Anja Rützels Kolumne: Fitzcarraldos Erbe

Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Jeremy Fragrance, der bestaunenswerte Duft-Influencer, Sky-Botschafter und faszinierendste Weißer-Anzug-Träger seit Fitzcarraldo. Allerdings war ich nur kurz stinksauer, als er vergangene Woche freiwillig aus dem „Promi Big Brother“-Haus auszog, weil er der einzige Insasse war, der dieses marode Format für mich wieder schauenswert und dank seiner unvorhersehbaren Marotten sogar ein bisschen aufregend gemacht hatte.

Anja Rützel und Hund Juri privat

Nach diesen Wutmomenten machte sich bei mir sogleich Mitgefühl und Verständnis für ihn breit, denn ich glaube, dass es ihm nicht unbedingt gut geht und er ein Päckchen zu tragen hat, das man bei all seiner unbestritten skurrilen öffentlichen Persönlichkeit leicht übersehen kann. Insofern hat er vielleicht einfach auch nur gemerkt, dass es zu anstrengend wird, diese fancy Fassade bei „Promi Big Brother“ auf Dauer aufrechtzuhalten, und ist deshalb gegangen. Viel schöner war natürlich seine Begründung, er müsse seine Mutter vom Bahnhof abholen.

Sie haben bei anderer Gelegenheit schon mal erwähnt, dass Sie eigentlich gerne Detektivin geworden wären. Vielleicht könnten Sie ja dabei helfen, den Tourbus von Tokio Hotel wiederzufinden, der vergangene Woche in Berlin gestohlen wurde.

Natürlich habe ich längst die Ermittlungen aufgenommen – inoffiziell und unbeauftragt. Es ist ja auch wirklich eine absolute Schandtat: Gerade haben Tokio Hotel ihr neues Album herausgebracht, und der Bus wurde tatsächlich kurz vor der Releaseparty geklaut. Darin waren nicht nur diverses Studio- und Bühnengimmicks, die man zähneknirschend mit schnödem Geld ersetzen könnte, sondern auch Instrumente mit hohem nostalgischem Wert, ein Laptop mit unveröffentlichten Songs und persönliche Gegenstände – diesen Verlustschmerz kann ich persönlich am meisten nachfühlen, weil ich auch immer viel zu viel Kram mitschleppe, wenn ich unterwegs bin, an dem ich übertrieben hänge. Bill und Tom Kaulitz haben die Diebe jetzt dazu aufgerufen, den Bus einfach wieder zurückzugeben, und obendrein sogar einen Finderlohn ausgelobt. Ich werde mich aber nicht darauf verlassen, dass es so etwas wie vorweihnachtliche Ganovenehre gibt, und weiter investigativ im Prenzlauer Berg herumschleichen, wo der Bus zuletzt gesehen wurde.

Im Fall von Kanye West dürften die Ermittlungen deutlich unaufwendiger sein. Gegen ihn gibt es jetzt neue Vorwürfe: Er soll Adidas-Mitarbeitern Nacktfotos seiner seinerzeitigen Ehefrau Kim Kardashian gezeigt haben.

Ja, hier liegt der Befund wirklich ziemlich klar auf der Hand. Neben seinen antisemitischen Ausfällen soll West die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seines ehemaligen Kooperationspartners demnach auch anderweitig schwerst übergriffig behandelt haben – und ihnen eben unter anderem besagte Nacktfotos und pornografisches Material gezeigt haben. Das Magazin Rolling Stone berichtet von einem Brief, den Teile der Adidas-Belegschaft verfasst haben sollen, und in dem von „vulgären Tiraden“ und „Mobbing-Attacken“ die Rede ist, die Kanye vor allem gegenüber Frauen an den Tag gelegt haben soll.

Die Welt ist wirklich schlecht. Gibt es denn auch positive Prominews?

Ich habe mich vergangene Woche zumindest für ein paar Minuten an dem Gedanken wärmen können, dass Barbara Becker jetzt mit einer Seekuh befreundet ist. Ich liebe diese zerknautschten, gleichermaßen trägen wie anmutigen Viecher. Dieses spezielle Exemplar taucht wohl regelmäßig am Steg vor ihrem Haus in Miami auf, und es gibt ein Foto, auf dem Becker die Seekuh zu Massagezwecken mit einem Wasserschlauch bestrahlspritzt, während das Tier sich behaglich auf den Rücken gedreht hat, und dieses Bild rührt mich wirklich übertrieben. Die lieben Tiere, was wären wir ohne sie!

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft gibt es dafür keine verbürgte Quelle, aber munkelmäßig ist sie gerade auf der Suche nach einer sehr kleinen Massagebank und winzigen Handtüchern, um dem Eichhörnchen, das regelmäßig vor ihrem Fenster auftaucht, etwas Gutes tun zu können.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.