Berliner Denkmalpreis an Inhaber der Avus-Tribüne und Verein

Berlin -Die Ferdinand-von-Quast-Medaille, der Berliner Denkmalpreis, geht in diesem Jahr an den Inhaber der Avus-Tribüne und ein Projekt für Grabpaten. Berlins Kultursenator Klaus Lederer überreichte Hamid Djadda, der die historische Zuschauertribüne an der Berliner Avus saniert hatte, und dem Verein Efeu am Mittwochabend die undotierte Auszeichnung, wie die Kulturverwaltung mitteilte.