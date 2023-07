In keiner anderen Stadt der Welt finden sich so viele Hundehaufen wie in Berlin.

In keiner anderen Stadt der Welt finden sich so viele Hundehaufen wie in Berlin. Heiko Becker/imago

Immer wieder gab es Initiativen, um das Hundekot-Problem in Berlin zu begrenzen. Wirklich erfolgreich war keine davon. Die Hauptstadt ist mit 15 Tonnen „Gassi-Masse“ pro Tag so vollgeschissen wie eh und je. Jetzt hat das zuständige Komitee der Unesco die Häufchen in Berlin überraschend zum Weltnaturerbe erklärt. Doch nicht alle jubeln.

Ab dem 1. Januar 2024 gilt der frei liegende Hundekot in Berlin als Weltnaturerbe. Das hat die Unesco auf eine anonyme Bewerbung hin entschieden und gestern Abend bekannt gegeben. Die Begründung des Komitees lautet: „In keiner anderen Stadt der Welt finden sich so viele Hundehaufen wie in Berlin. Sie sind Teil der Identität und der Folklore der Einwohner.

Vor allem aber bietet die tierische Scheiße vielen interessanten Lebensformen ein natürliches Habitat, dazu zählen Salmonellen, Campylobacter und eine Reihe prächtiger Würmer (Band-, Spul-, Haken-, Peitschen-, Herz- und Lungenwürmer).“

Weiter heißt es in der Begründung, dass die Hunde Berlins („Dogs of Berlin“) als wahre Kack-Künstler bezeichnet werden können. Form, Farbe und Konsistenz ihrer Haufen beeindruckten durch eine große Bandbreite und lockten auch Besucher:innen aus anderen Regionen und dem Ausland nach Berlin. Expert:innen erklären den Abwechslungsreichtum der Kotlandschaft mit den sehr diversen Fütterungsmethoden in der Hauptstadt: Von Barfen über „isst bei mir mit“ bis glutenfrei vegan erhalten Hunde in Berlin eine breite Palette von Futter, Leckerli nicht mitgerechnet.

Stolz und Vorurteil

Viele Hundebesitzer:innen zeigen sich hocherfreut, dass den Hinterlassenschaften ihrer geliebten Vierbeiner nun ein international anerkanntes Gütesiegel verliehen wird. Ramona P. aus Britz sagt: „Mein Charlie hat oft Durchfall. Da spar ich mir die Beutel. Und bin jetzt voll stolz wegen Weltdingsbumms!“ Auch Hubert F. aus Reinickendorf versteht die Auszeichnung als Auszeichnung: „Ausgezeichnet, dass jetzt auch die Scheiße von meinem Wauwau Weiwei ausgezeichnet wird. Das wurde auch Zeit!“ Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, zum Beispiel vom BeHuHa e.V., dem Verein der Berliner Hundehasser. In einer Stellungnahme schreibt der eigennützige Verein: „Hunde sind scheiße. Und die Scheiße von Hunden ist scheiße scheiße. Man kann Berlin für so viel auszeichnen – zum Beispiel für die Giftköder, die hier mühsam ausgelegt werden –, aber dafür? Drauf geschissen!“

Dogs of Berlin: Fast 130.000 gibt es davon. Karina Hessland/imago

Hauptsache Deko

Fast 130.000 Hunde leben und kacken in Berlin. Die meisten gerne zweimal, sodass satte 260.000 Häufchen am Tag aus rundem Rücken auf Asphalt und Wiese gedrückt werden. Manche Herrchen und Frauchen nutzen Hundekotbeutel, um die Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners einzusammeln und in einem Papierkorb zu entsorgen. Oder den Beutel irgendwo als Dekoration hinzuhängen. Andere Tierbesitzer sind so in ihr Smartphone vertieft, dass sie den Schiss ihres Hundes nicht mitbekommen. Wieder andere finden, dass Hundekot einfach auf die Berliner Straßen gehört wie Dönerreste und Klima-Kleber.

Es gab bereits viele Initiativen, um das Kotproblem einzudämmen. Von „Gesamtstrategie saubere Stadt. Hahaha!“ (2002) über „Berlin braucht keine braune Scheiße“ (2011) bis zu „Beutel sonst Beule!“ (2021) – nachhaltig erfolgreich war keine davon. Auch private operierende Kot-Sheriffs und reinliche Bürgerwehren konnten selten viel ausrichten. So ist es vielleicht das Beste, die Scheiße einfach zu akzeptieren und zu feiern. Mit der „Weltnaturerbe“-Auszeichnung geht das sicher ein bisschen leichter.



