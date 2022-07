Endlich! Der Berliner Senat hat sich vor Tagen aufgerafft, über eine fürs Kunstklima der Hauptstadt geradezu toxische Angelegenheit zu reden, zu streiten, nach einer Lösung zu suchen. Und dabei mit einer nicht gespaltenen Zunge zu sprechen.

Der Zankapfel einer privaten Kunsthalle Tempelhof – es handelt sich um die Hangars 2/3 des einstigen, von der landeseigenen Tempelhof GmbH bewirtschafteten Flughafens – ist nun angeblich keiner mehr. Wäre auch längst keiner mehr gewesen, hätte sich der bis Ende Mai dort agierende Nutzer, die private Bonner Stiftung für Kunst und Kultur unter dem alerten Manager Walter Smerling, tatsächlich samt ihrer Blockbuster-Kunstschau-Pläne gänzlich aus dem Staub gemacht, wie angekündigt.

Die Kunst- und Kulturszene, gestärkt vom Berliner Berufsverband Bildender Künstler (BBK) und motiviert vom Transformationsbündnis Tempelhof, das dem Senat einen so klaren wie fairen Nutzungsplan vorgelegt hatte, feierte den Abgang des Bonner Privatvereins am 30. Mai mit einer bunten, kreativen, demonstrativen Aktion vor den Hangars 2/3. Die hatte Smerling 2021 gemietet, nachdem der damals Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ihm, dem Parteifreund, das in Gutsherrenmanier angeboten hatte. Jedoch ohne sich mit der Kulturverwaltung oder gar der Künstlerschaft zu beraten. Es folgten: Proteste, Boykottaufrufe, Eingaben.

Empörte kritisierten Smerlings „Kunsthalle Berlin“ als dreiste Anmaßung und als „zynisches, neoliberales Vehikel“, das sich durch seinen Namen als öffentliches Haus verkleidet habe, um mit den Hangars einen der größten und repräsentativsten landeseigenen Räume in privatem Interesse zu besetzen. Das Fass zum Überlaufen gebracht hatte die Mauschelei, durch welche Smerlings Verein seit 2021 monatelang Günstling des Landes Berlin war: Die Tempelhof GmbH überließ den Bonnern die Hallen zu den Betriebskosten, 100.000 Euro pro Monat. Klammheimlich wurde die Summe zur Hälfte vom Senat für Stadtentwicklung übernommen. Erst als das ruchbar wurde, übernahm der Bonner Privatverein auch diesen Anteil.

Mehr Transparenz und Partizipation

Dies alles kulminierte im Mai. Und nach der so freudigen wie hoffnungsvollen Kehraus-Aktion am besagten Montag, dem 30., war es merkwürdig still um die beiden Hangars. Smerling & Co waren weg aus dem undankbaren Berlin. Es hieß, der Senat werde bald beraten, die Vorschläge des Transformationsbündnisses für eine „Halle für alle“, an der Kunst- und Kulturschaffende fair partizipieren könnten, werde geneigt geprüft. Der Kultursenator und seine Behörde galten ohnehin als dafür offen und forderten von der Tempelhof GmbH, sogleich ein transparentes Vergabeverfahren für die Hangars zu entwickeln. So vermittelte sich der Eindruck, es gehe nun nur noch um die Machbarkeit, bis in die Hallen von einer Graswurzeldemokratie getragene Kunst- und Kulturinitiativen einziehen könnten.

Das war ein Irrtum. Das Gewitter kehrte zurück: Mitte Juni sickerte die Nachricht aus dem Roten Rathaus durch, Berlin werde die 8000 Quadratmeter nun doch wieder an Walter Smerling vermieten. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, sei sehr dafür. Und nachdem der Aufsichtsrat der Tempelhof Projekt GmbH einer erneuten Vergabe an Smerling zugestimmt hatte, trat die Kuratorin Adrienne Goehler aus Protest aus dem Gremium zurück.

Skepsis ist angebracht

Abermals entlud sich der Ärger, die Enttäuschung, der Zorn der nach Partizipation dürstenden Berliner Künstlerschaft (40.000 an der Zahl). Im Juli, kurz vor der politischen Sommerpause, wurde der Druck so groß, dass der rot-grün-rote Senat, nach vorheriger Verschiebung, endlich ernsthaft beriet. Nun heißt es, eine erneute Vergabe an den Bonner Privatverein sei endgültig vom Tisch. Ab 2023 werde es „ein klar geregeltes, transparentes Vergabeverfahren“ für die Hallen geben. Zoe Miller vom BBK reagiert erleichtert, denn damit würde eine Forderung von mehreren Initiativen erfüllt, die sich für eine Einbindung der Stadtgesellschaft in die Planungen für Tempelhof einsetzen. Aber ist darauf nun wirklich Verlass? Gibt es das auch schwarz auf weiß?

Nach allem, was bisher geschah, nach all den jahrelangen halb öffentlichen Veranstaltungsformaten in den Hangars und mit dem Wissen um den maroden Zustand der Flughafengebäude, dazu diese Zuständigkeitsverweise der einen Senatsbehörde auf die andere – da ist Skepsis durchaus angebracht. Denn nötig ist der klare, alle Hinterzimmer-Kungeleien ausschließende politische Wille. Und zudem die finanzielle Großmut des Landes Berlin, seiner Kunstszene diesen sanierungsbedürftigen Sehnsuchtsort zu überlassen. Dann hätten wir, nach über 30 Jahren, wieder eine echte Kunsthalle Berlin.