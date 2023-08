Görlitzer Park: Die Konsumenten sind auch Täter

Als die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang unlängst auf luftiger Plattform zum ARD-Sommerinterview Platz nahm, saß sie bereits in der Falle. Die Antwort auf die Frage, ob sie es derzeit wagen würde, in Berlin durch den Görlitzer Park zu gehen, fiel denkbar knapp aus: „Im Moment nicht, nein.“

Die Häme folgte umgehend. Schließlich haben Lokalpolitiker ihrer Partei seit Jahren Verantwortung für die sicherheitspolitische Malaise dieses Stadtraums, in dem es im Juni mutmaßlich zu einer brutalen Gruppenvergewaltigung gekommen war. Die Suche nach den Tätern verlief unter den üblichen Annahmen nicht gerade zimperlich. Das seien sie doch, die Folgen von Migration, unkontrolliertem Drogenhandel und der Verwahrlosung eines seit Jahren vernachlässigten Brennpunktes. Im Widerstreit zwischen rigider Sicherheitspolitik und sozialtherapeutischer Bearbeitung von Ursachen wird das weithin bekannte Tableau nach Gemeinplätzen sortiert, die nach jedem weiteren Vorfall wieder aufgerufen und bei Bedarf mit neuen statistischen Daten versehen werden können.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die kostbare Erfahrung des Scheiterns

Wer weiter ausholt, macht sich verdächtig, von den tatsächlichen Problemen ablenken zu wollen. Und doch scheint es geboten, sich eingehender mit der Institution des Berliner Stadtparks zu befassen, der seine Blüte nicht allein deshalb hinter sich zu haben scheint, weil die Sommer unerträglich heiß zu werden drohen und die einst zum Verweilen einladenden Liegewiesen als traurige Dürreflächen darniederliegen. Zeit für einen Nachruf also? Vielleicht liest sich das Folgende besser, wenn man es als den Versuch einer Wiederbelebung samt eines Abstechers in die Geschichte der Berliner Grünanlagen betrachtet.

Natürlich war alles mal ganz anders. Mitte der 80er-Jahre war ich für einige Zeit süchtig nach der Hasenheide. Der Erwerb von Drogen war an bestimmten Stellen der Kreuzberg-Neuköllner Anlage auch damals schon möglich, aber mich interessierte etwas anderes. Anfangs hatte ich mit Handtuch und Buch Ausschau nach einem Plätzchen auf der Wiese gesucht, zum Lesen kam ich jedoch nicht. Mich faszinierte wundersam durch die Lüfte fliegendes Gerät.

In einiger Entfernung von meiner Liegestelle versammelte sich täglich eine kleine Gruppe von Jongleuren, die sich ausgelassen die Ergebnisse ihrer artistischen Fortschritte vorführten. Einer von ihnen war deutlich als Star der Versammlung zu erkennen. Er gab Tipps, begutachtete und parlierte – den Augenblick für die eigene Präsentation schien er gezielt aufzuschieben. Irgendwann jedoch legte er los in dem Wissen, dass alle Augenpaare auf seine eleganten Bewegungen gerichtet waren. Er warf die Bälle nicht bloß – auf Geheiß magischer, kaum vernehmlicher Fingerfertigkeiten zauberte er Linien, Kurven und Kaskaden in die Lüfte. Er war ein Könner, der seine Genugtuung offenbar daraus bezog, seine in Kunst übergehende Geschicklichkeit an die Passanten des Tages und ein paar wiederkehrende Bewunderer zu verschenken.

Ich gehörte zu Letzteren, und der Sommer war noch nicht ganz vorbei, da hatte ich mir von meinem Bafög etwas Geld für einen Satz sündhaft teurer Jonglierbälle abgespart, die ich vorerst in meinem WG-Zimmer zum Einsatz brachte. Nach zwei Wochen unendlicher Enttäuschungen sowie einiger zerbrochener Bilder und Gläser erzielte ich meinen ersten Durchbruch – so nennt man beim Jonglieren jenen Moment, in dem das tausendfach Geübte sich plötzlich und ohne Vorwarnung in Gelingen verwandelt. Kurz darauf geht es dann wieder von vorn los. Jedes weitere Kunststück muss mit zusätzlichem Fleiß erarbeitet werden. Den anmutigen Flugkurven der Jongleure gehen einsame Erfahrungen des Scheiterns voraus, die ich für meinen weiteren Lebensweg als kostbaren Schatz angelegt habe und nicht missen möchte.

Marktplatz der Eitelkeiten

Ein Nebenprodukt dieser Selbsterniedrigung durch Üben ist ein besonderes Empfinden für jenen Ort, an dem ich mich vom darauffolgenden Frühjahr an ausprobierte. Eine Parkanlage betrachte ich seither nicht als von Bäumen und Pflanzen eingehegte Wiese. Vielmehr handelt es sich um eine stadtgesellschaftliche Bühne für die Bedürfnisse jeglicher Zeigelust und Selbstrepräsentation. Schon möglich, dass sich einige dort die Zeit vertrieben und mit Muße danach trachteten, ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen. Viel mehr als das war die Institution Stadtpark jedoch ein egalitärer Schauplatz des Daseins, ein Markt der Eitelkeiten sowie individueller Selbstbehauptungskämpfe.

Wie sich die Menschen im Park bewegen, erzählt immer auch etwas über die Zeit, in der sie leben. Eine der ersten dichten Beschreibungen von Berlins berühmtesten Park, dem Tiergarten, findet sich in Friedrich Nicolais in drei Bänden zwischen 1773 und 1776 erschienenem Roman „Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker“. Eine Pioniertat, befindet Jens Bisky in seiner grandiosen Berlin-Biographie, für die er bei Nicolai nachgelesen hat. Neben ausführlichen Schilderungen der Natur und der sich durch sie bewegenden Menschen verweist Nicolai bereits Mitte des 18. Jahrhunderts auf die sozialen Kämpfe, die insbesondere im Tiergarten ausgetragen wurden. Diente das Areal den Kurfürsten von Brandenburg ursprünglich als Jagdgebiet gleich um die Ecke, so ging König Friedrich II., genannt der Große, der das Jagen verabscheute, dazu über, die zur Einhegung von Wildtieren errichteten Zäune abreißen und von Wenzeslaus zu Knobelsdorff zu einem Lustpark für die Bevölkerung umgestalten zu lassen.

Wie es zu Zeiten zugegangen ist, in denen sich Friedrich bereits in sein Schloss Sanssouci nach Potsdam zurückgezogen hatte, beschreibt Nicolai so: „Arbeiter auf Weberstühlen und in Schmiedeessen füllten die Zelte an und ließen ihren Groschen unter lautem Gelächter aufgehen oder steckten ernsthaftiglich über das gemeine Beste ihre Köpfe zusammen, weissagten neue Auflagen und fällten Urteile über Gerüchte von bevorstehenden Kriegen. Der Zirkel, der nach drei Stunden der Schauplatz des Schönen vornehmen Standes sein sollte, war jetzt im Besitze des gemeinen Mannes, im besten Anputze und fröhlichen Mutes.“

Der Berliner Tiergarten auf einem Gemälde von Johann Heinrich Stürmer (1774–1855) SPSG Berlin-Brandenburg.

Nicolais Roman lässt auf wohltuende Weise offen, ob er die vom Amüsement getriebene Okkupation des einst kurfürstlichen Unterholzes durch die niederen Stände guthieß oder diese bloß naserümpfend zur Kenntnis nahm. Genaugenommen war der Tiergarten ein früher Laufweg jener bürgerlichen Öffentlichkeit, für die Nicolai, der im Hauptberuf Verleger war und nach dem heute ein zentrales Berliner Viertel benannt ist, im besten aufklärerischen Sinne seine Bücher fabrizierte. Das allerdings bedeutete nicht, dass aus dem Park sogleich genau jene Stadtlandschaft hervorging, wie die Herrscher und Herrschaften sie sich ausgedacht hatten oder deren Baumeister und Landschaftspfleger sie entwarfen.

Es stank bestialisch im Tiergarten

In seinem kürzlichen erschienenen Buch über den „Tiergarten“ (BeBra-Verlag) stellt Harald Neckelmann auf anschauliche Weise die Geschichte des Tiergartens dar, der dem Klischee von der „grünen Lunge der Stadt“ selten ohne unliebsame Begleiterscheinungen entsprach. Einfach spazieren gehen und die Seele baumeln lassen war fast zu keiner Zeit unbeschwert möglich. Anders gesagt: In Friedrichs Lustgarten stank es unerträglich modrig. Die Gewässer waren triefende Tümpel; erst als der Stadtplaner James Hobrecht auf die Idee kam, die stehenden Gewässer in Bewegung zu versetzen, verzog sich der zum Lustwandeln ungeeignete Mief.

Es steht leider noch aus, dass Hobrecht, an den eine kleine Straße unweit der Hasenheide in Neukölln erinnert, als großer Berliner beschrieben und gefeiert wird. Nach Exkursionen nach London und Paris machte er sich Mitte des 19. Jahrhunderts an die Umsetzung der Pläne für eine Berliner Kanalisation, für die er zwölf Radialsysteme vorgesehen hatte. Von dort wurden die Abwasser über Druckleitungen auf die neu angelegten Rieselfelder gepumpt. Bestand die Herausforderung für Hobrecht darin, die Kloake aus der Stadt herauszubringen, so sind die Ingenieurswissenschaften heute vor allem damit beschäftigt, das Wasser und dessen kühlende Funktion in der Stadt zu halten. Schwammstadt heißt das Zauberwort, in dessen Nachhall die Anlage eines profanen Parks rückständig und ineffektiv erscheint.

Das Konzept des Volksparks ist nicht erst durch die sich wiederholenden Gewalttaten im Görlitzer Park in Bedrängnis geraten. Dass dessen Geschichte an ihr Ende gekommen ist, mutmaßte der Stadtplaner und frühere Berliner Senatsbaudirektor Hans Stimmann angesichts der Zustände im Görlitzer Park bereits vor einigen Jahren in einem Sammelband. „Der Volkspark der unmittelbaren Vorwendejahre“, schreibt Stimmann, „steht gut drei Jahrzehnte nach seiner Planung beispielhaft für die Rücksichtslosigkeit der Nutzer. (…) Eine Debatte unter Gartenarchitekten darüber, ob und wie die nutzungsspezifische Gestaltung aus der Mitte der 1980er Jahre den aktuellen Anforderungen eines Massenansturms angepasst werden könnte, wirkt unter dem Druck alltäglicher Sicherheitsprobleme wie ein Abschied von der Idee des Volksparks aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.“

Unter der Rücksichtslosigkeit der Nutzer fasst Stimmann nicht nur das Treiben der Dealer, die hier als mobile, stets fluchtbereite Kohorte weitgehend unbehelligt ihre Rauschwaren anbieten. Fast scheint es, als würden die in den Krimis stets übler Verbrechen verdächtigten Akteure unter besonderer sozialer Kuration stehen. Unter dem Titel „Andere Heimaten“ hat der amerikanische Künstler Scott Holmquist 2019 auf die „Arbeit“ der Drogenhändler verwiesen, um den Kleinkriminellen ein Gesicht zu geben. Das wurde gleich nach der Eröffnung der Ausstellung zu Recht als fragwürdige Verklärung kritisiert. Dabei war Holmquists Anliegen nicht völlig abwegig.

Die kleinen Dealer vom Görlitzer Park, so sah es wohl der Künstler, seien als Täter auch wieder nur Opfer eines übergeordneten Gewaltzusammenhangs. Über solch einen Perspektivwechsel hinaus scheint es überfällig, endlich auch eine andere Form der Täterschaft in den Blick zu nehmen. Wer von der überwiegend afrikanischen Herkunft der Dealer spricht, sollte von deren Abnehmern nicht schweigen. Der Görlitzer Park ist wie zuvor bereits die Hasenheide eine begehrte Anlaufstelle zur Befriedigung forcierter Freizeitbedürfnisse, wobei zwischen gezielter Verlängerung der Partylaune und körperlicher Selbstversehrung kaum zu unterscheiden ist. Berlins Attraktion als libertäre europäische Hauptstadt des Tuns und Lassens bezieht ihre Energie eben nicht nur aus der guten Luft, sondern seit geraumer Zeit auch aus relativ leicht zugänglichen verbotenen Substanzen. Und es ist trotz aller subtilen Reflexion über Täter- und Opferbegriffe nicht von der Hand zu weisen, dass das dazu gehörende Marktgeschehen Teil einer international agierenden organisierten Kriminalität ist.

Es ist aber nicht allein der Drogenhandel, der dem Begegnungsort Stadtpark seine Berechtigung und Wirtlichkeit entzieht. Das bunte Treiben der Jongleure, dem ich mich für einige Zeit hingeben konnte, war ja bloß eine Randerscheinung jenes Trends, die lange vernachlässigten Orte der bürgerlichen Öffentlichkeit fit zu machen für die Event- und Erlebnisgesellschaft. Der Tiergarten, die Hasenheide, der Volkspark Rehberge, der Schillerpark und nicht zuletzt der Mauerpark entfalteten auf ihre Weise das charakteristische Gesicht einer Freizeitgestaltung, die sich selbst und die Gegenwärtigkeit an Ort und Stelle feierte. Es war eine bunte Selbstbezüglichkeit, von der man hätte ahnen können, dass sie nicht auf Dauer gestellt ist.

Berlin – Hauptstadt der Provisorien

Der Görlitzer Park indes verfügte nicht einmal über eine spezifische Parktradition. Nach dem Abriss des gleichnamigen Bahnhofs diente er als Stadtbrache zunächst vor allem der Durchquerung zwischen zwei Kreuzberger Stadtteilen. Anstelle des Weges durch Sand und Gestrüpp wählten die Passanten zunächst einen Tunnel, der einst als Unterführung diente, über die die Zugreisenden auf die Bahnsteige gelangten. Die zunehmende Unwirtlichkeit der Berliner Parkanlagen, so jedenfalls kann man das Schicksal des Görlitzer Parks verstehen, rührt auch daher, dass sie weitgehend ihre Funktion verloren haben, einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Das gilt nicht minder für die Freizeitparks im Osten der Stadt, die aus dem Geist der Arbeiterbewegung heraus den öffentlichen Raum bestimmten. Der Westler in mir wurde bei meinem ersten Schlendern durch den Volkspark Friedrichshain trotz des Innig-Berlinerischen, das dieser ausstrahlt, mit einer Fremdheit konfrontiert, mit der ich weniger eine Himmelsrichtung als eine weitgehend unbekannte Lebensart verknüpfe. Vertraut hingegen erscheint die Gartenkunst, die etwa der Schlosspark Rheinsberg bereithält. Natürlich ist die Geschichte des Parks eine durch und durch preußische.



Von politischer Seite übrigens ist die Wiedergewinnung des Parks eher nicht zu erwarten. Anstelle des erhöhten Pflegeaufkommens, das es zur Wiederaneignung der grünen Umgebung bedürfte, ist man dazu übergegangen, den Stadtraum mit Sitzgelegenheiten zu möblieren, die suggerieren, dass es zur Durchquerung des Stadtraums bequemer Haltestellen bedarf. Das Lebensgefühl ist auf Durchzug ausgerichtet, und für das Bedürfnis nach Verausgabung, Daseinsfreude und Selbstrepräsentation gibt es die endlosen Weiten des Tempelhofer Feldes, wo die Vielen hinreichend Gelegenheit finden, mit sich allein zu sein. Zur Berliner Geschichte gehört die Dauer von Provisorien, was keineswegs gleichbedeutend ist mit der beachtlichen Kraft, immer das Beste daraus zu machen.