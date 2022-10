Berliner Philharmoniker gehen erstmals wieder auf US-Tour Die Berliner Philharmoniker gehen erstmals seit Jahren wieder auf Tour in den USA. Im November sind Konzerte in fünf Städten geplant. Diese Tournee sei aus m... dpa

ARCHIV - Kirill Petrenko, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Sophia Kembowski/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berliner Philharmoniker gehen erstmals seit Jahren wieder auf Tour in den USA. Im November sind Konzerte in fünf Städten geplant. Diese Tournee sei aus mehreren Gründen eine ganz besondere: „Das erste Mal gehen wir nun endlich mit unserem Chefdirigenten Kirill Petrenko auf eine Tournee außerhalb von Europa“, teilte Intendantin Andrea Zietzschmann am Dienstag mit. Es sei die erste USA-Tournee seit sechs Jahren Abwesenheit auch wegen Corona und die erste Konzertreise außerhalb Europas seit vier Jahren. Nach einem Konzert in Frankfurt/Main sind Auftritte beispielsweise in New York, Boston und Chicago geplant. Es soll etwa auch Meisterklassen sowie Kammerkonzerte in Schulen und sozialen Einrichtungen geben. Zudem wollen die Philharmoniker einen Freundeskreis in den USA gründen.