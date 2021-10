Berlin - „Dies ist eine strenge Zeit, eine genaue Zeit“, droht Vizegouverneur Danforth. „Wir leben nicht mehr in der Dämmerstunde, wo sich das Böse mit dem Guten mischte. Dank Gottes Gnade strahlt jetzt hell die Sonne.“

Im Berliner Ensemble kommen dem Vizegouverneur Ingo Hülsmann diese markigen Zentralsätze aus Arthur Millers „Hexenjagd“ nicht über die Lippen. Oder sie verhallen ungehört irgendwo in der Hinterbühne, weil der höchste Jurist des Gerichtspiels hier keine flammenden Reden hält, wie im Text, sondern die meiste Zeit vom Publikum abgewandt zu jemand Unsichtbarem spricht, irgendwo hinter ihm. Oder sogar hinter ihm in dem Saal jenseits des schmalen Bühnenportals, auf dem er und seine Kollegen sich drängeln. Nein, Klarheit, Helligkeit kommen nicht vor an diesem düster-dämmernden Abend der verhuschten Menschen, Rücken und Hinterköpfe, den die slowenischen Regisseurin Mateja Koleznik ausgeklügelt hat.

Jeder huscht irgendwie

Und das birgt durchaus Sinn. Denn für die angebliche Hexerei, um die Millers Gerichtsparabel über die historisch verbürgten Hexenprozesse von 1692 im nordamerikanischen Salem kreist, tatsächlich aber die denunziatorischen Gesinnungsverfolgungen der McCarthy-Ära Ende der 1940er-Jahre meint, schafft dieses windige Versteckspiel zwischen Haupt- und Nebenräumen eine greifbar bodenlose, neurotische Atmosphäre. Zwar herrschen hier irgendwie strenge Sitten, abzulesen an den markigen Armbinden der uniformierten Mädchen, die die Denunziationen anheizen, und den scharf gescheitelten Kurzhaarfrisuren, die die verhärmten Frauen von Salem – Judith Engel, Corinna Kirchhoff und Bettina Hoppe – traurig über die Bühne schleppen. Dennoch regeln die schludrig gehetzten Männer die Angelegenheiten hier eher Pi mal Daumen.

Jeder huscht nur irgendwie, hölzern, ziellos, durch den schmalen Foyerstreifen, den Bühnenbildner Raimund Orfeo Voigt ins BE bauen ließ. Zwei hölzerne Flügeltüren in der Rückwand führen in einen großen Saal, der mal als Turnhalle, mal als Proben- und Betraum und schließlich als Gericht dient, aber nur minimal einsehbar ist, wenn die Türen öffnen. Die Hexenjagd hier findet zwischen Tür und Angel statt und als Zuschauer schaut man darauf wie durch einen Spalt ins verbotene Zimmer. Nie sieht man wirklich gut und vor allem nur etwas, das nicht für einen bestimmt zu sein scheint.

Raffiniert durchdacht ist das und doch bleibt dieses Verhusch- und Verstecktheater selbst zu konturlos. Denn inhaltlich entwickelt sich nichts darin, vielmehr machen sich die Verschwörungsmechanismen, die Miller aufkratzt, in diesem Verweisspiel auf Nichtzusehendes noch unsichtbarer. Vor allem bekommt der nötige Sprung zu Regimen heute, die wieder ganz auf Danforth-Rhetorik setzten, keine Energie. Und das ist sicher die Höchststrafe in diesem Prozess.

Berliner Ensemble, wieder am 10., 24. und 25. Oktober, um 19.30 Uhr