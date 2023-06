Ein Gutachten und Namensalternativen müssen her: Heinersdorf bekommt vorerst keine Herta-Hammerbacher-Straße. Die Gartenarchitektin begann ihre Karriere in der Nazi-Zeit.

Von Amts wegen bekommt Berlin-Heinersdorf keine Herta-Hammerbacher-Straße. Am Mittwochabend kippte die BVV Pankow die Benennung nach Deutschlands erster erfolgreicher Gartenarchitektin, welche das Bezirksamt Ende letzten Jahres beschlossen hatte. Zwei Drittel der Verordneten folgten einer entsprechenden Empfehlung des Kulturausschusses, der allein CDU und AfD nicht zustimmten.

Die Verkehrsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU), die neuerdings auch Vizebürgermeisterin ist, muss nun verwaltungsunabhängige Gutachten zu Hammerbacher einholen sowie Namensalternativen prüfen. Anschließend wird das Bezirksparlament endgültig über die Ehrung befinden.



Dass Hammerbacher nicht einfach nur eine erfolgreiche Gartenarchitekten war, sondern auch einen braunen Daumen hatte, ist längst bekannt – dank der TU Berlin. Aufgedeckt hat es Mitte der Nullerjahre Jeong-Hi Go. In ihrer Dissertation identifiziert sie gut 600 Projekte, die sich eindeutig datieren und Hammerbacher zuschreiben lassen. Davon entstanden nahezu zwei Drittel in der Nazizeit.

Hammerbachers Karriereschub in der Nazizeit

Noch deutlicher machen den Karriereschub jener Jahre die Entwurfsaufgaben: Davor gestaltete Hammerbacher keinen Park und keine Siedlung – danach häuften sich Gartenschauen, u.a. in Stuttgart, Köln und Kassel, öffentliche Gebäude, darunter der TU-Campus, und Gewerbevorhaben. Von 1933 bis 1945 verfertigte Hammerbacher all das. Daneben half sie bei der erzwungenen Umsiedlung von Südtirol-Deutschen nach Österreich, tarnte kriegswichtige Infrastruktur und begrünte Lagerbaracken von Dienstverpflichteten.



Nach dem Zweiten Weltkrieg avanciert sie an der Technischen Universität (TU) Berlin zur ersten Architektur-Professorin überhaupt. Bis zu ihrem Tod hatte sie an über 3000 Projekten in halb Europa mitgearbeitet sowie Generationen von Gestaltungsnachwuchs geprägt.