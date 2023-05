„PDA“: Händchen halten und streicheln, so ganz ohne Angst im Nacken

Händchen halten und streicheln: So ganz ohne Angst im Nacken? Jay Daniel Wright für Berliner Zeitung am Wochenende

Händchen halten. Über den Rücken streicheln. Sich an einer roten Ampel küssen. In der U-Bahn die Hand auf den Oberschenkel legen. Auf Englisch gibt es für solche Akte einen Begriff: „PDA“, public display of affection – auf Deutsch: öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung.

PDA klingt technisch, ist aber ein hilfreiches Konzept. Darunter lassen sich viele verschiedene Handlungen zusammenfassen. Im Grunde genommen bedeutet PDA: Wir zeigen, dass wir einander nah sind. Dabei geht es um „affection“, sprich Zuneigung. Nicht zwingend darum, in der Öffentlichkeit wild zu knutschen. PDA besteht aus den kleinen Gesten, die sich natürlich anfühlen. Öffentlich Zuneigung zu zeigen, umfasst die vielen kleinen Zärtlichkeiten, die Verliebte sich gönnen.

Für queer gelesene Paare oder Konstellationen ist das keineswegs selbstverständlich. Ich will mir gerne einreden, dass ich entspannt damit umgehe. Dass ich locker bin, wenn mein Partner und ich Händchen halten. Dass ich mich zu 100 Prozent sicher fühle, wenn er vor mir aus der Bahn aussteigt und ich ihm die Hand auf den Rücken lege. Aber das stimmt nicht. Das merke ich vor allem dann, wenn ich andere Paare sehe. Wie die zwei Typen, die letztens vor mir herliefen, als ich abends mit dem Hund die letzte Runde um den Block drehte. Dann schaue ich mich heimlich um, ob es Gefahr gibt, denn ich hab ja einen Hund dabei, der in einer echten Gefahrensituation wahrscheinlich nutzlos wäre. Aber ich will sie beschützen. Ich bin solidarisch. Ich leihe ihnen sozusagen meine Angst. Denn: Man kann nie vorsichtig genug sein.

Trotz und Übermut

Es ist schon mehr als zehn Jahre her. Ich war sturzbesoffen auf dem Heimweg mit meinem damaligen Freund. Ich glaube, wir hatten irgendwo in Neukölln nebeneinander an einen Zaun gepinkelt. Jemand lief an uns vorbei und schaute uns direkt an. Ich dachte damals, es wäre eine gute Idee zu rufen: „Guck nicht so, wir sind schwul! Hast du ein Problem?“ Keine Ahnung, was da los war. Besoffener Übermut? Was mich überraschte, war die Reaktion. „Was ist dein Problem? Ich bin selbst schwul!“ Darauf hatte ich keine schlaue Antwort, ich war baff. Wir wurden quasi ausgecheckt.

Wenn ich an diese Erfahrung zurückdenke, muss ich lachen. Musste ich mein Revier wirklich so deutlich markieren? Noch stärker ist bei mir hängengeblieben, dass ich nicht wissen kann, warum mich jemand anschaut. Ich hatte die Situation einfach falsch interpretiert. Ungefährlich war mein Verhalten nicht. Was, wenn die Person aggressiv reagiert hätte? Was, wenn die Situation eskaliert wäre?

Ich glaube, damals war ich wesentlich trotziger, und dachte, dass ich unverwundbar sei, dass ich mich immer wehren könne. Ich wuchs gerade noch aus den Gewalterfahrungen meiner Teenager-Jahre heraus. Mein Trotz war eine Reaktion auf Vergangenes. Wenn jemand etwas wollte, konnte ich kontern, und selbst wenn jemand nichts von mir wollte, konterte ich. Einfach, weil ich keine Angst mehr haben wollte. Als Teenie wurde ich beschimpft, ausgegrenzt, mit Schneebällen beworfen. Ich hatte diesen Trotz bereits in mir. Ich trug einen Eastpack-Rucksack, auf dem eine Regenbogenflagge prangte, darunter in Englisch: „PROUD TO BE GAY“. Damals war ich gerade mal dreizehn. Auf dem Weg in die Schule war ich die kleinste Pride-Parade der Welt, jeden Tag. Meine Englischlehrerin nahm mich damals beiseite und fragte, ob ich wüsste, was da auf meinem Rucksack steht. Ich bejahte. Sie nickte anerkennend und das war es auch schon mit der Unterstützung.

Immer die Gewalt antizipieren

Mehr als direkte Gewalt macht mir zu schaffen, dass die Möglichkeit von Gewalt im Hinterkopf immer mitläuft. Dass ich vorsichtig bin, wo ich mich wie ausdrücke, dass ich immer scanne, dass ich jeden Blick, der meinen kreuzt, einordne. Ich passe mein Verhalten der Umgebung an, und wenn ich die Umgebung nicht kenne, bin ich umso vorsichtiger. Manchmal vergesse ich mich dabei.

Im Februar waren mein Partner und ich für eine Woche in Griechenland, in Athen machte ich mir kaum Gedanken. Wir fuhren für ein paar Nächte in die Berge, standen vor dem Bahnhof, um uns zu orientieren, ich wollte ihm einen Kuss auf die Wange geben. Ein Reflex. „Ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Idee ist“, sagte er und schaute sich um. Ich sah die Felsen von Meteora im Hintergrund, das Handy in der Hand hoffte ich auf Empfang, und ruderte zurück. „Du hast recht“, sagte ich. Wir wussten nicht, wie die Umgebung auf ein queeres Paar reagiert. Damit will ich keine Stereotype aufrufen, sondern sagen: Wir waren uns nicht sicher, wie sicher wir waren. Diese Unsicherheit hatte ich nach der Rückkehr noch in mir, sie steuerte meine Bewegungen, ließ mich vor meinen Impulsen zurückschrecken.

Manchmal stelle ich mir vor, wie das wäre, einfach seine Hand zu nehmen und mit keiner Faser meines Körpers Angst vor der Gewalt zu haben. Mich unbeobachtet zu fühlen. Der Stress ist nicht immer an der Oberfläche, aber ganz weg ist er nie. Ich bleibe wachsam. Dabei ist die Vorsicht mit PDA nicht der einzige Ausdruck dieser Wachsamkeit. Auch wenn ich alleine bin, bin ich vorsichtig. Wie viele Ressourcen mein Gehirn dafür aufwendet, sich zu orientieren, ob meine Umgebung sicher ist. Diese Wachsamkeit ist eine Fähigkeit, die ich zum Überleben entwickeln musste. Klingt dramatisch, aber es stimmt. Und damit bin ich nicht alleine.

In Vorbereitung auf diesen Text fragte ich in einer Instagram-Story nach PDA-Erfahrungen unter queeren Personen. Die Antworten waren ernüchternd. Manche wollten das von vornherein nicht, andere erzählten, dass sie sich das nur an bestimmten Orten trauen. Ob kulturelle Faktoren eine Rolle spielen, fragte mich eine Person in einer Sprachnachricht. Ob in Deutschland sozialisiert werden auch heiße, schüchterner mit Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit umzugehen? Kann sein. Aber die queere Wachsamkeit, die wir entwickelt haben, um uns vor Gewalt zu bewahren, sie läuft immer mit. Jeden Tag nimmt sie uns an die Hand, sie will uns beschützen.