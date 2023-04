Berliner Ensemble mit Uraufführungen von Sibylle Berg Das Berliner Ensemble plant eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin Sibylle Berg. In der Spielzeit 2023/24 sind nach Angaben vom Diensta... dpa

ARCHIV - Die Schriftstellerin Sibylle Berg liest. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Das Berliner Ensemble plant eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin Sibylle Berg. In der Spielzeit 2023/24 sind nach Angaben vom Dienstag bereits zwei Uraufführungen nach Stoffen der 60 Jahre alten Autorin vorgesehen. Im September wird Bergs Stück „Es kann doch nur besser werden“ in der Regie von Leonie Rebentisch uraufgeführt. Im April 2024 folgt dann die Uraufführung einer Umsetzung von Bergs letztem Roman „RCE – Remote Code Execution“, die Kay Voges auf die Bühne des Theaters bringt. Berg befasst sich in beiden Werken mit Auswüchsen sozialer Ungerechtigkeit und dem Einfluss digitaler Technologien dabei.