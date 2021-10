Berlin - Das Sozialverhalten von Menschen wird im Alltag immer wieder Bewährungsproben unterzogen. Nicht immer versagen sie, oft halten sie sich an die Regeln. Noch schöner ist es, wenn sie diese im gegenseitigen Einvernehmen unterlaufen. Am schönsten, wenn es gar keine Regeln gibt, und man dennoch interagieren muss.

Wenn sich zum Beispiel in einem halbwegs vollen Supermarkt Schlangen bilden, teilt sich das Publikum in mehrere Lager. Die einen stellen sich brav an, hoffen höchstens darauf, dass sie vielleicht nicht die langsamste Schlage erwischt haben. Die anderen verschicken strenge Blicke in Richtung Kasse und fragende in den Raum: „Warum tut denn keiner was?“ Und dann gibt es diejenigen, die den kleinen Auftritt nicht scheuen und das Wort erheben. „Könnten Sie noch eine Kasse öffnen?“

Diese Helden treten, sich selbst dazu legitimierend, aus der Masse heraus, um für diese zu sprechen. Das Spektrum dieser mikrokosmischen Volksvertreter ist breit: Eine junge Mutter handelt offensichtlich aus der Not heraus, eilt mit dem auf den Bauch gebundenen Kind nach vorn und veräußerlicht durch getriebene Blicke nonverbal ihre sich sekündlich zuspitzende Lage, während sie sich zugleich für die Umstände entschuldigt, die sie verursacht. Ein vitaler Rentner am Ende der Schlange, der die tägliche Stoßzeit abgewartet hat, um zwei Flaschen Korn und eine Tüte Nimm Zwei zu besorgen, nutzt seine Machtposition als Kunde aus und lässt, die Kassiererin coram publico anblaffend, seinen angestauten Frust über den Niedergang der Gegenwart ab, dem er, wenn man ihn nur mal fragen würde, längst Einhalt geboten hätte.

Es geht aber auch einfach mit Freundlichkeit, mit ein bisschen Empathie in der Stimme und Interesse für die soziale Schieflage der Gesellschaft, die den Arbeitskräften im Supermarkt besonders nach den Erfahrungen der Pandemie zu Dank verpflichtet ist.

Das eigentliche Gruppenwunder aber ereignet sich danach, nämlich wenn eine Mitarbeiterin – „Komme ja schon!“ – an den Wartenden vorbeischwebt. Diese verfolgen sie mit ihren Augen und versuchen, von den kleinsten körpersprachlichen Finten abzulesen, welche Kasse sie jetzt wohl gleich öffnen wird.

Bei jedem einzelnen Supermarktkunden – mag er eben noch zufrieden vor sich hingedöst haben – gehen in diesem Moment die Lichter und Alarmglocken in der Schaltzentrale an. Was ist zu tun? Welche für die nächsten Schritte wichtigen Parameter sind zu checken? Entscheidend ist die Position im Raum und in der aktuellen Warteschlange, von deren Reihenfolge sich allerdings nur noch bedingt Ansprüche ableiten lassen. Andere eher pragmatisch sortierte Gehirnregionen sind mit dem Abgleich der Wageninhalte befasst: Wer ist am schnellsten durch?

Parallel sind folgende Fragenkomplexe zu behandeln: Wie begründet ist das eigene Zeitdruckgefühl? Welche sozialhierarchischen Kategorien – etwa Alter, Geschlecht oder Schicht – sind bei der Schlangenbildung zu beachten? Was wäre der zeitgemäße und politisch korrekte Umgang damit? Soll man der alten Schule folgen und sich bei der Erfüllung ageistischer, sexistischer, klassizistischer Traditionen erwischen lassen? Oder lieber zur Verwirklichung der Gleichberechtigung beitragen, indem man diese Kategorien ignoriert oder ein betont gegenläufiges Verhalten von ihnen ableitet? Das Rückenmark steuert Angst-, Flucht- und Fressfeindreflexe für die Entscheidungsfindung bei. Diese lösen archaischere Verhaltensmuster aus, wenn man den Survival-of-the-Fittest-Contest annimmt oder den Breiterbeinigen und -kreuzigen vielleicht doch lieber den Vortritt lässt.

Das meiste läuft unbewusst ab, regelt sich wie von allein und meistens ohne Blutvergießen. Vielleicht sollte man versuchsweise mal die Ampeln abschaffen?