Ist Berlin unfreundlich? Wer sagt denn so was? Stefan Trappe/imago

Neben Wuppertal, Bitterfeld und Salzburg gilt Berlin mittlerweile als eine der fünf unfreundlichsten Städte der Welt. Nirgends wird so wenig gelächelt, nirgends so viel gepöbelt, gerempelt und passiv-aggressiv ignoriert wie in der deutschen Hauptstadt. Doch wer sind die unhöflichen Menschen hinter solchen ausgedachten Statistiken? Eine Spurensuche.

Berlin, Alexanderplatz. Alfred D. schaut bedröppelt. Es ist bereits 12 Uhr mittags, aber noch hat niemand etwas in seinen Hut geworfen. Außer einer Bananenschale. Dabei hat der Bettler ein grundehrliches Schild vor sich gelegt: „Will saufen, brauch Kohle!“ „Die Menschen werden immer geiziger“, sagt der gelernte Alkoholiker aus Potsdam. „Und die Laune immer schlechter. Machste ’n Kompliment, heißt es, verpiss dich Opa!“ Mittlerweile rufe er vor lauter Gegenwind kaum noch einem „süßen Fötzchen“ hinterher. Auf die Frage, ob die Einheimischen unhöflicher wären als die Touristen, sagt der wohnungslose Charmeur: „Alles eine Soße. In den Sack und draufhauen, triffste keinen Falschen!“



Tanja Z., Wochenendtouristin aus Schwäbisch Gmünd sieht das ähnlich: „Selda han i so viele unfreundliche Leid uf einem Haufa gseha!“ Bei ihr zu Hause grüße man, wenn man sich auf der Straße treffe. Da sei fast immer Zeit für einen kleinen Schwatz. Hier aber gucke man sie nur an wie ein Auto und lasse sie stehen. Tanja beschwert sich auch über „ungewaschne bennr“, die einem „unanschdändig ding nachrufa“.

Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „ laxbrunch “ und schreibt Artikel und Bücher. Sein neuester Roman heißt „Späte Kinder“ und ist im Rowohlt-Verlag erschienen. Für die Berliner Zeitung schreibt er die humoristische Kolumne „Finde den Fehler“.

Auch Ömer G. fühlt sich auf dem Alexanderplatz alles andere als wohl. Der gebürtige Neuköllner betreibt hier einen Kaffeestand und findet: „Die Menschen werden immer rabiater. Trinkgeld gibt es sowieso kaum.“ Nach seinem letzten unangenehmen Erlebnis gefragt, antwortet der junge Mann sofort: „Keine zehn Minuten her. Da labert mich so eine blöde Kuh in einer Fremdsprache voll. Ich so: ‚Du, sorry, ich versteh dich nicht‘, und dann kackt die mich an, bei ihr zu Hause wären die Knoblauchfresser viel freundlicher.“

Leoni W. stammt aus Bonn, wohnt in Prenzlauer Berg und traut sich kaum noch raus. Neulich habe sie auf dem Alexanderplatz nur einen Kaffee an einem Büdchen kaufen wollen. Der Verkäufer habe süß ausgesehen und sie habe freundlich gefragt, ob er Moslem und beschnitten sei. Sie interessiere sich sehr für andere Kulturen. „Und dann sagt der doch mit ganz bösem Gesicht: Hä? Was? Bist du beschnitten?“ Unter Tränen erklärt uns Leoni, dass das doch etwas ganz anderes sei: Vorhaut beschneiden und das patriarchale Verbrechen der Genitalverstümmelung. Sie wäre superaufgeschlossen, aber gerade die Ausländer in Berlin seien oft total unfreundlich.

Ronny F. ist Kurierfahrer aus Marzahn. Er hat nach eigener Aussage die „Faxen mittlerweile komplett dicke“. Vor allem die Touren in den „Prenzlberg“ hasst er. Neulich habe ihm da so eine Studentin ganz gönnerhaft ein Zwei-Euro-Stück als Trinkgeld hingehalten und gesagt: „Ich hatte nur Glück, dass ich nicht deinen Job machen muss. Aber ich checke wenigstens meine Privilegien.“ Der 42-Jährige erklärt: „Früher waren die Leute noch auf respektvolle Weise unhöflich. Jetzt sind sie auf höfliche Weise respektlos. Zum Kotzen.“

Auch Shirin H. und Christiane F. vom Bahnhof Zoo fühlen sich von „Rüpeln“ umringt, sobald sie ihre Senioren-Residenz verlassen. „Der Bürgersteig ist mittlerweile ein Todesstreifen“, sagt Shirin. „Gerade die Kurierfahrer kennen absolut kein Pardon. Gemeingefährlich.“ Auch Christiane trauert den alten Zeiten nach, als es noch ein Mindestmaß an Anstand gab: „Habe ich früher jemanden nach Heroin gefragt, hat er mir dazu noch einen Fick angeboten. Jetzt kann ich froh sein, wenn niemand die Bullen ruft. Ich zieh hier echt bald weg.“ Auf die Frage, wohin, antwortet die Mittsiebzigerin: „Keine Ahnung, aber Schwäbisch Gmünd soll ganz schön sein.“



