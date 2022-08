Noch einmal wird er sein Mauerbild „Bruderkuss“ nicht restaurieren können, wenn es wieder einmal beschmiert oder stückweise von namenlosen Möchtegern-Malern an der 1,2 Kilometer langen East Side Gallery an der Mühlenstraße übermalt werden sollte. Der aus Moskau stammende Dmitry Vrubel – Jahrgang 1960, Maler, Dichter, Bohemien – ist am vergangenen Sonntag in seiner Wahlheimat Berlin gestorben- an den Folgen einer Corona-Infektion.

Im Frühjahr 1990 war er unter den 118 Künstlerinnen und Künstlern aus 21 Ländern der Welt, die im Freudentaumel des Mauerfalls und der bevorstehenden deutschen Wiedervereinigung an dem langen Stück Hinterland-Mauer entlang der Spree ihre meist politischen, oft utopischen Statements als bunte Graffitis hinterließen. Mit Farbmaterial, das sich damals einfach finden ließ, das meiste davon gar nicht tauglich für den Direktauftrag auf Beton, geschweige denn korrosionsresistent.

Das Bild ging spektakulär um die Welt

Vrubels Bild ging damals in den Medien als das spektakulärste um die Welt, wurde gleichsam Kult, millionenfach fotografiert, betatscht, auch beschmiert. So wie viele andere der Wandbilder, etwa der Davidstern auf der schwarz-rot-goldenen deutschen Flagge des Frankfurters Günter Schäfer. Jahre später war die East Side Gallery so verwittert und von Vandalen so zugerichtet, dass viele Künstler ihre Bilder erneuerten. Vrubel malte das Bruderkuss-Motiv 2009 originalgetreu noch mal, mit wetterfesten Farben, teils vom Verband der Lackindustrie gespendet.

dpa/Hannibal Hanschke Dimitri Vrubel (1960-2022) im Jahr 2009 nach der Erneuerung des Bruderkuss-Wandbildes an der East Side Gallery Berlin

Zu sehen sind seither wieder originalgetreu in der ersten Version von 1990 Sowjetchef Leonid Breschnew und Erich Honecker beim Bruderkuss. Vrubel malte nach einer Fotografie von 1979, aufgenommen während der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR. Damals verewigte der französische Pressefotograf Régis Bossu die legendäre Umarmung zum Abschluss des Zehnjahresvertrags zwischen UdSSR und DDR mit seiner Kamera. Inhalt des Abkommens war, dass die DDR Schiffe, Maschinenanlagen und Chemikalien lieferte, die Sowjetunion im Gegenzug Öl und Nuklearstoffe.

Besiegelt wurde das tatsächlich mit einem Mund-zu-Mund-Kuss der beiden Machthaber. Breschnew und Honecker neigen die Köpfe, die Nackenhaut über Breschnews Kragen schlägt Falten. Verschlungen drücken die alten Männer ihre Lippen aufeinander und halten dabei die Augen geschlossen. Das Gesicht Breschnews ist babyrosa, das Honeckers fahlgelblichgrün. Diese Aufnahme verschickte die französische Fotoagentur unter dem Titel „Le Baiser“ an Redaktionen in aller Welt.

Als Dmitry Vrubel das Foto damals sah, habe es ihn „elektrisiert“, wie er einmal erzählte. 1990 konnte der damals 30-Jährige nicht ahnen, dass sein Bild bald als „Star“ der East Side Gallery in die Berliner Wendegeschichte eingehen sollte. Und dass sein sarkastisches Motiv der sich küssenden Chefs der allmächtigen Bruderparteien einmal eine mediale Berühmtheit erlangen würde wie die Mona Lisa des Louvre. Irgendwie war dieser „Selbstauftrag“ für Vrubel auch Grund, Berlin zu seiner Wahlheimat zu machen, zusammen mit seiner späteren Ehefrau – der Künstlerin Victoria Timofejewa.

Eigentlich gab er dem Motiv 1990 den Titel „Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben“. Und das war zunächst gar keine explizit politische Aussage, sondern hatte persönliche Gründe. Er hatte schweren Liebeskummer und suchte malend nach einem Ausweg durch heilsame Ironie. Zugleich wollte der freigeistige Sohn einer Moskauer Ingenieursfamilie wirklich seine Liebe zu (und Angst vor) Russland und dem russischen Volk darstellen. Und durch seine Kunst Öffentlichkeit gewinnen, was er auf bemerkenswert kontroverse Weise auch tat – gefeiert wie angefeindet. Denn in seiner alten Heimat Russland nahmen ihm manche Leute, die der Sowjetunion und ihrem alten Machtgefüge treu verbunden waren, sein satirisches Wandbild übel.

Ganz anders die vielen Besucher der East Side Gallery, die Freunde. Seit Montag, als sein früher Tod bekannt wurde, liegen an Vrubels Mauerbild Blumen.