Berlinale 2023 mit vielen Promis: Das sind die Highlights für Autogrammjäger

Der 800 Kilogramm schwere Teppich in der Farbe Verkehrsrot, handgefertigt im Kreis Esslingen, ist vor dem Berlinale Palast schon ausgerollt. Über ihn werden vom 16. bis zum 26. Februar zahlreiche Stars schreiten. Doch nicht nur dort, in der ganzen Stadt ist die nächsten zehn Tage Promialarm. Wie jedes Jahr, mag man meinen. Nicht ganz: Nach drei Jahren Corona und Partyverbot gibt es nun wieder zahlreiche Events in der Stadt.

Schon der erste Berlinale-Tag verspricht Hollywood-Charme und Stress für Autogrammjäger. Am Vormittag gegen 10.30 Uhr wird sich die Internationale Jury im Grand Hyatt Hotel am Potsdamer Platz zeigen. Dieses Jahr ist die oscarnominierte Schauspielerin Kristen Stewart (32, „Twilight“, „Spencer“) Jury-Präsidentin und damit die jüngste aller Zeiten.

Am Abend wird die Berlinale offiziell mit einer Gala samt 1600 geladenen Gästen eröffnet, angekündigt haben sich neben der Internationalen Jury Stars wie Peter Dinklage („Game of Thrones“), Marisa Tomei („Spider-Man“) und Anne Hathaway („Der Teufel trägt Prada“). Sie sind die Hauptdarsteller des Eröffnungsfilms „She Came to Me“.

Am Freitag wird Hollywoodstar Sean Penn am roten Teppich erwartet. Er stellt seinen Dokumentarfilm „Superpower“ vor, in dem es um den Beginn des Ukraine-Kriegs geht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird einen Tag zuvor bei der Eröffnungsfeier des Festivals eine Rede halten, heißt es. Wahrscheinlich per Videoschalte.

Cate Blanchett bewirbt am 23. Februar ihren Film „Tár“, in dem auch die deutsche Schauspielerin Nina Hoss mitspielt. Ebenso haben sich John Malkovich sowie Geraldine Chaplin angekündigt, die die Hauptrollen im Film „Seneca“ des deutschen Regisseurs Robert Schwentke übernommen haben. Ab dem 19. Februar wird die Doku „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ gezeigt. Boris Becker, frühzeitig aus der britischen Haft nach Deutschland entlassen, soll dabei sein. Und auch diese Stars haben sich angesagt: Bono, Helen Mirren, Sandra Hüller und Paula Beer.

Neben dem roten Teppich gibt es zahlreiche Partys: Sei es im Hotel „Das Stue“ nach der Eröffnungsgala am Donnerstag oder am Sonntag beim Empfang der nordrhein-westfälischen Landesregierung in deren Berlin-Residenz im Tiergarten. Bei der Berlinale werden 287 Filme gezeigt, 19 konkurrieren um die Silbernen und den Goldenen Bären. Fünf Wettbewerbsbeiträge stammen allein aus Deutschland. Dazu gehört der neue Film von Margarethe von Trotta: In „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ setzt sie sich mit der gleichnamigen Autorin auseinander. Vicky Krieps spielt die Hauptrolle. Hollywood-Regisseur Steven Spielberg, der auch an die Spree reist, erhält am 21. Februar im Berlinale Palast den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk.