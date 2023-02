Berlinale will Regisseur Steven Spielberg auszeichnen Die Berlinale will US-Regisseur Steven Spielberg für sein Lebenswerk auszeichnen. Der 76-Jährige soll heute den Goldenen Ehrenbären bekommen. Am Nachmittag (... dpa

ARCHIV - Steven Spielberg, US-Regisseur, beim 95. Academy Awards Nominee Luncheon. rchivbild Jordan Strauss/Invision/AP/dpa/A

Berlin -Die Berlinale will US-Regisseur Steven Spielberg für sein Lebenswerk auszeichnen. Der 76-Jährige soll heute den Goldenen Ehrenbären bekommen. Am Nachmittag (16.05 Uhr) ist eine Pressekonferenz geplant, am Abend soll sein neuer Film „Die Fabelmans“ gezeigt werden. Im Wettbewerb laufen am Dienstag die Filme „Music“ von Angela Schanelec und „Le grand chariot“ von Philippe Garrel. Es war angekündigt, dass Spielberg zur Pressekonferenz und abendlichen Premiere anwesend sein soll.