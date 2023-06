Nach Schlaganfall und Burnout: Wie ich lernte, richtig zu lieben

Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende

„Die Liebe schaffte, was der Schlaganfall und die beiden Bypassoperationen nicht geschafft hatten. Sie warf mich aus der Bahn.“

Ich wache auf. Viel zu früh. Mein Puls überspringt die 100er Marke, noch bevor ich mein Bett verlassen habe. Mein Kopf plant den Tag, ganz automatisch. Er steht ständig unter Strom. Ich bin eine Karrierefrau, wie sie im Buche steht: arbeitsam, pflichtbewusst, zielorientiert. Leise. Mein Kopf behält stets den Überblick, plant, analysiert, ordnet ein und findet Lösungen. Für alles. Probleme in der Firma, Kinder, Mann, Haus, Garten. Ich habe ein sechsstelliges Jahreseinkommen. Multitasking ist mein Normalzustand. Auch nachts. Ich bin Führungskraft und habe fünf männliche Mitarbeiter in einer Männerdomäne. IT und Digitalisierung.