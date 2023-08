Wie es ist, seinen Lover im Strandbad zu treffen – und er hat seine Familie dabei

Erinnern Sie sich an den Satz: Ich habe eine Wassermelone getragen? Lange ist es her. Aber wie viele andere damals habe ich diese Szene von „Dirty Dancing“ inhaliert, in der Jennifer Grey (alias Baby) urplötzlich vor ihrem Schwarm Patrick Swayze (Johnny, der Tanzlehrer) steht und nichts Besseres zu sagen weiß als das mit der Wassermelone. Wie peinlich das war und zugleich unsagbar schön. Und irgendwie gibt es diesen Augenblick immer wieder, egal wie alt man ist. Dann wird einem etwas in die Arme geschmissen vom Leben. Erst ein Ungetüm, mit dem man nichts anzufangen weiß, zumal man eigentlich anderes vorhatte. Dann aber spielt eben dieser Zufall einem genau das zu, was man sich ganz tief drinnen wünscht. Jenseits von aller Peinlichkeit. Wobei mir diese mit jedem Jahr Älterwerden im Grunde auch immer mehr wurst ist. Das Selbstvertrauen wächst ja immerhin mit. Wenn es gut läuft.