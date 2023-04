Pankow: Grüne erfolgreich mit Protest gegen Herta-Hammerbacher-Straße

Eine Straße sollte nach Herta Hammerbacher benannt werden. Doch deren Rolle in der Nazizeit wirft Fragen auf. Der Kulturausschuss empfiehlt nun, den Bezirksamtsbeschluss aufzuheben.

Pankows Parlament soll den Ende vergangenen Jahres gefassten Bezirksamtsbeschluss zugunsten der Herta-Hammerbacher-Straße aufheben und selbst über die Neubenennung in Heinersdorf entscheiden. Das empfahl der Kulturausschuss am Mittwochabend einstimmig. Zuvor wurde der entsprechende Antrag der Grünen ergänzt: Die Volksvertreter wollen die Rolle der Gartenarchitektin in der Nazizeit eingehender prüfen sowie eine Namensalternative bereithalten.

Abgesandte des Pankower Frauenbeirats, dessen Wort in solchen Fällen großes Gewicht hat, nannten etwa Beate Hahn, welche zwischen 1936 und 1962 etliche gartenpädagogische Ratgeber veröffentlichte. Unklar ist, ob die Parlamentarier die Herta-Hammerbacher-Straße überhaupt noch stoppen können.

Dass Hammerbacher auch einen braunen Daumen hatte, war längst bekannt – dank der TU Berlin. Aufgedeckt hat es Mitte der Nullerjahre Jeong-Hi Go. In ihrer Dissertation identifiziert sie gut 600 Projekte, die sich eindeutig datieren und Hammerbacher zuschreiben lassen. Davon entstanden nahezu zwei Drittel in der Naziära.

Karriereschub für Herta Hammerbacher unter den Nazis

Noch deutlicher machen den Karriereschub jener Jahre die Entwurfsaufgaben: Davor gestaltet Hammerbacher keinen Park und keine Siedlung – danach häufen sich Gartenschauen, u.a. in Stuttgart, Köln und Kassel, öffentliche Gebäude, darunter der TU-Campus, und Gewerbevorhaben. Von 1933 bis 1945 verfertigt Hammerbacher all das. Daneben hilft sie bei der erzwungenen Umsiedlung von Südtirol-Deutschen nach Österreich, tarnt kriegswichtige Infrastruktur und begrünt Lagerbaracken von Dienstverpflichteten.