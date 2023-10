Berliner Autor Felix Lobrecht disst Netflix: „Die wollten Neukölln politisch korrekt machen“

Der 34-jährige Berliner Comedian und Erfolgsautor Felix Lobrecht teilt in seiner aktuellen Podcastfolge „Gemischtes Hack“ hart aus gegen den Streamingriesen Netflix. Konkret geht es um Absprachen zu einer möglichen Netflix-Verfilmung von Lobrechts autofiktionalem Roman „Sonne und Beton“, die jedoch nie zustande kam. Am Ende fand Lobrecht andere Partner, und der Film lief viel beklatscht auch auf der Berlinale 2023. Auf dem Roten Teppich posierte Lobrecht dort gar zusammen mit Franziska Giffey, Ex-Bürgermeisterin von Neukölln.

Stein des Anstoßes für Lobrecht bei den Netflix-Verhandlungen war, so wird es in der Podcastfolge deutlich, politische Korrektheit. Der Streaminganbieter habe diverse Änderungswünsche am Script formuliert, bei denen er so nicht mitgehen wollte: „Die Fiction-Abteilung bei Netflix ist völlig irre“, so Lobrecht. „Die sind wirklich deep down in diesem Woke-Gaga.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Um was soll es konkret gegangen sein? Netflix, so Lobrecht, habe kriminelle Figuren mit Migrationshintergrund umschreiben wollen in Deutsche. „Die wollten Neukölln politisch korrekt machen, meine Jugend so machen, dass sie in ihren politischen Film reinpasst.“ Ein krasses Beispiel, das Lobrecht nennt: Statt arabischen Drogendealern habe Netflix sich eine Gang aus deutschen lesbischen Mädchen gewünscht. „Ich dachte erst, das wäre ein Scherz“, so Lobrecht. War aber nicht so. Das Gespräch habe er dann sofort beendet.

Felix Lobrecht beschimpft Netflix: „Seid ihr wahnsinnig? Es ist nur noch gaga“

Lobrecht legte dann noch etwas nach, wird plastisch: „Was denn für 'ne Mädchengang? Was denn für deutsche Gangster? Stell dir vor Hakan und Hamudi stehen an der Sonnenallee an der Ecke und plötzlich kommen da jetzt Holger und Jens. Seid ihr wahnsinnig? Es ist nur noch gaga.“ Die am Ende dann wirklich realisierte Version von „Sonne und Beton“ ist jedenfalls nicht besonders politisch korrekt geworden: Im Soundtrack läuft auch Sidos „Arschficksong“ von 2004, der sich leicht als Verherrlichung sexualisierter Gewalt verstehen lässt.

Dass Lobrecht gerade so extrem schlecht auf Netflix zu sprechen ist, könnte allerdings noch einen ganz anderen Grund haben: Vertragsverhandlungen. Anders als Lobrechts vorherige Comedy-Show „Hype“ ist die neuere, „All You Can Eat“, nicht bei Netflix zu sehen. Der Grund scheint profan: Netflix habe ihm weniger Geld angeboten als beim ersten Mal.

Für Lobrecht steht das diametral entgegen seiner aus seiner Sicht gestiegenen Popularität: „Ich will mich nicht krass fühlen, aber seit ‚Hype‘ bin ich bestimmt dreimal so bekannt und habe dreimal so viele Live-Zuschauer.“ Produktionskosten hätte er zudem selbst tragen sollen – nur um am Ende weniger Rechte zu erhalten. „Ich dachte, spinnt ihr?“ So oder so: Es sieht danach aus, dass man im Hause Netflix gerade nicht viel Wert auf Lobrecht-Content legt. Sonst wären die Verhandlungen sicher anders verlaufen.