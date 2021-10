Berlin - Dieser Tage ist die Ratskeller-Galerie im Lichtenberger Rathaus ein kunterbuntes Kunst-Depot. Und das ist komplett geschenkt, gewidmet den „Kindern von Tschernobyl“. Galerieleiterin Silvia Eschrich, ihre Helfer vom Graphik-Collegium, die Freunde aus der evangelischen Galiläa-Samariterkirchgemeinde sowie der ehrenamtliche Auktionator Helmut Müller haben viel zu tun. Es ist „Einlieferungszeit“ für die Kunstauktion am 5. November: Berliner Künstlerinnen und Künstler mit bekannten Namen, ebenso Sammler und Kunstfreunde spenden, was ihnen lieb und wert ist und einem guten Zweck dienen wird – ihre Gabe will Freude schenken. Kindern, denen es nicht gut geht wegen der Folgen der Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986. Damals wurden deren Großeltern und Verwandte zu Opfern. Mütter, Väter und ihr Nachwuchs leiden bis heute an der Verstrahlung, Kinder kommen mit Behinderungen zur Welt.