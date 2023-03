Berliner Kultmusical „Linie 1“ bekommt ein Update Das Berlin-Musical „Linie 1“ läuft seit 1986 und die Aufführungen sind noch immer schnell ausverkauft. Nun wird die Inszenierung etwas überarbeitet. Und mits... Julia Kilian , dpa

Helena Charlotte Sigal (2.v.l.) in der Fotoprobe zur Neuinszenierung von "Linie 1". Annette Riedl/dpa

Berlin -Eines der bekanntesten deutschen Musicals wird überarbeitet: Das Berliner Grips Theater will „Linie 1“ in einer Neuinszenierung zeigen - erstmals seit der Uraufführung 1986. Das Musical erzählt von einer jungen Frau, die in den Westen Berlins kommt und in der U-Bahn allerhand Menschen trifft.