Wiebke M.: Mein Mann und ich teilen uns ein Arbeitszimmer. Leider telefoniert er häufig laut, während ich mich auf etwas anderes konzentrieren muss. Er legt sogar sein Handy neben sich und stellt auf Lautsprecher, so dass ich nicht nur seine, sondern auch noch die blecherne Stimme seines Gesprächspartners ertragen muss. Als ich ihn neulich darauf ansprach und darum bat, er möge Kopfhörer benutzen, sagte er wörtlich: Ach so, naja. Ich habe keine Kopfhörer. Man merkte deutlich, dass er mein Anliegen daneben findet. Ich finde das respektlos mir und meiner Arbeit gegenüber. Das möchte ich mir nicht gefallen lassen. Aber was kann ich tun?



Liebe Wiebke, vermutlich haben nicht wenige Menschen ähnliche Konflikte mit ihren Partnerinnen oder Partnern. Sie schreiben, das Verhalten Ihres Mannes empfinden Sie als respektlos. Vielleicht geht es auch darum, wie es Ihnen generell gelingt, Konflikte in Ihrer Partnerschaft anzusprechen, so dass Kritik gehört, angenommen und Probleme geklärt werden können. Ich weiß natürlich nicht, wie Sie ihm Ihr Anliegen näher gebracht haben und ob Sie auch in anderen Situationen Unachtsamkeit von seiner Seite erleben. Was ich verstehe: Ihr Mann verhält sich Ihrer Wahrnehmung nach während der Arbeit nicht achtsam Ihnen gegenüber.

Wem oder welchen Dingen gilt diese vermeintliche Respektlosigkeit? Denken Sie, es geht um Sie als Person, oder empfindet er womöglich seine Arbeit wichtiger als Ihre? Mein Eindruck ist, dass Ihr Mann nicht ausreichend verstanden hat, worum es Ihnen geht, und was das mit Ihrer Partnerschaft macht.

Benennen Sie Ihre Gefühle

Ich vermute, Sie möchten in Ruhe arbeiten und in diesem Bedürfnis ernst genommen werden. Weshalb würde es Ihrer Beziehung guttun, wenn er sich anders verhält? Ich könnte mir vorstellen, dass ein respektvoller Umgang mit Ihren Bedürfnissen sich zwischen Ihnen beiden positiv bemerkbar machen würde.

Ich möchte Sie ermutigen, noch einmal den Versuch zu unternehmen, mit Ihrem Mann ins Gespräch zu gehen. Formulieren Sie zunächst, welches Verhalten Sie bei ihm beobachten. Anschließend benennen Sie Ihre Gefühle. Dann ist Ihr dahinterliegendes Bedürfnis an der Reihe, zum Beispiel: Ich möchte konzentriert arbeiten und brauche dafür Ruhe. Oder wenn es tiefer geht und öfter verkommt: Ich möchte, dass du anerkennst, dass meine Arbeit genau so wichtig ist wie deine, ich möchte mich von dir respektiert fühlen. Anschließend formulieren Sie einen Vorschlag, wie das Problem gelöst werden könnte. Das haben Sie ja bereits getan: Sie möchten, dass er ein Headset benutzt. Nun können Sie ihm sagen, weshalb Sie denken, dass das Ihrer Beziehung guttun könnte.



Wichtig ist die Reihenfolge und die Einhaltung der Punkte: Konkretes Verhalten beschreiben, meine Gefühle dazu, mein Bedürfnis, Veränderungsvorschlag/ mein Wunsch ist … – und kannst du dir das vorstellen? Wichtig ist also auch, der anderen Person Raum für Nachfragen zu lassen und in Verhandlung zu gehen.