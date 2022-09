Die Tipps der Kulturredaktion: Hier müssen Sie am Wochenende hin!

Diesmal empfehlen wir unter anderem musikalische Newcomer in Köpenick, Kunst am Potsdamer Platz, die Ur-Ahnin der deutschen Comedy und Games im Kino.

Schaubühne: „Professor Bernhardi“

Sie spielen es sechs Jahre nach der Premiere noch immer: Thomas Ostermeiers Inszenierung des Schnitzler-Stücks „Professor Bernhardi“ mit Jörg Hartmann („Tatort“, „Weißensee“) in der Titelrolle. Und inzwischen scheint die Inszenierung sogar an Aktualität gewonnen zu haben. Damals erschien der Vorkriegs-Antisemitismus, der sich nach einem vermeintlichen Fehler des Klinikleiters Bahn bricht, fern und vielleicht sogar überwunden. Die Vorurteile und Unterstellungen, die eine Kommunikation der Feindschaft speisen, haben aber nun unter anderem durch den postkolonialen Diskurs wieder an Fahrt gewonnen.

Es geht dabei gar nicht so sehr um eine inhaltliche Diskussion, sondern um den Mechanismus der Abgrenzung und der instrumentalisierten Missverständnisse, der in der Metadiskussion im Documenta-Antisemitismusstreit wieder einzurasten scheint. An der Schaubühne kann man in der sauber und feinnervig gespielten Inszenierung miterleben, wie die Gräben erst unmerklich, dann immer tiefer gezogen und für Machtkämpfe genutzt werden, bis die Widersacher einander jedes Wort im Mund umdrehen und nicht mehr hinterherkommen, mit dem Geraderücken und Erklären des Gemeinten. Böser Wille müsste gar nicht im Spiel sein, um eine Kommunikationskatastrophe auszulösen, die dann nur noch mit Gewalt aufzulösen ist. Aber es ist vielleicht sogar leichter auszuhalten, wenn es die Bösen gibt. Ulrich Seidler

Professor Bernhardi Fr./Sa./So. jeweils 19.30 Uhr in der Schaubühne, Karten und Informationen unter Tel.: 890023 oder schaubuehne.de

Konzert: Tango Bravo in Köpenick

Bester Laune: Tango Bravo aus Berlin privat

Man legt sich nicht mit Kylie „Can't Get You Out Of My Head“ Minogue an. Das tut man einfach nicht! Deshalb ist es natürlich eine kleine Unverschämtheit, dass die Berliner Newcomer Tango Bravo ihre im Mai erschienene Debüt-LP ausgerechnet so genannt haben, wie auch die jüngste reguläre Kylie-Platte heißt: „Disco“. Wobei Tango Bravo dann auch noch Etikettenschwindel betreiben: Wo Disco draufsteht, sind eher Synthie-affine Arctic Monkeys drin. Wenn das Kylie wüsste!

Na gut, die Chancen stehen eher niedrig, dass Kylie aufkreuzt beim Konzert in Köpenick. Allen anderen seien die fünf Berliner Newcomer aber herzlich empfohlen. Falls der eine oder andere der jungen Männer einem bekannt vorkommt, sollte man sich nicht wundern; es muss nicht vom letzten Tindern kommen, sondern ein Teil der Band Tango Bravo spielt auch in einer anderen Band namens Treseninsolvenz. Mit humanen vier Euro Eintritt beim Köpenick-Konzert wird hoffentlich niemand insolvent gehen. Aber die Nacht am Tresen in Treptow-Köpenick könnte natürlich eine Weile dauern. Ist ja gerade mal Freitag. Köpenicker Nächte sind lang und so. Na bravo! Am Ende tanzt noch jemand Tango auf dem Tresen. Stefan Hochgesand

Café Köpenick, Seelenbinderstraße 54, Freitag, 16.9., 19 Uhr Einlass, Eintritt 4 Euro

Sperrmüllfund in Marbach: Ricarda Willimanns Satire-Vermächtnis

Wenn der deutsche Humor eins gebrauchen kann, wäre das eine Galionsfigur. Eine, die ihn positiv beeinflusst und prägt. Diese Person hat jetzt einen Namen, und der lautet Ricarda Willimann. Sie soll, so heißt es im Ankündigungstext der Anderen Bibliothek, wo jüngst der Willimann gewidmete Band „Wer war ich?“ erschien, „die Ur-Ahnin der deutschsprachigen Comedy“ gewesen sein: als Cartoonistin, Gag-Schreiberin und TV-Autorin habe Willimann die deutschsprachige Satire regelrecht durchwirkt.

Es ist eine sagenhafte Geschichte. Durch einen Sperrmüllfund (!) vorm Marbacher Literaturarchiv sei man, also quasi durch Zufall, auf Willimanns humoristisches Erbe gestoßen: Ein nie zuvor gelesenes Tagebuch und einige Skizzenhefte, die – so heißt es – die bundesrepublikanische Satire von Loriot über das Satiremagazin Titanic bis hin zu Frank Elstner jetzt in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen.

Ricarda Willimann: „Wer war ich?“ Die Andere Bibliothek

Wem diese Geschichte ein klein wenig zu sagenhaft erscheint, mag womöglich gar nicht so falschliegen. Das Geheimnis um Willimanns angeblich drastisch unterschätzte Wirkgeschichte – eine Geschichte, die in diesem Band unter anderem von Max Goldt, Paula Irmschler und Tex Rubinowitz bespiegelt wird – soll an diesem Samstagabend im Charlottenburger Akademischem Verein Hütte in Form einiger lustiger Live-Lesungen gelüftet werden. Mit dabei sind unter anderem Ulrike Sterblich, Jakob Hein, Miriam Wurster, Hauck & Bauer, Margarete Stokowski und weitere. Und wer deutschen Humor kennt, weiß: Es kann eigentlich auch nur besser werden. Hanno Hauenstein

Ricarda Willimann: Wer war ich? Eine Hommage an die Humoristin Ricarda Willimann. Akademischer Verein Hütte e. V., Carmerstraße 12, 10623 Berlin, Eintritt: 10 Euro

Das zweite Leben der Potsdamer Platz Arkaden

Die Art Week vollbringt das Wunder: Die tristen Potsdamer Platz Arkaden mit den seit Jahren leeren Läden und den fehlenden Passanten stehen auf aus der Agonie. Nicht allein als öder Shopping-Parcours. Das war ja nun gründlich schiefgegangen. Die aufwendig renovierten Arkaden werden ab sofort und hoffentlich nachhaltig zum Kulturort – zum Kunstplatz. Und zwar kann neben dem angebotenen Shoppen in der Food-Meile gegessen und gespielt werden. Ab dem Art-Week-Start trägt der Ort den Namen „The Playce“ und will insbesondere mit der Kunstschau „Art Extravaganza“ mitspielen im Berliner Stadtleben und auch im Kunstzirkus. Der Titel klingt schon sehr nach Luxus-Segment, ein Kunstbereich, für den Berlin bislang nun nicht gerade eine Adresse war, weil man da eher an London, Paris, Dubai oder Katar denkt. Und dafür brauchen die neuen Kunst-Händler und -Vermittler freilich schon wegen der überbordenden Konkurrenz-Masse bei teils bescheidenen Möglichkeiten der Einnahmen im hiesigen Kunsthandel, zudem auch wegen der hohen Galeriemieten viel Zuversicht und Langmut.

Mit „Art Extravaganza“ lädt der Potsdamer Platz zur Berlin Art Week zu einer frei zugänglichen Kunstausstellung ein, hier eine Skulptur von Claudia Wiesner. The Playce/Pressestelle

Im Hinblick auf die alljährliche Berlinale, als deren zentraler Veranstaltungsort der Potsdamer Platz dient, wird ein kuratiertes Ausstellungs- und Kulturprogramm ein Kernbereich von „The Playce“. Zur Art Week startet eine große Schau im Innen- wie Außenbereich mit acht nationalen und internationalen Künstler-Positionen, die Skulpturen und Installationen überaus dekorativ, recht gefällig, mit ziemlich vielen netten Paraphrasen auf die große Kunst der Klassischen Moderne und Avantgarden, etwa auf Kandinsky, eigentlich auffällig am Massengeschmack, eben wie Kunst in Einkaufszentren oder Banken. Egal, denn schön wärs, wenn in den so lange Zeit einsamen Arkaden eingehenkelt mit der Kunst das Hauptstadt-Leben brummen würde. Ingeborg Ruthe

Pop-up-Event für Spieler bei der Gamesweekberlin

Nach dem Freitag für die Branche widmet die Gamesweekberlin den Samstag den Spielerinnen und Spielern in Form eines Pop-up-Events. Es ist die erste Veranstaltung im UCI Colosseum in der Schönhauser Straße nach der Neueröffnung des historischen Gebäudes. Von 10 bis 22 Uhr können hier Besucher neue und kommende Spiele sowie Retro-Titel testen, im Kinosaal werden Let’s Plays und ein Mario-Kart-Turnier veranstaltet, bei dem man gegen bekannte Twitch-Größen antreten kann. Cosplay-Profis geben Kostüm- und Schminktipps, zahlreiche Aussteller der Gaming-Branche sind vor Ort. Der Tag endet mit einem Gaming-Quiz am Abend, für das auch gesondert Tickets erworben werden können. Claudia Reinhard

Gamesweekberlin, UCI Colosseum, Samstag 10–22 Uhr, Erwachsene 10 Euro, ermäßigt und im Cosplay-Kostüm 7 Euro, Kinder (6–12 Jahre) 5 Euro

Dokufilm: Im schmelzenden Herz des grönländischen Eises

Wenn der Glaziologe Alun Hubbard nur mit einem Seil gesichert in die Gletschermühle hinabsteigt, hält man den Atem an. 180 Meter tief ist diese Hohlform im grönländischen Eis, geschaffen durch Schmelzwasser. Wie eine Spirale winden sich ihre Wände. Alun Hubbard setzt sein Leben aufs Spiel, um das schmelzende Eis in Grönland zu erforschen, denn was hier geschieht, ist entscheidend dafür, wie der Klimawandel die Erde verändern wird. Der Filmemacher Lars Ostenfeld hat ihn und zwei weitere Gletscherforscher für seinen Dokumentarfilm „Into the Ice“ begleitet, Campino von den Toten Hosen fungiert als Sprecher. „Im Film erhalten wir neue Perspektiven, wie sich das Eis verhält und wie man es betrachtet – nämlich als ein gefrorenes, aber sich bewegendes Meer. Und auch, wie man dem Eis zuhört. Der Klang des Eises ist unglaublich“, sagt Lars Ostenfeld. Der Film wird am Sonnabend im Zeiß-Großplanetarium gezeigt, anschließend gibt es ein Publikumsgespräch mit Lars Ostenfeld und Alun Hubbard.

Into the Ice 17. September, 17.30 Uhr Zeiß-Großplanetarium, Tickets: Into the Ice | Stiftung Planetarium Berlin