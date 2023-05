Berliner Philharmoniker beleuchten Rolle von Heldentum

Die Berliner Philharmoniker wollen sich in der kommenden Saison unter dem Titel „Heroes“ mit Heldentum in der Musik befassen. Heldinnen und Helden in der Mus...

Berlin -Die Berliner Philharmoniker wollen sich in der kommenden Saison unter dem Titel „Heroes“ mit Heldentum in der Musik befassen. Heldinnen und Helden in der Musik sollten entdeckt und zugleich gefragt werden: „Was bewegt sie zu ihren Taten, und wie wirkt das heute auf uns?“, hieß es am Montag in einer Mitteilung des weltbekannten Orchesters mit Chefdirigent Kirill Petrenko zum Programm der anstehenden Saison 2023/24.

„Die Sehnsucht nach Frauen und Männern mit außergewöhnlichen Kräften begleitet die Menschheit seit Anbeginn ihrer Existenz.“ Je schwieriger die Zeiten, desto dringender der Wunsch nach Hilfe, um die gewaltigen Herausforderungen zu bewältigen, so das Orchester. Die Musik habe sich in vielfältiger Form mit dem Konzept des Heldentums in Mythologie und Wirklichkeit auseinandergesetzt. Dies solle in der kommenden Spielzeit zu erleben sein.

Musikalisch übersetzt steht damit unter anderem Beethovens 3. Sinfonie „Eroica“ mit Herbert Blomstedt auf dem Programm, Petrenko nimmt sich Richard Strauss' Oper „Elektra“ vor. Zudem wird Arthur Honeggers Oratorium „Jeanne d'Arc au bûcher“ von Alan Gilbert dirigiert, die französische Oscar-Gewinnerin Marion Cotillard fungiert dabei als Sprecherin.

Die Saison feiert auch zwei Jubilare mit dem kompositorischen Schaffen von Anton Bruckner zum 200. Geburtstag im kommenden Jahr und von Arnold Schönberg, der 2024 vor 150 Jahren geboren wurde.