Berliner Literaturpreis geht an Lutz Seiler

Berlin -Der Schriftsteller Lutz Seiler („Kruso“, „Stern 111“) erhält den mit 30.000 Euro dotierten Berliner Literaturpreis. Seiler bewege sich seit Mitte der 1990er Jahre als „Grenzgänger durch die Genres“ und gewinne jeder Gattung neue faszinierende Schattierungen ab, teilte die Stiftung Preußische Seehandlung am Mittwoch zur Jurybegründung mit. Der Preis ist mit einer Gastprofessur für deutschsprachige Poetik an der Freien Universität Berlin verbunden.

Die Stiftung Preußische Seehandlung wurde 1983 vom Land Berlin aus dem Restvermögen der Preußischen Staatsbank gegründet. Sie vergibt mehrere Auszeichnungen. Der Berliner Literaturpreis ging etwa schon an Herta Müller, Clemens J. Setz, Lukas Bärfuss und Rainald Goetz.

Weil die Stiftung in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert, wird auch ein Jubiläumspreis für Wissenschaft vergeben. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und geht an die Kulturhistorikerin Agnieszka Pufelska. Die mit 10.000 Euro dotierte Rahel Varnhagen von Ense-Medaille geht an Verleger und Autor Christoph Links. Die Preise sollen im September verliehen werden.