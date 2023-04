Sprung ins kalte Wasser: Mein erstes Date nach zwölf Jahren Beziehung

Noch ein letzter prüfender Blick in den Spiegel. Sieht gut aus so weit. Also eigentlich alles wie immer. Ich schaue in ein leicht gelangweiltes Gesicht, genauso simpel geschminkt wie schon seit 20 Jahren. Doch heute ist etwas anders. Heute geht dieses Gesicht, samt Körper, auf ein Date. Das hat es seit langer Zeit nicht mehr getan, um genau zu sein, seit zwölf Jahren. Wie es dazu kam, habe ich vor einigen Wochen an dieser Stelle aufgeschrieben. Die Kurzfassung: Lange Beziehung, jetzt getrennt, das erste Mal eine Dating-App ausprobiert, skeptisch, lange ein erstes Date rausgezögert und immer noch davon überzeugt, dass ein Date über eine App niemals die Aufregung eines ungeplanten Kennenlernens ersetzen kann. Daher das gelangweilte Gesicht.