Berlin - Kürzlich suchte die Volksbühne unter ihren Facebook-Followern Freiwillige, die sich auf der Bühne von der holländischen Showhypnotiseurin Miranda van Kuilenburg behandeln lassen: „Sie wollen wissen, was Ihr Unbewusstes Ihnen zu sagen hat? Die Produktion ,A Divine Comedy‘ von Florentina Holzinger schickt Sie auf die Reise!“ Wir wissen nicht genau, was diese Leute erlebt haben, aber auch das Publikum wird auf einen bewusstseinserweiternden zweistündigen Trip geschickt.

Die neue Show der für ihre körper- und schmerzbetonten Arbeiten bekannten 35-jährigen österreichischen Choreografin feierte im August bei der Ruhrtriennale in der Kraftzentrale in Duisburg Premiere und wurde – von „absoluter Stuss“ über „wenig Dante“ bis „keine politische Agenda“ – eher distanziert besprochen. Am Donnerstag lief die „Göttliche Komödie“ zum ersten Mal in Berlin.