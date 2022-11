Berliner Autorin Franck erhält Schiller-Gedächtnis-Preis Die Berliner Autorin Julia Franck soll am Freitagabend (18.00 Uhr) in Marbach den Schiller-Gedächtnis-Preis des Landes Baden-Württemberg erhalten. Die 52-Jäh... dpa

Stuttgart -Die Berliner Autorin Julia Franck soll am Freitagabend (18.00 Uhr) in Marbach den Schiller-Gedächtnis-Preis des Landes Baden-Württemberg erhalten. Die 52-Jährige verstehe es, „mit dem Vexierspiel von Erfahrung und Erfindung einen ganz eigenen poetischen Raum zu schaffen, der sich zugleich mit der politischen Geschichte und Gegenwart verschränkt“, würdigte die Jury das Werk der Autorin. Mit großer erzählerischer Dynamik und sprachschöpferischer Qualität behandele sie kontroverse Themen wie die Flucht aus Ostdeutschland, prekäre Familienverhältnisse und das Widerständige in der Kunst und im Schreiben.