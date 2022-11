Berliner Ausstellung zeigt ungarische Avantgarde Beim Museumsbesuch passiert es manchmal, dass man erst aufs Schild neben einem Bild schielt. Kennt man den Namen? Die Berlinische Galerie zeigt nun mit einer... dpa

Berlin -Die Berlinische Galerie setzt sich in einer neuen Ausstellung mit Künstlerinnen und Künstlern der ungarischen Avantgarde auseinander. Das Museum will nach eigenen Angaben erstmals umfassend den ungarischen Beitrag zur Klassischen Moderne in Berlin würdigen. Die Ausstellung „Magyar Modern“ zeigt rund 200 Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Fotografien oder auch Zeichnungen. Abgebildet wird eine Zeitspanne zwischen 1910 und 1933.