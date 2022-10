Berliner Museum schaltet in Energiekrise Lichtkunstwerk ab Die Energiekrise hat auch die Kulturszene erreicht. Der Hamburger Bahnhof in Berlin, das Haus für Gegenwartskunst der Nationalgalerie, sendet nun ein Signal.... dpa

Berlin -Die Energiekrise hat auch die Kulturszene erreicht. Der Hamburger Bahnhof in Berlin, das Haus für Gegenwartskunst der Nationalgalerie, sendet nun ein Signal. Das Museum schaltet die zur Eröffnung im Jahr 1996 angebrachte Lichtinstallation „Untitled“ des US-Künstlers Dan Flavin (1933-1996) an der Außenfassade ab. Die blauen Neonröhren an den Pfeilern zwischen grünlich ausgeleuchteten Bögen der neoklassizistischen Fassade sind seitdem weithin sichtbare Erkennungszeichen des Museums.