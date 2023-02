Berliner Philharmoniker: Erste Frau wird Konzertmeisterin

Zum ersten Mal in der 140-jährigen Geschichte der Berliner Philharmoniker wird dort eine Frau Konzertmeisterin. Die Violinistin Vineta Sareika-Völkner gewann...

Berlin -Zum ersten Mal in der 140-jährigen Geschichte der Berliner Philharmoniker wird dort eine Frau Konzertmeisterin. Die Violinistin Vineta Sareika-Völkner gewann am Freitag nach Angaben des Orchesters das Probespiel für die Stelle. Die Musikerin aus der Gruppe der ersten Violinen sei die erste Frau auf dieser Position.

Sareika-Völkner wurde im lettischen Jūrmala geboren. Mit dem Geigenspiel begann sie als Fünfjährige, später studierte sie am Pariser Conservatoire National bei Gérard Poulet und an der belgischen Queen Elisabeth Music Chapel bei Augustin Dumay. Sie besuchte Meisterkurse bei bedeutenden Musikern wie dem Stargeiger Ivry Gitlis, der Geigerin Ida Haendel und dem Violinpädagogen Zakhar Bron.

Nach ihrer Ausbildung startete Sareika-Völkner ihre Karriere demnach als Solistin sowie Kammer- und Orchestermusikerin. Sie war Konzertmeisterin des Royal Flemish Philharmonic (2011-2013) und regelmäßig in Brüssel Gastkonzertmeisterin des Königlichen Opernorchesters und der Brüsseler Philharmoniker. Von 2012 bis 2021 war sie Erste Geigerin des Artemis Quartetts, von Mai 2022 an Mitglied der Berliner Philharmoniker. Seit 2017 ist Sareika-Völkner zudem Professorin für Kammermusik an der Universität der Künste Berlin.