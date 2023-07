Die DDR war das Land seiner Wahl: Ein Abschiedswort für den Architekten Bruno Flierl

In der Erinnerung sehe ich uns fast ausschließlich auf der rechten, nördlichen Seite der Linden zusammensitzen. Es ist strukturell die Seite von form+zweck, der Kunstgeschichte des Städtebaus und von „Ästhetik heute“. Die andere Seite hatte er Mitte der 1970er-Jahre unfreiwillig hinter sich gelassen. Das ISA, Institut für Städtebau und Architektur der Bauakademie, und die Redaktion der unter seiner Schriftleitung vorübergehend zur kritischen Institution gewordenen Zeitschrift Architektur der DDR lagen unseren Treffpunkten gegenüber am anderen Ufer der Straße, als Gegenpole.

Jede noch so kurze Kaffeepause mit Bruno Flierl wurde zum Strategiespiel, zu einer Meisterstunde im Strukturieren. Nicht allein, dass er allem im gesellschaftlichen Umfeld präzise räumliche Koordinaten und Achsen von sozialen Beziehungen zuwies: Diese zum Greifen nahe sozial-räumliche Umwelt wurde in kleinen Tranchen von persönlicher Zeit in Arbeit und Kommunikation übersetzt, einverleibt, angeeignet, aufgehoben. Mit einem leicht geneigten Kopf und breiter Stirn schnitt sich mein Chef und Freund die Lebenstage in unfassbar dichte Cluster von Aktivitäten.

Bruno Flierl war einer der planvollsten und umtriebigsten Menschen unter der Sonne. Dabei habe ich ihn niemals angespannt oder gehetzt erlebt. Dank seines Stiftes stand er den Zeichen und Körpern nicht ausgeliefert gegenüber. Savoir-vivre in der Diktatur. Das ist kein Widerspruch, denn er war freiwillig hier, weil der Plan gut war, die Welt grundsätzlich anders zu bewirtschaften. Er hatte früh die Seite gewechselt, war von der Hardenbergstraße „rübergegangen“. Die DDR war das Land seiner Wahl und seine soziale Heimat.

Die meisten Nachrufe werden ihn wohl „Kritiker“ nennen. Das wird seiner Berufung aber nicht wirklich gerecht. Der Architekt und Publizist Bruno Flierl hat lebenslang konstruiert. Er hat eine Welt in der Welt geschaffen, die im Unterschied zum empirischen Raum immer etwas einleuchtender und attraktiver war. Zeit aufheben in Verständnis. Die Welt aneignen. Ihr Ordnung und Bedeutungen zuweisen.

Sein wichtigster Gegenstand war Berlin, namentlich die historische Mitte, das im Osten gelegene Herrschaftszentrum der Stadt. Mir großer Originalität hat er die städtebaulich-gestalterische Herausbildung und Entwicklung des Raumes zwischen Pariser Platz und den neuen Toren nach Osten hin analysiert und zugleich als das optimal Wünschbare projiziert. Seine Strukturschemata waren immer etwas besser, idealer als das Durchgewurstel oder Versagen der eigentlichen Planung. Damit war er Kritiker nicht im Sinne von Niedermachen oder Kleinreden, sondern als ein Werber für mehr und noch mehr Signifikanz.

Alles, was er lieferte, verstand er als Material für Künftiges, Besseres. Sein Feld war die Theorie in einem die Praxis herausfordernden Sinne. Der Theoriebildungsprozess, prinzipiell eingebettet in die innovativen systemtheoretischen Ansätze der 60er-Jahre, zeichnete sich durch eine nur bei Bruno Flierl erkennbare und für sein Werk charakteristische Reminiszenz an die mimetische Tradition der Architektur als widerspiegelnde baukünstlerische Gestaltung aus. Diese Idee wollte er nicht aufgeben, so inständig ihn der Ästhetiker Lothar Kühne um 1968 auch darum bat, bei der Definition von „gebauter Umwelt“ übergehende Subjekt-Objekt-Beziehungen zu bedenken. Dass Menschen sich nämlich nicht nur ihre Gegenstände selbstbestimmt aneignen, befreit, sondern dass sie sich selber in ihrem planetaren Leib als Subjekt erleben und entfalten sollten.

Mit Bruno Flierl nehmen wir Abschied vom kritischen Geist und von der intellektuellen Strahlkraft der 60er- und 70er-Jahre, in der das Wort Alternative ein Gestaltungsprogramm für die gebaute Welt in ihrer sozialen und biologischen Vielfalt zu bezeichnen begann. Eingebettet in die verschiedenen Modernisierungstheorien, entfaltete der in der Nacht vom 16. zum 17. Juli im Alter von 96 Jahren verstorbene Architekt einen unikalen Beitrag, unter Bezug auf Karl Marx eine dezidiert lesbare und nach den Gesetzen der Schönheit formierte, im Lichte der Vernunft begründete menschenfreundliche Stadt zu kreieren.

Die bedeutendsten baulichen Ensembles im Ostteil Berlins spiegeln dieses Ringen und auch seinen tatsächlichen nachhaltigen Einfluss wider. Vor allem die Straße Unter den Linden und der heutige Pariser Platz. Noch wichtiger für die Zukunft ist das Verständnis der „zentralen städtebaulichen Achse“ des modernen Wiederaufbaus, das Bruno Flierls vielleicht wichtigster Beitrag für die Berliner Baukultur ist. Man sieht nur, was man dank ihm weiß: wie schön dieser landschaftlich aufgeweitete Raum städtebaulich noch immer ist.



Die Autorin Simone Hain ist Architektur- und Planungshistorikerin, sie war von 2006 bis 2016 Professorin am Institut für Stadt- und Baugeschichte an der Technischen Universität Graz. Die von ihr und Hartmut Frank kuratierte Wanderausstellung „Zwei deutsche Architekturen 1945–1989“, eine Retrospektive des Bauens in der DDR und der BRD, ist bis zum 31. Dezember im Neuen Rathaus in Suhl zu sehen.