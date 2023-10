Berliner Kulturzentrum veröffentlicht Israel-Statement und wirft Kultursenator Zensur vor

Das seit 2020 von der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt geförderte Kulturzentrum Oyoun mit Sitz in Berlin-Neukölln hat sich über die sozialen Medien mit einem fragwürdigen Statement in englischer Sprache, überschrieben mit „Israel, Palästina und Meinungsfreiheit“, zu Wort gemeldet. Zwar verurteilt Oyoun den Terror der Hamas pflichtgemäß, aber vor allem geht es um die Darstellung Israels als gewalttätige Kolonialmacht. Das liest sich so: „Wir verurteilen aufs Schärfste die gewaltsame Belagerung und die anhaltenden Bombardierungen des Gazastreifens durch die israelische Regierung, die zum tragischen Verlust von Tausenden von Menschenleben geführt haben, darunter der herzzerreißende Tod von Hunderten von Kindern, extreme Traumata, schwere Menschenrechtsverletzungen und unermessliche Tragödien, die jeden Tag weitergehen, sowie Israels sich verschärfende Annexionspolitik im palästinensischen Westjordanland. Und wir verurteilen unmissverständlich die brutale Gewalt der Hamas.“

Und die Urschuld liegt dann doch bei Israel, Oyoun nennt hier den „jahrzehntelangen Siedlerkolonialismus“ und die „Besatzung“. Es ist von israelischen Phosphorbomben die Rede, deren Einsatz in Gaza und im Libanon die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch für bewiesen hält, während Israel es abstreitet. Am Mittwochabend verlinkt Oyoun in seiner Instagram-Story einen Post von Emilia Zenzile Roig: Fünf Mal steht da der Satz: „It’s genocide – es ist ein Genozid.“ Emilia Roig ist eine aus Frankreich stammende Politologin und Sachbuchautorin, sie lebt in Berlin.

Der Senatsverwaltung für Kultur, von der das Geld kommt, wirft Oyoun vor, schon seit längerem Zensur auszuüben. „Wir wurden vom Berliner Senat gewarnt, dass die künstlerische Freiheit für zu politisch aufgeladene Themen nicht mehr gewährt wird. In Ermangelung einer objektiven Definition von ‚zu politisch aufgeladen‘ sind wir bei der Gestaltung unserer Aktivitäten, Veranstaltungen und Partnerschaften auf das subjektive und willkürliche Urteil des Senats angewiesen“, heißt es. Die Senatsverwaltung will sich voraussichtlich noch am Donnerstag dazu äußern.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In der Vergangenheit hätten sie unter Druck mehrere Veranstaltungen abgesagt, so Oyoun, zuletzt eine Veranstaltung der „Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten e. V.“, einer Gruppe jüdischer und israelischer Mitglieder und Träger des Göttinger Friedenspreises 2019 für ihre herausragende Arbeit zur Förderung von Frieden und Gerechtigkeit in Israel–Palästina. „Angesichts der Trauer und des Leids, die sie derzeit durchmachen, nachdem sie geliebte Menschen durch die weithin verurteilten brutalen Morde der Terrororganisation Hamas sowie der rechtsgerichteten israelischen Regierung verloren haben, werden wir uns dem Druck des Senats nicht beugen.“ Die Veranstaltung solle am 4. November stattfinden, kündigt Oyoun an.

Was Oyoun nicht schreibt: Die Verleihung des Göttinger Friedenspreises an „Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden im Nahen Osten e. V.“ war umstritten. Etwa übte der Zentralrat der Juden in Deutschland daran Kritik, da der Verein ein Unterstützer der BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) ist.

Das Kulturzentrum Oyoun in der Lucy-Lameck-Straße in Berlin-Neukölln. Kulturzentrum Oyoun

Ende 2022 kam es offenbar zu einem antisemitischen Vorfall bei Oyoun

Oyoun bekennt sich in der Erklärung zur Verurteilung aller Formen von Antisemitismus, „aber auch zum Kampf gegen alle anderen Formen von Rassismus und Diskriminierung, einschließlich der antiarabischen und antimuslimischen Diskriminierung“. Allerdings soll es in dem Kulturzentrum, das in dem Backsteingebäude in der Lucy-Lameck-Straße 32 nicht weit vom Hermannplatz untergebracht ist, in dem sich früher die Werkstatt der Kulturen der Welt befand, im Oktober 2022 zu einem antisemitischen Vorfall gekommen sein. Die BZ berichtete damals darüber und bezog sich dabei auf Informationen der Abgeordneten Susanna Kahlefeld (Grüne): Der Musiker Tayfun Guttstadt sei in Begleitung seiner zehnjährigen Tochter bei einer Veranstaltung der Satiregruppe Datteltäter von Mitarbeitern des Oyoun zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert worden. Begründet wurde dies laut BZ damit, dass sich Personen im Publikum durch die Anwesenheit Guttstadts unsicher gefühlt hätten. Weiter seien ihm antiisraelische Parolen wie „Free Palestine“ nachgerufen worden. Im Mai 2022 soll das Kulturzentrum seine Räume laut BZ der umstrittenen Organisation Palästina spricht zur Verfügung gestellt haben.

Auf seiner Website beschreibt Oyoun seine Arbeit so: „Oyoun erdenkt, entwickelt und setzt künstlerisch-kulturelle Projekte durch dekoloniale, queer*feministische und migrantische Blickwinkel um.“ Am Samstag findet hier etwa eine Ballroom Session für die queere BiPoC-Gemeinschaft statt. BIPoC ist die Abkürzung von Black, Indigenous, People of Color und bedeutet auf Deutsch Schwarz, Indigen und Menschen of Color.