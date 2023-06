Theater Hebbel am Ufer (HAU) in Berlin

Theater Hebbel am Ufer (HAU) in Berlin Martin Müller/imago

Protagonistas!“ – das muss als Ansage verstanden werden. Vom 21. Juni bis 2. Juli findet im und um das Theater Hebbel am Ufer (HAU) eine Art Festival statt, das im Untertitel die Begriffstrias „Restistance, Feminismus, Revolution“ führt. Im Programm finden sich Filme, Aufführungen und Diskussionen, in denen die Stimmen aus feministischen Bewegungen in aller Welt zu Wort kommen sollen.



Das ist vielleicht etwas zu zaghaft formuliert. Die Veranstalterinnen jedenfalls gehen sehr viel forscher zu Werk. Gleich im ersten Satz einer kurzen Einführung sprechen sie von „Autoritarismus und (Neo-)Kolonialismus“, ferner ist von „kapitalistischer Aneignung“ die Rede. Was das ist und wie sie sich von zuletzt stark kritisierter kultureller Aneignung unterscheidet, wird nicht mitgeteilt.

Weiter im Text wird deutlich, dass es in den Veranstaltungen um eine klare Unterscheidung zum Feminismus westlicher Prägung gehen soll: „Anders als eine liberale, vorwiegend westliche feministische Agenda“, heißt es in dem Text, „reduzieren sie sich nicht auf die Forderung nach einem gleichen Anteil von Frauen* an der derzeitigen toxischen Lebensweise.“ Müsste es statt „reduzieren“ nicht besser heißen „beschränken“ oder „lassen sie sich nicht reduzieren auf ...“?

Falsches Bewusstsein, falsche Teilhabe

Wenn er sich erst einmal eingeschossen hat auf die kryptisch-kämpferische Diktion des Textes, kommt ein zunehmend missgelaunter männlicher Leser auch an dem Begriff „toxische Lebensweise“ nicht vorbei. Im Kapitalismus, scheinen die Autorinnen sagen zu wollen, ist alles vergiftet, gerade auch das Bestreben nach Gleichstellung. Wo falsches Bewusstsein herrscht, läuft jede Teilhabe Gefahr, ebenfalls falsch zu sein.

Die feministischen Bewegungen, die beim Protagonistas-Festival zusammenkommen, verfolgen einen anderen Ansatz: „Sie verstehen das Patriarchat als systemisch verwoben mit neoliberaler Politik, ökologischer Zerstörung und staatlicher Gewalt und formulieren das feministische Projekt als Motor für politische Transformation und strukturelle Veränderung.“ Klar, der Umsturz und die Revolution. Die Klimakrise löst sich schon auf, wenn erst einmal alles systemisch entwoben wird.



Hätten das HAU, das Goethe-Institut und das von der Beauftragten für Kultur und Medien geförderte Bündnis internationaler Produktionshäuser nicht ein wenig auf diesen Ankündigungstext zu den womöglich inspirierenden Begegnungen schauen können? Oder wird der wirre Kampfsprech von denen, die als Publikum avisiert werden, schon richtig verstanden?