 20 Menschen mit sozialen Ängsten auf dem Boden knien, sich voneinander wegstoßen oder einfach nur zuschauen. Sie spielen verschiedene Emotionen, Menschen oder Gegenstände. Plötzlich betritt Pützsch den Kreis: „Ich bin die Entspannung“, erklärt sie mit sanfter Stimme: „Und einatmen!“

Mit Achtsamkeit gegen soziale Ängste

Pützsch zog 2019 nach Berlin. Ein Jahr danach begann die Corona-Pandemie. Ihr fiel es schon immer schwer, fremde Menschen anzusprechen oder wie bei Vorträgen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Es fühle sich dann an, als sei eine Mauer um sie herum. Während der Pandemie verschärfte sich die Situation: Die einzigen Kontakte, die sie hatte, waren zu dem Betreuer ihrer therapeutischen Wohngemeinschaft oder ihrem Bruder, mit dem sie ab und an telefonierte. „Ich litt unter immer stärkerer Einsamkeit“, erzählt sie. „Dann kamen die negativen Gedanken: Ich kriege nichts auf die Reihe, mein Leben ist sinnlos.“ In den schlimmsten Momenten dachte sie gar an Suizid.

Szene bei einer Theaterprobe einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit sozialen Ängsten Sebastian Wells/OSTKREUZ

Doch dann fand Pützsch die Gruppe über das Internet. Seit Oktober ist sie nun dabei. Ihr half es, wieder mit anderen in Kontakt zu treten, im „Hier und Jetzt“ zu sein, erklärt sie. Somit würde sie während eines Gespräches weniger grübeln, sondern bewusster das Gesagte wahrnehmen. Sie könnte spontaner reagieren.



Für Susanne Knappe ist diese Aufmerksamkeit ein Schlüssel, um mit den sozialen Ängsten umzugehen. Zum einen lernen die Personen wie in Pützschs Beschreibung sich stärker auf die Gegenwart zu konzentrieren statt über mögliche Ablehnungen zu grübeln. Zum anderen bedeutet die Aufmerksamkeit auch, dass man alles um sich herum wahrnimmt. „Menschen mit sozialen Ängsten haben oft einen routinierten Blick auf sich selbst“, erklärt die Forscherin. Sie könnten zwar bemerken, wie ihre eigenen Gedanken rasen oder der Kopf leer zu sein scheint, wenn jemand den Kopf schüttelt. Ihnen entgeht aber, dass es fünf andere Personen gibt, die gar nicht reagieren oder gar positive Rückmeldung geben. In der Therapie versuche man den Blick nach außen zu trainieren und die Gesamtsituation wahrzunehmen.

Etwas wagen

Dabei geht es vor allem um eines: Exposition. Die Teilnehmenden sitzen in zwei Reihen auf Stühlen. Eine Frau mit Brille und ein Mann mischen vor ihnen einen imaginären Pflanzendünger zusammen. „Wah“, ruft der Mann plötzlich aus und schrickt mit aufgerissenen Augen zurück. Eine chemische Reaktion hat wohl stattgefunden. „Oh, das ist eine richtig schöne Farbe geworden“, erklärt die Frau mit Brille: „Und da ist sogar eine kleine Pflanze.“



„Wer macht die Pflanze?“, unterbricht Gruppenleiter Polzin, der die Gruppe an diesem Abend leitet. Plötzlich rennt Pützsch nach vorne, kniet sich vor den beiden hin und streckt die Arme in einem Kreis nach oben. Die Frau mit Brille neigt ihren Kopf zur Pflanze: „Meinst du, die kann man essen?“ Pützsch reißt die Augen auf. Langsam wird an ihr geknabbert.

Für Pützsch geht es darum, etwas zu wagen, was sie sonst nicht machen würde. Deswegen macht sie auch seit ein paar Monaten bei einer Expositionsgruppe mit, die aus den Proben entstanden ist. Gemeinsam mit anderen vom Improvisationstheater stellt sie sich regelmäßig Aufgaben, bei denen sie mit Ablehnung konfrontiert ist: Etwa vor dem Brandenburger Tor fragen, wo denn die Sehenswürdigkeit sei. Oder ein Pärchen auf einer Bank ermahnen, dass man da einen Platz reserviert hätte. Pützsch erzählt, dass es selten zu den erwarteten Reaktionen komme. Das Pärchen etwa hätte sich kurz beraten, dann aber die Bank freigegeben.

Pützsch lernte, freiwillig, nicht im Rahmen ihres Altenpflegejobs, mit fremden Menschen in Kontakt zu gehen. Mit der Zeit sei es ihr sogar leichter gefallen: „Wenn man erst mal so drin ist, nimmt die Nervosität ab.“ Es gebe ihr einen Motivationsschub. Sie nimmt sich immer mal wieder vor, auch solche Aufgaben im Alltag zu bewältigen. Aber das sei sehr tagesformabhängig: Manchmal ist es immer noch so, dass sie sich nicht traut, etwas in Gruppen zu sagen. Dann habe sie das Gefühl, nicht dazuzugehören. In einem Einkaufsladen wiederum würde sie sich gern mal beraten lassen. Das sind Aufgaben, die sie in Zukunft bewältigen möchte.



Nicht jede Person mit einer sozialen Angsterkrankung kann sich diesen Herausforderungen stellen. Manche verschanzen sie sich wochenlang zu Hause. Depressionen treten häufig zusammen mit Angsterkrankungen auf. Wie können sie mit eingebunden werden? Damit beschäftigt sich vor allem Gesche Weiß.

Verantwortung übernehmen

Gesche Weiß spricht zwischen den Übungen leise mit anderen Teilnehmenden. Dann steht sie im Kreis, und alle Blicke sind auf die Frau mit den langen braunen Haaren und dem lockeren T-Shirt gerichtet. Die 37-Jährige muss sich erst für ein Tier oder einen Gegenstand entscheiden, diesen spielen und am Ende ihren Namen rufen. Weiß entscheidet sich für ein Krokodil. Sie stapft nach vorne, streckt beide Hände vor sich und schließt und öffnet sie. Sie schaut grimmig, reißt den Mund auf und brüllt durch den ganzen Raum. Am Ende vergisst sie wie viele in der Gruppe ihren Namen zu nennen.

Die 37-Jährige erzählt am Ende der Probe, dass sie sich manchmal wochenlang kaum aus dem Haus getraut hat. Arzttermine bucht sie über das Internet. Wenn das nicht geht, schiebt sie sie auf. Doch zwei Dinge veränderten ihr Leben: einmal das Impro-Theater, nach deren ersten Proben sie freudestrahlend rausgegangen sei. Seitdem habe sie versucht, anderen Menschen mehr in die Augen zu schauen. Später probierte sie im Supermarkt, die Kassiererin anzulächeln oder gar in ein Gespräch zu verwickeln. Der zweite Moment vollzog sich im August letzten Jahres, als die Finanzierung der Gruppe wegbrach und der Coach Harald Polzin nicht bezahlt werden konnte. Plötzlich waren die Menschen, die ungern im Mittelpunkt stehen, auf sich allein gestellt.

„Ich war extrem nervös“, erzählt Weiß. „Ich hatte Angst, dass die Gruppe auseinanderbricht.“ Die habe ihr einen extremen Halt geboten, war eine Abwechslung zu dem Alltag, in dem sie ihre Mutter pflegt. Niemand wollte die Leitung übernehmen, also entschloss sich die 37-Jährige dazu. „Es war eine enorme Herausforderung“, erzählt sie heute: „Für mich ist es besonders schwierig, Zeit und Raum einzunehmen und für andere zu entscheiden.“

Szene bei einer Theaterprobe einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit sozialen Ängsten. Sebastian Wells/OSTKREUZ

Die Probe neigt sich dem Ende. „So, Stühle weg“, sagt Polzin. „Stopp, lass uns noch einmal Rein-und-wieder-Rausgehen spielen“, widerspricht Weiß. „Damit wir alle noch mal drankommen.“ Alle nicken. Weiß läuft mit den Händen in den Taschen nach vorne, eine Frau mit Zopf gesellt sich zu ihr. Die Gruppe zählt ein: „5, 4, 3, 2, 1, los!“ Die Frau mit Zopf fängt plötzlich an zu quieken, sagt, sie sei schwanger. Weiß beugt sich zu ihrem Bauch. Klatschen. Zwei andere müssen exakt die gleiche Position einnehmen und etwas anderes spielen.

Weiß hat gelernt, nicht nur anderen Menschen in die Augen zu schauen, sondern mittlerweile auch eine ganze Gruppe zu leiten: „Man darf nicht zu locker sein, denn sonst wird ewig diskutiert“, erzählt sie. „Man darf aber auch nicht zu dominant sein, denn sonst wird man als übergriffig erlebt.“ Mittlerweile gebe es neben ihr noch ein, zwei andere, die ab und an ganze Proben oder Übungen anleiten. Weiß versucht, sie immer wieder dazu anzuspornen. Denn sie möchte, dass die Gruppe weiterbesteht. Selbst wenn sie mal durch den schlechteren Gesundheitszustand ihrer Mutter länger ausfällt.



Am Ende laufen die 20 Menschen zu ihren Taschen, stehen noch in Gruppen beisammen oder verlassen hastig den Raum. Weiß sammelt noch die Miete für den Abend ein. Ein Mann, der etwa zwei Köpfe größer als sie ist, kniet sich vor sie und übergibt ihr das Geld. Weiß bedankt sich. Die Gruppe möchte am Ende noch Pizza essen gehen.

Mittlerweile hat die Gruppe eine kleine Förderung bekommen. Sie sucht aber nach weiteren Finanzierungen, um auch andere Coaches zu bezahlen. Man will neben dem schauspielerischen Ansatz von Polzin auch mal therapeutische Methoden ausprobieren und auch noch mehr Menschen mitnehmen. Vor allem jene, die kaum in Kontakt mit anderen gehen oder sich selten aus dem Haus trauen. „Manche haben wirklich starke körperliche Symptome und es ist eine riesige Überwindung für sie, hierherzukommen“, erzählt Weiß. Für sie sei es immer ermutigend zu sehen, wenn solche Personen trotzdem jeden Mittwoch vor anderen spielen. Wenn ihre Stimmen am Anfang zittrig sind, doch mit der Zeit immer fester werden, oder wenn sie mehr Aufgaben in der Gruppe übernehmen.



Für Weiß sind es Vorbilder. Vorbilder, die die junge Frau in die Lage versetzen, mit ihren eigenen Ängsten besser umzugehen.



