ZDF kürzt Danger Dans Laudatio auf Igor Levit: „Ihr seid Vollidioten“

Am vergangenen Sonntagabend (9. Oktober) wurde der Pianist Igor Levit bei der Verleihung des Opus Klassik für sein Album „On DSCH“ mit dem Preis für die beste Instrumentaleinspielung Klavier ausgezeichnet. Die Veranstaltung findet seit 2018 im Konzerthaus Berlin statt, ins Leben gerufen wurde sie nach dem Aus des Echo Klassik.

Die Laudatio auf Levit hielt sein Freund Danger Dan. Der Rapper und der Pianist lernten sich im vergangenen Jahr kennen, bei einem gemeinsamen Auftritt in Jan Böhmermanns Sendung „ZDF Magazin Royale“. In Danger Dans Song „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ teilt der Rapper unter anderem gegen Jürgen Elsässer, Götz Kubitschek und Alexander Gauland aus, Igor Levit begleitete ihn in der Sendung am Klavier. Seitdem haben die beiden Künstler mehrmals zusammengearbeitet, beide engagieren sich sehr öffentlichkeitswirksam gegen Nationalismus, Antisemitismus und Sexismus.

So war es wenig überraschend, dass die gemeinsame politische Haltung auch bei der Preisverleihung zur Sprache kam. „Ich bin froh, dass ich dich als Freund und Mitstreiter gefunden habe. Und ich freue mich, dir gleich diesen Preis übergeben zu dürfen. Es ist schön, dass es dich gibt“, sagte Danger Dan, bevor er mit den folgenden Worten endete: „Abschließend möchte ich diese Laudatio, einfach um Igor eine Freude zu machen, mit einer Nachricht an alle Antisemiten, Rassisten, Antifeministen und AfD-Sympathisanten vor den Fernsehgeräten: Ihr seid Vollidioten. Guten Abend.“

Das Publikum jubelte

Im Konzerthaus schien sich daran niemand zu stören. Das Publikum applaudierte und jubelte, Levit begann zu spielen. Beim ZDF war man allerdings offenbar weniger begeistert von der Wählerbeleidigung und schnitt die „AfD-Sympathisanten“ aus der Laudatio heraus. In der Mediathek steht nun die gekürzte Version.

Und hier zum Vergleich die Version aus der #ZDF #Mediathek, gekürzt um die Wörter „und AFD-Sympathisanten“. Ich verstehe den Nutzen der Kürzung nicht, aber vielleicht ist es der Sache ja dadurch erst recht dienlich. #StreisandEffekt. @ZDF pic.twitter.com/TQeD18oaqV — merlin wolf (@telefontuning) October 10, 2022

Igor Levit und Danger Dan veröffentlichten daraufhin die Originalversion in ihren Kanälen in den sozialen Medien.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung hat sich das ZDF bisher nicht zu den Gründen für das Vorgehen des Senders geäußert.