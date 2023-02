Travestiestar Sheila Wolf: „Irgendwann musste ich es meiner Frau erzählen“

Er gehört zu Deutschlands bekanntesten und erfolgreichsten Travestiekünstlern. Sheila Wolf strahlt mit burlesquem Sexappeal und weiblicher Eleganz: Ob auf der Bühne, im TV, auf dem roten Teppich oder in zahlreichen Musikvideos wie etwa in „I'm the one“ von A-ha-Frontsänger Morten Harket.